Voimistelija Simone Bilesista tuli torstaina nuorin korkeimman siviileille myönnettävän Medal of Freedom -palkinnon saaja.

Yhdysvaltojen urheiluhistorian palkituin voimistelija on 25-vuotias Simone Biles, joka on voittanut uransa aikana 32 mitalia olympia- ja maailmanmestaruuskilpailuissa. Torstaina Biles sai Yhdysvaltain korkeimman siviileille myönnettävän kunnianosoituksen, presidentin jakaman Medal of Freedom -palkinnon.

Palkinto myönnetään niille, jotka erityisen ansiokkaasti edistävät Yhdysvaltojen turvallisuutta tai kansallisia etuja, maailmanrauhaa ja kulttuuria.

Valkoisessa talossa pidetyssä tilaisuudessa presidentti Joe Biden palkitsi myös jalkapalloilija Megan Rapinoen, kaksinkertaisen maailmanmestarin ja olympiavoittajan.

Molemmat ovat tehneet vakuuttavaa tulosta urheilulajiensa parissa, mutta nostaneet esiin myös epäkohtia ja tehneet töitä niiden poistamiseksi.

Voimistelun suurtähti Biles on kampanjoinut elämäänsä vaikuttaneista asioista, kuten urheilijoiden mielenterveydestä, sijaishoidossa olevien lapsien ja seksuaalisen väkivallan uhrien oikeuksista.

Biles on kertonut omista mielenterveysongelmistaan hälventäen niihin liittyviä ennakkoluuloja. Hän on toiminut aktiivisesti Yhdysvaltain voimistelun hyväksikäyttötapauksen selvittämisessä ja on yksi niistä, jotka nostivat kanteita FBI:n epäonnistuneesta tutkinnasta.

"Kun hän seisoo korokkeella, hän on ehdotonta rohkeutta muuttaa henkilökohtainen kipu suuremmaksi tarkoitukseksi. Hän nousee ylös ja puhuu niiden puolesta, jotka eivät voi sitä tehdä", Biden sanoi Skysportsin mukaan.

Biles on nuorin kyseisen palkinnon saanut.

Yhdysvaltain jalkapallojoukkueen tähti Rapinoe puhuu aktiivisesti sateenkaariväen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta sekä rasismia vastaan.

Rapinoe myös kritisoi Donald Trumpia tämän presidenttikauden aikana saaden aikaan Twitter-selkkauksen entisen presidentin kanssa. Siitä saadun huomion hän käytti nostaakseen esille nais- ja miesjalkapalloilijoiden palkkaepätasa-arvoa.

Skysportsin mukaan Rapinoe otti palkintonsa vastaan kädenpuristuksen kera, vinkaten samalla silmää presidentille. Se saattanut viitata aiemman presidentin kanssa olleeseen selkkaukseen, jonka yhteydessä Rapinoe twiittasi, ettei kutsu Valkoiseen taloon kiinnosta.

"Megan on amerikkalaisen totuuden olennaisuuden mestari: jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti ja kunnioittavasti", Biden sanoi.

Rapinoe vastaanotti mitalinsa valkoisessa puvun takissa, jonka käänteeseen oli kirjailtu kirjaimet "BG", mikä viittaa koripallotähti Brittney Grinerin tapaukseen. Griner on ollut pidätettynä Venäjällä helmikuusta lähtien.