Malik Abubakari saapuu Helsinkiin lainasopimuksella.

Ruotsin jalkapalloliigan Malmössa pelaava ghanalaishyökkääjä Malik Abubakari saapuu lainasopimuksella Helsingin Jalkapalloklubin riveihin, seura kertoi torstaina.

Hyökkääjä on HJK:n käytettävissä heti ja edustuskelpoinen myös tulevissa europeleissä.

185-senttisen, fyysisen kärkipelaajan hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Roope Riski loukkaantui. HJK kertoi kesäkuun puolivälissä, että Riskin kausi on ohi.

Vuosi sitten Ruotsiin siirtynyt 22-vuotias Abubakari on tehnyt Malmölle kuusi maalia pelaamissaan 36 ottelussa. Tällä kaudella Abubakari on pelannut 413 minuuttia kahdeksassa eri ottelussa. Maaleja on syntynyt kaksi.