Nick Kyrgios ja Novak Djokovic kohtaavat sunnuntaina – Näin paljon he tienaavat Wimbledonin finaalista

Nick Kyrgios ja Novak Djokovic kohtaavat sunnuntaina miesten finaalissa. Tarjolla on kunniaa, mutta myös mehevä rahapotti.

Serbialaistähti Novak Djokovic puolustaa sunnuntaina Wimbledonin tennis­turnauksen miesten kaksinpelin mestaruuttaan Australian Nick Kyrgiosia vastaan.

Djokovic on Wimbledonin hallitseva mestari ja metsästää uransa seitsemättä Wimbledonin ykkössijaa.

Wimbledonin ykköseksi sijoitettu Djokovic kohtaa sijoittamattoman Kyrgiosin, joka on aiheuttanut runsaasti huomiota käytöksellään. Kyrgios on ensimmäistä kertaa urallaan grand slam -turnauksen kaksinpelifinaalissa. Myös Djocovic on ollut monesti otsikoissa menetettyään malttinsa kentällä.

Kyrgios eteni välieristä vapaataipaleella finaaliin, kun Rafael Nadal vetäytyi ottelusta loukkaantumisen takia.

Kumpi tahansa finaalin voittaa, kuittaa hän kaksi miljoonaa puntaa eli noin 2,36 miljoonaa euroa, kertoo muun muassa brittilehti Express. Potti on hivenen pienempi kuin viimeksi ennen koronavuosia käydyssä vuoden 2019 Wimbledonissa, jossa voittaja sai 2,35 miljoonaa puntaa eli noin 2,8 miljoonaa euroa.

Toiseksi sijoittunut saa edelleen 900 000 puntaa eli noin miljoona euroa. Kokonaisuudessaan Wimbledonissa jaetaan palkintorahoja 40,3 miljoonaa puntaa eli 47,5 miljoonaa euroa. Se on yli viisi 5 miljoonaa puntaa eli noin kuusi miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 kokonaispalkintorahasto.

”Pelaajiin sijoittaminen on äärimmäisen tärkeää mestaruuskilpailuille”, Wimbledon kommentoi Expressenin mukaan.

Lauantaina Kazakstanin Jelena Rybakina juhli uransa ensimmäistä tenniksen grand slam -turnauksen voittoaan. Hän kukisti Wimbledonin naisten kaksinpelifinaalissa Tunisian Ons Jabeurin 3–6, 6–2, 6–2.