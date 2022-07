Yleisön huono käytös nousi puheenaiheeksi Itävallan GP:ssä, missä raportoitiin muun muassa rasistisesta ja homofobisesta huutelusta sekä seksuaalisesta ahdistelusta.

Viikonloppuna ajettu Itävallan GP on aiheuttanut keskustelua fanien käytöksestä. Jo perjantaina brittikuski Lewis Hamilton ihmetteli katsojia, jotka riemuitsivat hänen ulosajostaan.

Samantyyppistä käytöstä nähtiin myös edellisessä kisassa Britannian Silverstonessa, kun kotiyleisö buuasi säännöllisesti Max Verstappenille. Hamilton tuomitsi katsojien käytöksen tuolloinkin.

Itävallassa Spielbergin radalla ongelmia syntyi myös katsojien keskuudessa. Itävallan GP:ssä raportoitiin runsaasti häirintää, kuten rasistisia ja homofobisia huutoja sekä seksuaalista ahdistelua.

F1-sarja otti kantaa tapahtumiin vaatien kisajärjestäjiä puuttumaan asiaan tiukemmin.

Myös kuljettajat ja tallihenkilöstö on laajasti tuominnut epäasiallisten fanien käytöksen.

Mercedes kutsui yhden naisen tallialueelle seuraamaan kilpailua, koska hän oli joutunut useamman hollantilaisen Verstappen-fanin ahdistelemaksi. Mercedes halusi tarjota hänelle turvallisen ympäristön kisojen seuraamiseen. Asiasta kertoo The Guardian.

Mercedes-pomo Toto Wolff harmittelee, että huonosti käyttäytyvät fanit pilaavat koko kannatus­porukan maineen.

Wolff kertoo ymmärtävänsä, että urheilu luo suuria tunteita ja se on tarkoituskin, mutta se ei oikeuta olemaan idiootti.

”Ovatko ihmiset vain tyhmiä?”

"Minulla ei ole muuta selitystä niille, jotka käyttäytyvät väärin millä tahansa, seksistisellä, homofobisella tai rasistisella tavalla. Silloin on vain yksinkertaisesti aivoton. Millään alkoholilla sitä ei voi puolustella.”

Wolff toivoo, että häirikkö­fanit saataisiin kuriin.

”On olemassa muutamia ameeboita, yksisoluisia ihmisiä, mutta emme voi yleistää”, Wolff sanoo.

Myös Sebastian Vettelin Martin-tiimi kutsui kaksi fania seuraamaan sunnuntain kilpailua sen jälkeen, kun fanit olivat raportoineet homo­fobisesta käytöksestä. Vettelin mielestä F1:n tulisi toimia päättäväisesti estääkseen häirinnän yleistymisen.

”Keitä nämä ihmiset ovatkaan, heidän pitäisi hävetä itseään ja heiltä pitäisi kieltää pääsy loppuelämäksi. Pitäisi olla nollatoleranssi.”

”Jos ihmiset viihtyvät ja juovat liikaa, se on ok, mutta se ei oikeuta tai puolustele väärää käytöstä”, Vettel sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Kilpailun järjestäjät harkitsivat alkoholimyynnin lopettamista, mutta tulivat siihen tulokseen, ettei sillä todennäköisesti ole vaikutusta, kun fanit voivat tuoda juomia mukanaan ja nauttia niitä läheisillä leirintäalueilla.