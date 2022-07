Bernie Ecclestone on pahoillaan, että ukrainalaiset joutuvat kärsimään.

Formulamoguli Bernie Ecclestone kohahdutti viime viikolla Britannian aamutelevisiossa antamillaan kommenteilla, joissa hän ylisti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”ensiluokkaiseksi henkilöksi” ja totesi vielä, että voisi ottaa luodin ystävänsä puolesta.

Nyt Ecclestone on pyytänyt anteeksi kiistanalaisia kommenttejaan Venäjän presidentistä ja Ukrainan sodasta.

Kommenttiensa vuoksi hänen oli määrä jättää huominen Itävallan GP väliin.

Puhuessaan Sky Sports Newsillelauantaina miljardööri pyysi anteeksi ja selvensi näkemyksiään sodasta. Asiasta uutisoi muun muassa Daily Mail.

Lehden mukaan asia oli vaivannut häntä ja hän halusi käsitellä asiaa.

”Usein ihmiset sanovat tai tekevät asioita ajattelematta liikaa”, Ecclestone sanoi.

”Todennäköisesti minä tein samoin. Ymmärrän ihmisiä, jotka ajattelevat minun puolustavani sitä, mitä hän on tehnyt Ukrainassa, mitä en tee.”

91-vuotias Ecclestone muistutti, että hänelle sota ei ole täysin vieras asia.

”Minut kasvatettiin viime sodan aikana, joten tiedän millaista se on.”

Ecclestone sanoi olevansa pahoillaan siitä, mitä ukrainalaiset joutuvat kärsimään.

”He eivät ole tehneet mitään väärää. He eivät aloittaneet mitään. He haluavat jatkaa elämäänsä. He haluavat lasten käyvän koulua, käydä töissä ja ansaita elantonsa pitääkseen perheen hengissä.”

Ecclestonen mukaan ukrainalaiset eivät ansaitse kärsimystä, sota ei ole hyväksi kenellekään ja hän toivoisi maiden pääsevän sopuun.

"Ja olen pahoillani, jos jokin sanomani on ärsyttänyt, koska se ei todellakaan ollut tarkoitus.”