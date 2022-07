SM-Liiga Oy muistutti keskiviikkona ettei Liiga-paikka ole mikään läpihuutojuttu. Myös logon käyttöoikeuden omistava Helsingin Jokerit ry on odottavalla kannalla: ”Tällä hetkellä kaikki on jäässä meidän osalta.”

Jari Kurri on henkilöitynyt Jokerien keulakuvaksi, mutta vielä ei ole mitään varmaa tietoa siitä millainen on taho, joka Jokerit mahdollisesti Liigaan vie.

Jokerien paluu Liigaan ei onnistu minkäänlaisin Venäjä-kytköksin, SM-Liiga Oy tiedotti keskiviikkona. Moni on vetänyt tiedotteesta johtopäätöksen, että joukkueen pääomistajana toimiva Jari Kurri ei ole tervetullut Liigaan.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo, ettei kyseessä ole henkilöihin kohdistuva asia, vaan on haluttu teroittaa sitä, että Liiga päättää, ketä sinne tulee ja minkälainen prosessi uutta hakijaa odottaa.

”Mediassa ilmoitetaan, että me tullaan liigaan ja eri tahot lausuu siitä. Me on haluttu SM-Liigassa tuoda esiin, että Liiga päättää, ketä SM-liiga -osakkaina on ja ketä Liigassa pelaa.”

Julkisuudessa Jokereiden paluuta Liigaan on ajanut kiekkolegenda Teemu Selänne. Hän kommentoi huhtikuussa Valavuori Live Showssa, että on koonnut ryhmän, joka olisi valmis ostamaan Hartwall-areenan.

Heinäkuun alussa Selänne lupasi piakkoin tietoja hankkeesta, jonka tavoitteena on, että Jokerit palaa Liigaan.

”Hyvältä näyttää, sellaisia terveisiä Jokeri-faneille”, Selänne totesi Bermudan Kannu -tennisturnauksen yhteydessä.

Hiltunen kertoo, että SM-Liiga on käynyt konsultoivia keskusteluja joidenkin tahojen kanssa siitä, millainen prosessi Liigaan hakeminen on. Mutta mitään selkeää tahoa ei ole ilmaantunut.

”Eikä meillä ole käsitystä, onko sellainen taho ihan oikeasti olemassa?”

Kun kerta julkisuudessa on ilmoitettu, että tulossa ollaan, oli SM-Liiga Oy:n kannalta oleellista tiedottaa, mikä hakijaa odottaa, ja että sen on tuotava merkittävästi lisäarvoa muille osakkaille ja SM-Liigalle.

Liigan sisällä on käyty keskusteluja aiheesta kevään aikana ja kesäkuussa pidettiin osakaskokous, jossa käytin läpi linjaukset, joita uuden osakkaan hyväksyminen vaatisi.

Kannanotto Venäjä-kytköksiin on tietoinen arvolinjaus, eikä Jari Kurrin vastainen kannanotto.

”Meille on tärkeää, että ratkaisu on arvomaailmaan, yhteiskunnan ja maailman tilanteeseen nähden oikea päätös.”

”Tässä ei voi ottaa sitä linjaa, että mennään yksittäisiin ihmisiin. Ei ole relevanttia keskustella ihmisistä, kun ei edes tiedä onko ihminen edes mukana siinä tahossa joka hakee osakkuutta”, Hiltunen toteaa.

Asia konkretisoituu siinä kohtaa, kun on olemassa hakemus ja sen takana henkilöt. Kaudelle 2023–2024 hakemus tulee jättää lokakuun loppuun mennessä.

Venäjä-kytkökset tullaan syynäämään tarkkaan, samoin kuin muutkin asiat.

”On jo päätetty, että otamme ulkopuolisen ammattitahon selvittämään sidokset ja sen, millaiset vaikutukset uudella taholla olisi SM-Liigaan eri näkökulmista, niin kuin liiketoiminnassa yleensä.”

Käyttöoikeudet Jokerien logoon omistaa junioritoimintaa pyörittävä Jokerit Ry. Myös siellä ollaan odottavalla kannalla.

”Tällä hetkellä kaikki on jäässä meidän osalta”, yhdistyksen puheenjohtaja Kim Borgström toteaa.

Aiemmin logon käyttöoikeudesta on ollut sopimus KHL-seura Jokerit omistaneella Jokerit Hockey Club Oy:llä, jonka pääomistaja on Jari Kurri.

Onko teillä vielä mitään yhteistyötä kyseisen yhtiön kanssa?

”On jonkin verran, heidän henkilökuntaa on vielä, jotka esimerkiksi valmentavat meidän A-junioreita tai saavat palkan sieltä, mutta ei sen kummempia. Logoa käyttävät vain meidän juniorit.”

Logon käyttöoikeuksista keskusteleminen tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun asioita on ensin käsitelty isommissa pöydissä.

”Tietyillä ehdoilla annamme jollekin organisaatiolle logon käyttöön, jos he haluavat käynnistellä toimintaa. Mitkä on ehdot, niin sekin tarkentuu siinä kohtaa, kun tiedämme, ketä pöydässä istuu meidän kanssa.”

Edustusjoukkue Liigaan on toki Helsingin Jokerit ry:n toiveissa. Siihen Boström ei ota kantaa, minkälainen organisaatio joukkueen taustalla tulisi olla. Jari Kurrin roolia Boström ei kommentoi.

”Kaikennäköisiä huhuja ja juttuja saa lukea lehdistä, mutta minä en tiedä, mistä ne saa alkunsa.”

”Jari Kurri ei liity meidän junioritoimintaan, paitsi että on meidän entinen juniori. Ei meidän mielipiteellä ole siinä kohtaa merkitystä.”

Lue lisää: Nämä kelpoisuudet Jokereiden on täytettävä, jos mielii Liigaan – ”Mitään oikotietä ei ole, eikä tule”

Lue lisää: ”Paketti rupeaa olemaan kasassa”, Teemu Selänne sanoo Jokerien paluusta Liigaan – toivoo myös, että Jokerit pelaisi pian Helsinki-hallissa

Lue lisää: Venäläisessä rahassa kylpenyt Jokerit sai valtiolta miljoonien lisätuet – HS:n selvitys paljastaa karut lukemat

Lue lisää: Sami Kauhasen piti johtaa suurta jää­kiekko­seuraa, mutta sitten alkoi raaka Putinin sota – nyt jäljellä on kasa puuttuvia palasia

Lue lisää: MTV Urheilu: SM-liigan sisällä Jari Kurrin vastainen oppositio