Lauri Lehtinen ja Heidi Laine voittivat Euroopan-kiertueen osakilpailun Sipoossa.

Sipoo

Frisbeegolfin Euroopan-kiertueen kolmas osakilpailu heitettiin Sipoossa, Joensuun tilan alueella. Ammattilaiskilpailu oli osa Euroopan osallistujamäärältään suurinta frisbeegolftapahtumaa Tyyni Openia, jossa oli mukana yhteensä 794 pelaajaa.

Avoimessa luokassa kolme kierrosta teknisellä radalla parhaiten pelasi Lauri Lehtinen, jonka yhteisheittomäärä 154 oikeutti par-lukemaan 26 alle parin. Hän voitti kilpailun turvallisella viiden heiton erolla ennen Pyry Joutsenta ja Tuomas Hyytiäistä. Hallitseva Euroopan mestari Niklas Anttila oli neljäs.

Viime vuonna Lehtinen, 20, johti kilpailua ennen viimeistä vedenylitysväylää, mutta sortui rangaistusheittoihin ja menetti mestaruuden.

Nyt eroa oli reilusti, eikä Lehtinen tuntenut paineita.

”Tosi hyvältä tuntuu voitto edellisvuoden katastrofin jälkeen. Pidemmät heitot olivat koko viikonlopun laadukkaita, ja huonohko putti ei haitannut.”

Naisissa ykköseksi heitti loistavaa kautta pelaava Heidi Laine tuloksella +8.

Naisten frisbeegolfia dominoinut maailmanlistan ykkönen Viron Kristin Tattar oli mukana ensimmäisellä kierroksella, mutta joutui keskeyttämään kyynärpäävamman vuoksi.

Euroopan-kiertueen pysähdys Tukholman Järvassa oli ainoa tahra suomalaisten voittokululle, mutta silloinkin Anttila ylsi toiseksi. Lisäksi ansioituneista pelaajista esimerkiksi Väinö Mäkelä ja Seppo Paju eivät ole juuri osallistuneet EPT-tapahtumiin.

Lehtinen, joka on noussut maailmanrankingissa Suomen parhaaksi pelaajaksi, kävi tällä kaudella rapakon takana kokeilemassa, miten kantti kestää maailman parhaiden joukossa.

Hän pitää tasoa Euroopassa paljon Yhdysvaltoja alhaisempana.

”Tällä pelillä olisin ollut jenkeissä top kympissä. Uskon kuitenkin, että Suomen kärki pystyy hyvänä päivänä haastamaan.”

Euroopan frisbeegolfvaltikkaa on pitkään pitänyt loukkaantumishuolista kärsinyt Saksan Simon Lizotte. Hän on asunut jo useita vuosia lajin kärkimaassa Yhdysvalloissa, missä hän on tällä kaudella voittanut useita huippukilpailuja.

Seuraava frisbeegolfin Euroopan-kiertueen kilpailu käydään Virossa heinäkuun lopulla. Suomessa järjestetään toinenkin EPT-kilpailu, kun Turun Aninkaisissa heitetään 12.–14. elokuuta.

Kahden viikon päästä Nokialla pelataan arvoturnaus Euroopan avoimet, jossa ovat mukana maailman ykkösnimet.