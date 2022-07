Mikko Paavola on hionut hyppyynsä helppoutta, ”ettei suoritus perustuisi vain uskomattomaan fyysiseen kuntoon”

Seiväshypyn kaksinkertaisen Suomen mestarin ura on kehittynyt varmoin kehitysaskelin MM-tasolle.

Venäläistyyppinen voimahyppääjä. Mikko Paavola harjoittelee päästäkseen eroon kahteen sanaan typistämästään määritelmästä, jolla hän kuvaa itseään seiväshyppääjänä. Tavoite on kehittyä taitavammaksi ja monipuolisemmaksi.

”On yritetty hakea teknisyyttä ja helppoutta hyppyyn, ettei suoritus perustuisi vain uskomattomaan fyysiseen kuntoon. Pitäisi ainakin saada monipuolisuutta voimahyppääjän ominaisuuksien rinnalle”, Paavola avaa omia ja valmentajansa Mikael Westön kehityssuunnitelmia.

Paavola paransi viime vuonna ennätystään 25 senttiä. Vauhdinjuoksu kiihtyi puolisen metriä sekunnissa, otekorkeus nousi viiteen metriin ja käytössä ovat nyt seipäät, joilla ennätystä 571 voi hilata edelleen ylemmäksi.

Paavola voitti kolme vuotta sitten 22-vuotiaiden Suomen mestaruuden, toissa ja viime vuonna Kalevan kisat sekä viime syksynä Ruotsi-ottelun. Alkuviikosta hän matkusti Creswelliin Oregoniin, missä suomalaiset valmistautuvat Eugenen MM-kisoihin.

”Kilpailuiden tasossa on ollut tasainen kehitys. Ensimmäiset aikuisten arvokilpailut on siinä seuraava steppi. Tuntuu, että olen menossa minne pitääkin. Tätä olen itseltä odottanut ja tätä on suunniteltu”, Paavola tiivistää kehityksen.

Paavola, 24, pääsee MM-kisoihin fyysisesti valmiina. Vauhti ja voima riittävät nykyistä ennätystä korkeammalle. Juuri sen ansiosta hän voi keskittyä harjoittelussa vaikeammin mitattaviin asioihin.

”Vauhti kehittyi syksyn ja talven harjoituskaudella, eikä punttisalin puolella tarvitse ottaa hirveitä riskiä. Nyt tavoitteena on, että pystyisin hyppäämään noilla tämän hetken seipäillä korkeammalta”, Paavola selittää.

”Seiväshypyssä on niin monta asiaa, jota voi kehittää. Olisi hyödyllisempää kehittää vaikka yhden prosentin verran jokaista osa-aluetta kuin yrittää jotain suurta harppausta voimapuolella. Hyppy ja tekniikka eivät saa kärsiä muun harjoittelun takia.”

Ulkopuoliset keskittyvät hyppääjän korkeimpiin hyppyihin, mutta joskus kehityksen näkee myös alemmissa korkeuksissa.

”Nyt kesällä on nähty, että pystyn hyppäämään korkealta pienilläkin seipäillä. Se lupaa hyvää huonoon olosuhteeseen”, Paavola selittää.

Viime harjoituksissa Paavola on saanut hyppynsä hyvään muotoon lyhyellä vauhdilla. Harjoitukset ovat onnistuneet, mutta hyppytekniikka täytyy vielä sovittaa aiemmasta kiihtyneeseen vauhtiin.

”Hyppääminen on mennyt teknisesti eteenpäin lyhyellä vauhdilla ja vauhti on kehittynyt. Kehittynyt nopeus pitää nyt saada yhdistettyä täyden vauhdin hyppyyn”, Paavola tiivistää tilanteensa ennen perjantaina alkavia MM-kisoja.

Mikko Paavola yleisurheilun GP-sarjan toisessa osakilpailussa Tampereella 1. kesäkuuta.

Ruotsalainen ME-hyppääjä Armand Duplantis on totuttanut yleisön yli kuuden metrin huipputuloksiin myös arvokisoissa. Paavola muistuttaa silti lajin arvaamattomuudesta.

”Viime vuosina on tehty tosi kovia tuloksia arvokisoissa. On osunut hyvät olosuhteet ja hyvä päivä monelle hyppääjälle”, Paavola huomauttaa.

”Keli ja päivän kunto voivat kuitenkin vaikuttaa tosi paljon tulokseen sekä karsinnassa että finaalissa”, joten arvokisoja ei voi käsikirjoittaa etukäteen.

Paavola muistaa esimerkkinä Amsterdamin 2016 EM-kisat, kun Puolan Robert Sobera pokkasi mestaruuden tuloksella 560.

Eugenen kisoissa miesten seiväskarsinta hypätään lauantaina 23. heinäkuuta. Kahdessa karsintaryhmässä puurtaa 16 miestä, joten hyppyväli voi venyä melkoiseksi.

”Jos alussa ylittää korkeuden ensimmäisellä yrityksellä, se voi tietää 45 minuutin taukoa ennen seuraavaa hyppyä”, Paavola toteaa.

Siihen Paavola on valmistautunut henkisesti. Hän on käynyt asiaa läpi valmentajansa ja myös toisten urheilijoiden kanssa.

”Jokaisella on sama ongelma, joten ei siitä sen enempää tarvitse stressata. Ja luulen, että MM-kisoissa syttyy kyllä hyppyyn”, vaikka tulee taukoja.

Valppaana pitää olla myös verryttelyssä.

”Verryttelyajat eivät ole hirveän pitkiä, joten verryttelykentällä tarvitsee tietynlaista röyhkeyttä. Siinä ehkä ehtii ottaa kolme hyppyä, mutta jos hirveästi luovuttaa tilaa ja vuoroa toiselle”, lämmittelyssä voi nopeasti käydä köyhät.

Mikko Paavola yleisurheilukauden avaustilaisuudessa Pajulahden urheiluopistolla toukokuussa.

