Islannin Sara Gunnarsdóttir haluaa olla huippujalkapalloilija ja äiti. Siihen tarvitaan hänen mielestään joukkueen täysi tuki.

Islannin maajoukkueen ja Juventuksen keskikenttäpelaaja Sara Gunnarsdóttir haluaa olla esimerkki siitä, että pelaajan ei tarvitse uhrata uraansa perustaakseen perheen.

"Haluan näyttää ihmisille, että pystyn molempiin", Gunnarsdóttir kertoo Olympics-sivuston artikkelissa.

Esimerkille on selkeästi tilausta. Suomessakin ovat EM-kisojen alla puhuttaneet Helmarien päävalmentajan Anna Signeulin kommentit entiselle apuvalmentajalleen Maiju Ruotsalaiselle. Ruotsalainen kertoi medialle, että hänen esihenkilönsä Signeul oli kommentoinut hänen äitiyttään kielteiseen sävyyn.

”Myöhemmin sanottiin, että no, tämä yksi lapsi vielä menee, kun sille ei enää mitään voi. Mutta jos aion hankkia lisää lapsia, se pitää kertoa tässä ja nyt”, Ruotsalainen kertoi Länsi-Suomelle.

”Minulta myös kysyttiin, miten voin ajatella olevani hyvä valmentaja sen jälkeen, kun olen tehnyt tällaisia valintoja, siis hankkinut lapsen.”

Lue lisää: LS: Helmarit jättänyt valmentaja täsmensi keskusteluaan Anna Signeulin kanssa: ”Tämä yksi lapsi vielä menee, kun sille ei enää mitään voi”

Gunnarsdóttir on valittu seitsemän kertaa Islannin vuoden jalkapalloilijaksi ja kahdesti Islannin vuoden urheilijaksi.

Hän on kaksinkertainen Uefan naisten Mestarien liigan voittaja. Kesäkuussa Gunnarsdóttir teki sopimuksen Juventuksen kanssa, jonne hän siirtyi Lyonista.

Marraskuussa 2021 Gunnarsdóttir synnytti pojan. Sen jälkeen hän harjoitteli asteittain palautuakseen synnytyksestä. Kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen hän osallistui Lyonin harjoituksiin.

31-vuotias jalkapalloilija haluaa näyttää, ettei pelaajien tarvitse valita äitiyden tai uransa välillä, vaan he voivat saada molemmat.

”Naisurheilijat saavuttavat urheilussa merkittäviä asioita, synnyttävät ja sitten palaavat tekemään sen uudestaan”, hän kommentoi Olympicsille.

Kun Gunnarsdóttir aikanaan huhtikuussa 2021 ilmoitti olevansa raskaana, hänen silloinen seurajoukkueensa Lyon julkaisi välittömästi tukensa hänelle.

Yhdessä tehtiin suunnitelma, miten raskauden ja synnytyksen jälkeen pelaaja palaa kokoonpanoon parhain mahdollisin olosuhtein.

Samanlaista turvaa ei ole ollut kaikilla pelaajilla. Esimerkiksi silloin, kun hänen maajoukkuetoverinsa Gudbjorg Gunnarsdóttirin tyttöystävä Mia Jalkerud tuli raskaaksi.

Molemmat pelaajat joutuivat etsimään uusia mahdollisuuksia muualta, kun Jalkerudin sopimusta ei jatkettu ruotsalaisessa Djurgårdenissa äitiysloman jälkeen. Asiasta on kertonut muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet.

Siitä Gunnarsdóttir sanoo olleensa hyvin surullinen. Hänen mielestään on seurojen tehtävä tukea näissä tilanteissa, silloin urheilija voi keskittyä täysin urheiluun.

Vuonna 2020 FIFA otti käyttöön uudet säännöt, joiden ansiosta urheilijat voivat jäädä äitiyslomalle rauhallisemmin mielin. Sääntöjen mukaan seura maksaa vähintään kaksi kolmasosaa heidän palkastaan ja huolehtii pelaajien paluusta jalkapallon pariin.

Mutta silti naisurheilijoilla on iso kynnys perustaa perhe.

"Se on pelottavaa, et tiedä, uhraatko urasi”, Gunnarsdóttir sanoo.

Siksi hänen mielestään on tärkeää tuoda esiin positiivisia esimerkkejä urheilu-uran ja perheen yhdistämisestä.

Myös sponsorien suhtautuminen raskaana oleviin naisurheilijoihin on vaihdellut. Osa on päättänyt sopimuksia, osa on ymmärtänyt tilanteen ja sen, ettei urheilijan markkina-arvo katoa raskauden myötä, jopa päinvastoin.

Esimerkiksi Gunnarsdóttirin sponsori Puma on seurannut urheilijansa matkaa äitiyteen ja jakanut siitä päivityksiä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Myös Gunnarsdóttir itse on avannut vauva-arkeaan sosiaalisessa mediassa.

Instagram-päivityksessään Gunnarsdóttir kertoi, miten hän pyrki ruokkimaan vauvan ennen harjoituksia, mutta tarvittaessa tuli salilta kesken kotiin syöttämään. Hän myös kiitteli sitä, että vauva nukkui hyvin.

”Ihan kuin hän tietäisi, että äiti tekee paluuta ja hän haluaisi auttaa”, Gunnarsdóttir kirjoitti.

Neljä kuukautta synnytyksen jälkeen hän saavutti tavoitteen ja oli takaisin pelikentillä. Toukokuussa Gunnarsdóttir jo nosteli Mestarien liigan kannua.

Islannin tähtipelaaja nähdään tositoimissa EM-kisoissa. Sunnuntaina Islanti pelaa alkulohkon ottelussa Belgiaa vastaan.

Joukkueet pelaavat ottelun kisojen pikkuruisimmalla stadionilla, noin 7 000 hengen Manchester Cityn akatemiastadionilla. Moni kannattaja jäi ilman lippua, kun yleisöä mahtuu stadionille erittäin vähän.

Gunnarsdóttir kertoi jo huhtikuussa Independent-lehden mukaan olevansa "pettynyt areenoihin, jotka meille on annettu" ja pitävänsä pelipaikkaa epäkunnioittavana.

Uefan nettisivujen mukaan Ruotsin ja Hollannin ottelussa lauantaina nähtiin naisten EM-kisojen alkupelien yleisöennätys, kun puhutaan muista kuin kisaisäntinä toimivista joukkueista.

Yleisöä oli paikalla 21 342 henkeä. Edellinen ennätys ei ole kaukana historiassa, sillä se täyttyi Saksan ja Tanskan perjantaisessa kohtaamisessa.