Ilmastoprotesti pysäytti matkanteon Ranskan ympäriajossa tiistaina. Mielenosoittajat halusivat kiinnittää huomion ilmastokriisiin.

Nuoret mielenosoittajat istuivat suoralla tieosuudella ja sytyttivät punaisia soihtuja noin 36 kilometriä ennen maalia Ranskan ympäriajossa tiistaina kilpailun 10. etapilla.

Kisa pysäytettiin, kunnes kisan työntekijät kiskoivat protestoijat sivuun. Ainakin osa mielenosoittajista oli pannut kaulaansa kahleet, joilla he olivat kiinnittäneet itsensä toisiin mielenosoittajiin. Asiasta kertoo The Guardian.

Derniere Renovation -liikkeen ilmastoaktivistit halusivat kiinnittää huomiota ilmastokriisiin.

”Koska hallitus ei välitä ilmastokriisistä, meidän on tultava ja keskitettävä huomio siihen, mikä on tärkeää selviytymisemme kannalta. Meidän on saatava hallituksemme reagoimaan, ennen kuin he johtavat meidät tuhoon.”

”Väkivallaton mielenilmaus on viimeinen mahdollisuutemme tulla kuulluksi ja välttää ilmaston lämpenemisen pahimmat seuraukset”, ryhmä sanoi.

Ranskan ympäriajoa on kritisoitu sen hiilijalanjäljen vuoksi.

Pyöräilijät odottavat, että pääsevät jatkamaan polkemista.

Sama ryhmä oli vastuussa Ranskan avointen tennisturnauksessa tapahtuneesta keskeytyksestä kesäkuussa. Silloin mielenosoittaja hyppäsi kentälle ja sitoi itsensä verkkoon.

Hänellä oli yllään -paita, jossa luki: ”Meillä on 1 028 päivää jäljellä”. Kiertueen mielenosoituksissa mielenosoittajien päällä nähtiin t-paidat, joissa luki: ”Meillä on 989 päivää jäljellä”.

Tour de Francen järjestäjä ASO kieltäytyi kommentoimasta mielenosoitusta.

Kiertue on ollut jo pitkään protestien kohteena. Vuonna 2020 osa Ranskan isompien kaupunkien pormestareista kritisoi ympäriajoa saastuttavaksi ja kilpailua on vaadittu pienentämään hiilijalanjälkeään.

Työntekijöille jaetussa opaskirjassa lukeekin tänä vuonna, että kiertue on ”päättäväisesti sitoutunut olemaan yhä ympäristövastuullisempi organisaatio”.