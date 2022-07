Norovirus piinaa Sveitsiä jalka­pallon EM-kisoissa, joukkueesta 19 on kärsinyt vatsavaivoista

Sveitsin joukkue kertoi maanantaina, että kahdeksan pelaajaa ja 11 joukkueen muuta henkilöä ovat saaneet vatsaoireita.

Vatsatauti piinaa Sveitsin joukkuetta meneillään olevissa jalkapallon naisten EM-kisoissa Englannissa.

Sveitsi kohtaa keskiviikon EM-ottelussa Ruotsin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Ruotsi saa vastaansa puoli­kuntoisen joukkueen.

Sveitsi joutui maanantaina perumaan harjoitukset joukkueen vatsa­vaivojen vuoksi. Jopa 19 tiimin jäsentä on sairastunut. Sveitsin joukkue kertoi maanantaina Twitterissä, että kahdeksan sairastuneista oli pelaajia, 11 muuta henkilökuntaa.

Aftonbladet kertoo, että sveitsiläisen median mukaan kyse on noroviruksesta.

Sveitsi kohtasi lauantaina Portugalin, ja ottelu päättyi 2-2.

Keskiviikkona Sveitsin joukkue twiittasi, että sairastuneet pelaajat ja johtohenkilöt ovat paranemaan päin.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo, että kansainvälinen jalkapallo­liitto Uefa ja Sveitsin jalkapallo­liitto ovat keskustelleet keskiviikon pelistä, mutta näyttää siltä, että se pelataan normaalisti.

Ruotsin joukkueen lääkärille Houman Ebrahimille ei ole Aftonbladetin mukaan informoitu tarkemmin, mistä viruksesta on kyse. Ebrahimi kertoo, että joukkue syö kaikki ateriansa Camden Parkissa.

”Meillä on oma kokki mukana, mikä on suuri turva meille. Se varmistaa ruuan laadun ja keittiön hygienian, että kaikki toimii ja standardit ovat korkeat.”

Myös Helmareilla on ensi kertaa mukana oma kokki.

Ongelmia EM-kisoihin osallistuville joukkueille on aiheuttanut myös korona­virus, ja myös Helmarien tiimissä on todettu tartuntoja. Tuija Hyyryläinen on sivussa tiistain pelistä, kun Suomi kohtaa Tanskan.