Urheilu | Kommentti

Helmarien Anna Signeulin tapaus kertoo huonon johtamisen hiljaisesta hyväksynnästä ja arvojen alistamisesta tulokselle

Vääränlainen johtamiskulttuuri naisten maajoukkueessa on ilmeisesti – tai jopa selvästikin – jatkunut, vaikka siihen on yritetty puuttua. Silloin johtopäätös on, että se on Palloliitossa hiljaisesti hyväksytty, koska menestys on arvona ollut tärkein, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Anna Signeul Suomen maajoukkueen harjoituksissa Milton Keynesissä jalkapallon EM-kisoissa.