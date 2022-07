Ruotsin kultapoika Armand Duplantis nousee omiin korkeuksiinsa, mutta Norjan ME-hirmu Karsten Warholm elää vaikeaa aikaa. Suomen naapurit lähtevät MM-kisoihin maltillisen kokoisilla joukkueilla, mutta kärki on molemmilla mailla timantinkova.

Ruotsin ja Norjan maailmanennätysmiehet lähtevät Eugeneen päinvastaisissa tunnelmissa. Toisen kohdalla ennätysmurskajaiset ovat mahdollinen tavoite, toiselle jo kilpailemaan pääseminen on positiivinen merkki.

Ruotsin seiväshirmu Armand Duplantis hyppäsi kesäkuussa Tukholman Timanttiliigassa ulkoratojen maailmanennätyksen 616. Eroa maailmantilaston kakkosena olevaan Yhdysvaltojen Christopher Nilseniin on 16 senttiä, ja uran ensimmäinen maailmanmestaruus on Duplantisin hyppysissä.

”Tunnen ehdottomasti olevani kunnossa, jossa voin voittaa ja ehkä tehdä jotain erityistä Eugenessa”, Duplantis sanoi Kansainvälisen yleisurheiluliiton sivuilla Tukholman-kisan jälkeen.

Duplantisin sisäradoilla hyppäämä 620 on sekin syntynyt tänä vuonna, MM-hallikisoissa Belgradissa. Sisärataennätykset kelpaavat nykyisin virallisiksi maailmanennätyksiksi.

Karsten Warholmin juoksukunto on arvoitus MM-kisojen alla.

Tokiossa pitkien aitojen maailmanennätyksen juossut Norjan Karsten Warholm sen sijaan ei ole pystynyt juoksemaan yhtään kilpailua maaliin asti tällä kaudella. Warholm oli mukana kesäkuun alussa Marokon Rabatissa Timanttiliigan osakilpailussa.

Warholm juoksi vain ensimmäisen aidan yli. Sen jälkeen hän keskeytti takareittään pidellen. Pian paljastui, että kyseessä oli repeämä, ja alkoi taistelu aikaa vastaan, jotta norjalainen ehtisi MM-areenalle.

”Minun on pitänyt olla fiksu ja tehdä oikeita asioita. Olen yrittänyt välttää takaiskuja, koska niihin ei ole ollut aikaa”, Warholm sanoi NBC:lle viikko ennen MM-kisojen alkamista.

Warholmille olisi tarjolla tilaisuus nousta lajin kaikkien aikojen MM-kisaurheilijaksi. Kukaan ei ole pystynyt voittamaan lajissa kolmea MM-kultaa. Kaksi kultaa ovat norjalaisen lisäksi vieneet Dominikaanisen tasavallan Félix Sánchez sekä yhdysvaltalaiset Kerron Clement ja Edwin Moses. Heistä Sánchezilla on lisäksi hopeasijoitus eli kolme mitalia. Kolmen mitalin miehiä ovat lisäksi yhden kullan Samuel Matete ja Stéphane Diagana.

Kovan haasteen Warholmille tarjoavat jälleen Yhdysvaltojen Rai Benjamin ja Brasilian Alison Dos Santos, jotka ovat kauden tilastojen kaksi kärkinimeä. Viron Rasmus Mägi on tilastovitosena.

Etenkin Ruotsi lähtee MM-kisoihin iskukykyisellä joukkueella, vaikka urheilijoita on selvästi vähemmän kuin Suomella, vain 20.

Kiekkoa 71,47 heittänyt Daniel Ståhl on miesten maailmanlistan ykkösenä, joskin Slovenian Kristjan Čeh jää vain 20 senttiä. Tokion olympiahopeamitalisti Simon Petterson vaanii jälleen yllätysmahdollisuutta.

Pituushypyssä Thobias Montler on miesten tilastovitosena (827), ja samalla sijalla on naisten puolella Khaddi Sangnia (695). Kuularingissä Fanny Roos on työntänyt tällä kaudella 12:nneksi pisimmän kaaren tuloksella 19,10.

Kävelijä Perseus Karlström kuuluu mitaliehdokkaisiin molemmilla miesten matkoilla.

Myös Norjalla urheilijoita on 21. Warholmin ohella kovat menestysodotukset ovat Tokiossa miesten 1 500 metriä voittaneen Jakob Ingebrigtsenin harteilla. Moukarinheittäjä Eivind Henriksen on heittänyt moukaria päälle 80 metriä. Samaan on pystynyt vain neljä muuta mukana olevaa heittäjää.

Tanska lähtee Eugeneen 16 urheilijan voimin. Määrää kasvattaa se, että mukana on pikaviestijoukkue sekä miehissä että naisissa. Kuumat mitalistiehdokkaat loistavat poissaolollaan.

Islannin ainoa edustaja on miesten moukarissa kilpaileva Hilmar Örn Jónsson, jolle karsinnan läpäiseminen lienee liian kova tehtävä.

Yhdysvaltojen tähtien ME:t on tehty Eugenessa

Tuorein yleisurheilun MM-kisalajien maailmanennätys on kisojen alkaessa alle kuukauden vanha ja syntynyt kisastadionilla.

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Eugenessa kilpailtiin Yhdysvaltojen mestaruuskilpailut, joissa jaettiin edustuspaikat MM-kisoihin. Naisten pitkissä aidoissa Sydney McLaughlin nipisti Tokiossa juoksemastaan ennätyksestä viisi sekunnin sadasosaa: tuore ME-aika kirjataan lukuihin 51.41.

Sydney McLaughlin juhli Eugenessa ME-tulosta kesäkuun lopulla.

McLaughlin on entinen teinitähti. Riossa vuonna 2016 hänestä tuli 17-vuotiaana nuorin Yhdysvaltojen joukkueessa kilpaillut juoksija vuoden 1972 jälkeen. Kenttälajit mukaan lukienkin nuorempaa edustajaa piti hakea vuodesta 1980 asti.

Nyt McLaughlin kuuluu kisojen suurimpiin tähtiin, ja 22-vuotiaalla juoksijalla on suuruuden päiviä vielä rutkasti edessä. Tämän kauden maailmantilastossa kahden sekunnin sisään McLaughlinin ajasta mahtuu kaksi juoksijaa: Hollannin Femke Bol (52,27) ja Yhdysvaltojen Britton Wilson (53,08).

Tokion olympiafinaalissa McLauhghlinin tiukasti haastanut Dalilah Muhammad, 32, joutui jättämään Yhdysvaltojen mestaruuskilpailut väliin vammojen takia, mutta hän pääsee MM-kisoihin hallitsevana maailmanmestarina.

Voimassa olevista maailmanennätyksistä toinenkin on syntynyt Eugenessa. Miesten kuulantyönnössä Ryan Crouser paransi Randy Barnesin ME-tulosta (23,12) viime vuonna lukemiin 23,37. Tulos syntyi Eugenessa, jossa pidettiin Yhdysvaltojen olympiakarsinnat.

Tänä vuonna Crouser on työntänyt jo kahdessa kilpailussa yli 23 metriä. Molemmilla kerroilla luonnollisesti Eugenessa. Ensin kuula lensi lukemiin 23,02 toukokuun Timanttiliigan kisassa, ja kesäkuussa maan mestaruuskisoissa tulos oli 23,12.