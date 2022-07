Valtteri Bottas jäi ilman sprinttikisassa tarjolla olleita MM-pisteitä.

Formula ykkösen lauantain sprinttikisassa ratkottiin sunnuntain varsinaisen kisan lähtöjärjestys.

MM-sarjaa johtava Max Verstappen otti lähdössä johtopaikan, eikä sitä kukaan päässyt 24 kierroksen aikana hätyyttämään. Paalulta matkaan lähtenyt Verstappen ylitti maaliviivan ennen Ferrarin kaksikkoa Charles Leclerciä ja Carlos Sainzia.

George Russell tuli neljänneksi. 13. ruudusta startannut Sergio Perez teki hurjaa nousua kisan ajan päätyen lopulta viidenneksi.

Lewis Hamilton kävi Mick Schumacherin kanssa taistoa kahdeksannesta sijasta ja yhdestä MM-pisteestä. Hamilton pääsikin ohi viimeisillä kierroksilla.

Valtteri Bottas onnistui lähdössä hyvin. Hän nousi 12. lähtöruudusta heti alkuun yhdeksänneksi, mutta lopulta suomalaiskuski ajoi 10. sijalle.

Alpinen F1-konkari Fernando Alonso ei päässyt lainkaan lähtöviivalle. Sebastian Vettel taas pyörähti 11. kierroksella hiekalle ja joukon hännille otettuaan kontaktia Alexander Albonin kanssa.

Sprinttikilpailussa ajettiin 24 kierrosta ja siinä oli jaossa MM-pisteitä kahdeksalle parhaalle. Voittajalle jaettiin kahdeksan pistettä ja sen jälkeen pisteitä annettiin porrastetusti alaspäin, kahdeksannelle yksi piste.

Sunnuntain kilpailuun lähdetään sprinttikisan tulosten perusteella, paitsi Bottas, joka lähtee kisaan viimeisestä lähtöruudusta. Syynä rangaistukseen on Bottaksen autoon vaihdettu uusi voimayksikkö, jonka vuoksi vaihdettujen osien määrä ylittää sallitun rajan.

Itävallan gp on kauden toinen MM-sarjan kilpailu, jossa on sprinttikisa. Kauden ensimmäinen sprintti ajettiin huhtikuussa Italiassa. Seuraava on ohjelmassa marraskuussa Brasiliassa.