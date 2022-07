Yksi Eugenen MM-kisojen valovoimaisimmista urheilijoista on Venezuelan kolmiloikkaaja Yulimar Rojas.

Moni muistaa hänen villit tuuletuksensa viime kesältä. Tokion olympialaisten finaalissa hän loikki voittoon tuloksella 15,67 parantaen maailmanennätystä peräti 17 sentillä.

Maaliskuussa MM-hallikilpailuissa Belgradissa Rojas oli aivan omaa luokkaansa. Hän hyppäsi 15,74, murskasi omissa nimissään olleen hallimaailmanennätyksen 31 sentillä ja voitti hopealle tulleen Ukrainan Marina Beh-Romantshukin tasan metrillä.

Viime vuosien saldo on vaikuttava: MM-kultaa ulkoradoilta vuosilta 2019 ja 2017, hallista vuosilta 2022, 2016 ja 2018. Vuoden 2016 Rion olympialaisissa Rojas sai hopeaa.

Ikionnellinen kolmiloikkaaja Tokion olympialaisten finaalissa viime kesänä.

Mutta kuka on tämä Venzuelan ensimmäinen naispuolinen olympiavoittaja, 26-vuotias 192-senttinen pomppuihme?

Olympic-sivuston mukaan Rojas aloitti 15-vuotiaana korkeushypyn, ennen kuin vaihtoi pituushyppyyn ja lopulta kolmiloikkaan kahdeksan vuotta sitten.

Alun perin hän olisi halunnut lentopalloilijaksi, mutta läheisessä Anzoateguin urheilukeskuksessa ei ollut hänelle joukkuetta, kertoo The Guardian.

Pituushyppy kulkee yhä Rojasin mukana. Hänen oli määrä kilpailla Eugenen MM-kisoissa kolmiloikan lisäksi pituushypyssä.

Rojas rikkoi pituushypyn kisarajan kesäkuussa tuloksella 693 senttiä. Sillä olisi voittanut vuoden 2019 MM-kisoissa hopeaa, mutta koska Rojas teki sen väärillä kengillä, tulosta ei hyväksytty.

Vaikka tulevat MM-kisat jäävät tuplaamatta, hänet todennäköisesti nähdään jatkossa kisaamassa myös pituushypyssä.

Avoimesti homoseksuaali Rojas tunnetaan kotimaassaan seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen (lyhenne engl. LGBT) oikeuksien puolestapuhujana. Venezuelassa on viime vuosina käyty keskustelua samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon.

”Siitä lähtien, kun aloitin urheilun, olen aina yrittänyt taistella naisten ja LGBT-yhteisön ideologioiden ja oikeuksien puolesta”, kertoi Rojas Outsports-sivuston mukaan El Pais -lehden haastattelussa vuonna 2020.

Tuore olympiavoittaja tapasi faneja Caracasissa Venezuelassa syyskuussa 2021.

Yksi Suomen mitalitoivoista Eugenen MM-kisoissa on kolmiloikkaaja Senni Salminen, joka kertoi HS:n haastattelussa seuraavansa tarkasti venezuelalaisen uraa.

”Rojas on pitkäjalkainen ja todella nopea. Hän on kuin luotu kolmiloikkaan”, Salminen kuvaili.

Urheilussa on tällä hetkellä kaksi asiaa, jotka ajavat Rojasia eteenpäin. Toinen on saavuttaa 16 metrin haamuraja kolmiloikassa.

”Minä pääsen sinne. Synnyin sitä varten”, hän kertoi Olympics-sivustolle.

Toinen tavoite on päihittää valmentajan meriitit. Se on kova tavoite, mutta Rojas on hyvässä vauhdissa.

Rojasin kuubalainen valmentaja Ivan Pedroso voitti pituushypyssä kultaa Sydneyn olympialaisissa vuonna 2000. Lisäksi Pedroso on saavuttanut pituushypyssä neljä ulkoratojen ja viisi sisäratojen maailmanmestaruutta.

Kaksikon yhteistyö alkoi, kun Facebookin algoritmi suositteli Rojasille Pedrosoa kaveriksi. Rojas pani Pedrosolle viestiä ja kertoi, kuinka ihailee tätä.

He viestittelivät Facebookissa ja lopulta Rojas lähti Pedroson luokse Espanjan Guadalarajaan harjoittelemaan. Sitä Rojas pitää käännekohtana elämässään.

”Se oli kohtalo”, Rojas sanoi The Guardianille.

Arvokisoissa onnistuminen ei ole koskaan urheilijalle itsestäänselvyys. Silti siihen on uskottava kivenkovaan. Voitettuaan viime kesänä olympiakultaa maailmanennätyksellä Rojas tiesi sen jo ennen tulostaululle ilmestyviä lukemia. Hän oli tuntenut sen jaloissaan.

”Minun ei tarvinnut katsoa, ​​koska pääni, sydämeni ja kehoni tiesivät jo. Valmentajani huusi ja hyppi ja hurrasi. Se oli uskomatonta!”

Rojas kannustaa ihmisiä tavoittelemaan omia unelmiaan useissa Instagram-päivityksissään, sillä onhan hän itse tehnyt monista tavoitteistaan totta.

Esimerkiksi Belgradin maaliskuisen sisäratojen maailmanmestaruuden jälkeen Rojas kirjoitti Instagramiin: ”Älä lakkaa taistelemasta unelmiesi puolesta, kunhan teet kovasti töitä niiden eteen, saavutat haluamasi”.

Hänen mottonsa kuuluukin: mikään ei ole mahdotonta.