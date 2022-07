Helmareiden päävalmentajan mukaan joukkueessa on kiristetty terveysturvallisuus­toimenpiteitä koronatapausten takia. Maanantain harjoituksista oli poissa toinen apuvalmentaja.

Milton Keynes

Helmareiden EM-joukkueesta kuului ikäviä uutisia päivää ennen Tanska-ottelua, kun luottopakki Tuija Hyyrynen joutui koronan takia sivuun toisesta ottelusta, ja toinen avauksen pelaaja Adelina Engman on puolestaan lihasvamman takia sivussa ottelusta. Helmareiden päävalmentaja Anna Signeul vahvisti maanantain lehdistötilaisuudessa, että Engman ei pysty olemaan kokoonpanossa tiistaina.

”Engman on sivussa ottelusta. Emme riskeeraa hänen kohdallaan. Hän ei ole penkilläkään”, Signeul sanoi Milton Keynesin stadionilla.

”Mitä tulee koronatapauksiin, totta kai kaikki pelaajat pelkäävät koronan saamista. Siinä tapauksessa menettää ainutlaatuisen kokemuksen turnauksessa. Ja tietenkin pelaajat haluavat olla kunnossa.”

Signeulin mukaan joukkue kiinnittää tällä haavaa erityistä huomiota terveysturvallisuustoimenpiteisiin. Joukkueen pelaajat ja taustaryhmä käyttävät koko ajan esimerkiksi maskeja ja pitävät etäisyyttä. Hyyrysen lisäksi kaksi joukkueen taustaryhmän jäsentä on saanut positiivisen tuloksen koronatestistä.

Maanantain harjoituksissa ei ollut paikalla Signeulin apuvalmentaja Ann-Helen Grahm. Hänen sijastaan valmentajana harjoituksissa toimi vastustajien tarkkailijana muuten toimiva Kimmo Lipponen.

”Harjoitusten jälkeen kokoonnuimme yhteen kahden metrin etäisyyksillä. Kaikkien joukkueiden pitää toimia näin [turvallisesti]”, Signeul sanoi.

Signeulin mukaan joukkue toimi turnauksessa riskiarvionsa mukaisesti.

”Mielestämme teimme hyvän riskiarvion.”

Helmareiden vastustajien tarkkailijana toimiva Kimmo Lipponen toimi valmentajana maanantain harjoituksissa.

Signeulilta kysyttiin, onko Helmareiden pakko ottaa voitto Tanska-ottelusta.

”Ehkä se ei ole pakkovoiton paikka, mutta se on ehdottomasti peli, jossa voimme saada mahdollisuuden edetä puolivälieriin. Meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen. Ehkä ottelun lopussa meidän pitää ottaa enemmän riskejä.”

Lehdistötilaisuudessa vasen laitapakki Emma Koivisto sanoi, että edellisestä Espanja-ottelusta Suomi voi ottaa hyvinä asioina mukaan tiiviin puolustuspelin ja vastahyökkäysmaalin tekemisen.

”Jos puolustamme vielä paremmin rangaistusalueella erikoistilanteissa, voimme varmasti saada hyvän tuloksen”, Koivisto sanoi.

Helmareiden joukkue pelaajineen ja valmennusryhmineen on kovassa paikassa tiistaina. Suomen olisi voitettava viime EM-turnauksen kakkonen, Tanska, jotta Suomi voisi tavoitella paikkaa pudotuspeleissä – tasapelikin tosin voi olla joissakin skenaarioissa riittävä tulos. Ei tätä Suomen lohkoa turhaan kutsuta kuolemanlohkoksi, kun siinä on Tanskan lisäksi Espanja, joka on yksi kisojen ennakkosuosikeista, ja viime kisojen välieräjoukkue Saksa.

Signeul sanoi Suomen tiedostavan, miten hyvä joukkue Tanskalla on.

”He pelaavat hyvää jalkapalloa. Olemme valmistautuneet heidän tilanteenvaihtoihinsa hyökkäyksessä. Se on yksi heidän vahvuutensa. Meidän pitää myös kunnioittaa heidän korkeata prässiään ja yksilöitä.”

Helmareiden tähtihyökkääjä Linda Sällström oli hyvällä tuulella saapuessaan joukkueen harjoituksia.

Erikseen Signeul mainitsi Tanskan tähtipelaajan, Chelseata seuratasolla edustavan Pernille Harderin, joka on Tanskan kaikkien aikojen paras maalintekijä 68 maalillaan.

”Hän on fantastinen pelaaja. Hän on erittäin nopea ja hyvä harhauttelija. Puolustuspelissä hän on hyvä prässäämään. Viimeistelijänä hän on hyvä sekä jalalla että päällä. Hän lukee peliä hyvin, ja tulee vauhdilla rangaistusalueelle.”

”Meidän pitää tiedostaa hänen sijaintinsa ja olla hänen lähellään.”

Korona nousi puheenaiheeksi myös Tanskan joukkueen lehdistötilaisuudessa. Tanskan joukkueen edustajilta kysyttiin, kokevatko he Suomen joukkueen koronatapaukset uhaksi.

”Koemme olomme turvalliseksi säännöillä, joita noudatamme. Ajattelemme jalkapalloa, emme koronaa”, Tanskan kokenut keskikenttäpelaaja Sanne Troelsgaard sanoi.

Tanskan joukkueen päävalmentaja Lars Sondergaard sanoi nähneensä kuvia otteluiden jälkeisistä tilanteista, joissa pelaajilla on ollut paljon kontakteja.

”Se on sääntöjen vastaista. Me emme toimi niin.”

Se jäi epäselväksi, mihin kuviin Sondergaard viittasi.

Sondergaard puhui siitä, miten Saksa-pelissä intensiteetti ja jännitys iski lujaa Tanskan joukkueeseen.

”Toivon, että opimme siitä. Monille pelaajille tämä on ensimmäinen kerta turnauksessa, jonka ympärillä on paljon puhetta. Se vaikuttaa jännitykseen”, Sondergaard sanoi.

”Uskon, että opimme jokaisesta pelistä. Meidän pitää oppia sivuuttamaan huonot hetket peleissä. Painetta pitää oppia kestämään. Mitään ei ole vielä hävitty. Meidän pitää vain parantaa peliämme.”

Tanska–Suomi ottelu pelataan Milton Keynesissa tiistaina kello 19.00 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää ottelun.