Saksa-ottelu jää usealta maajoukkuekonkareilta väliin.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen synkeä taival EM-lopputurnauksessa sai synkkyyttä lisää, kun tulokset joukkueen torstaisista koronatesteistä tulivat.

Aiemmin puolustuksesta Tuija Hyyrysen ja Anna Westerlundin viruksen kouriin menettänyt joukkue joutuu turnauksensa päättävään Saksa-peliin ilman maalivahti-ikoniaan ja kapteeniaan Tinja-Riikka Korpelaa.

”Tinjalle tuli (tiistain Tanska-)pelin jälkeen oireita, ja torstain testi näytti koronan osalta positiivista tulosta. Käytännössä siis sivussa lauantain Saksa-pelistä”, joukkueen lääkäri Pippa Laukka kertoi torstaina joukkueen tiedotustilaisuudessa.

Kisoissa jatkomahdollisuutensa Espanjalle ja Tanskalle kärsittyjen tappioiden jälkeen haudannut Suomi joutuu siis kenties suurinta mestarisuosikkia vastaan ilman tärkeintä pelaajaansa. Ja puolustuksen kahta kokenutta maajoukkueratsua.

”Harmi, että he eivät ole mukana. Onneksi meillä on paljon pelaajia, ja pystytään täyttämään ne puuttuvat palaset. Ja tehdään kaikkemme, että päätetään kisat hyvällä esityksellä”, hyökkääjä Amanda Rantanen kuvaili lähtökohtia lauantaihin.

”Harmittavasti jäi jatkopaikka saamatta, mutta nyt vielä keskitytään tuohon viimeiseen otteluun ihan täysillä”, toinen nuori hyökkääjä Jutta Rantala täydensi.

Rantasen mainitsemaa puuttuvien palasten täyttämistä siis todellakin on, ja korona voi tietenkin vielä viedä sivuun muitakin. Päävalmentaja Anna Signeulin kiveen hakattu avausykstoistikko on murentunut, ja nyt vastuuta pitää jakaa. Signeulin reagoimattomuus myös vaihtojen osalta ihmetytti Tanska-pelissä Suomen jahdatessa tasoitusta pitkälti ilman uusia jalkoja.

Rantanen ja Rantala ovat jääneet kisoissa vähälle peliajalle (Rantasella Espanjaa vastaan muutama minuutti, Rantalan minuutit nollissa), mutta ehkä lauantaina aikaa irtoaa.

”On ollut hieno kokemus olla mukana tämä pitkä rupeama, joka on ollut ihan jokaisen sekunnin arvoinen. Totta kai aina haluaa pelata, ja jokaisessa pelissä olen ollut valmiina (kentälle). Ei auta kuin odottaa, jos se oma vuoro vielä tulisi. Toivottavasti lauantaina tulisi EM-debyytti”, 22-vuotias Rantala totesi.

”Totta kai harmitti, ettei saanut minuutteja (Tanskaa vastaan). Pitää olla sataprosenttisen valmiina, jos kutsu tulee. Nähtäväksi jää, tuleeko lauantaina, mutta valmis olen”, vakuutti 24-vuotias Rantanen.

Suomen joukkue on tappioiden jälkeen korostanut, kuinka kentällä on annettu aina ihan kaikki mahdollinen. Kovia vastustajia vastaan se ei ole tuloksiin riittänyt. Myös lääkintäpuolella vakuutetaan kaiken annetun, vaan korona on sekin ollut turhan vaikea vastus.

”Parhaamme on tehty, ja varmasti paljon tarkemmin kuin yleisesti ottaen olleet edellytykset ja vaatimukset. Oltu kaukaa viisaita, mutta jos tämä tauti olisi täysin vältettävissä hyvilläkään toimenpiteillä, niin varmasti tämä koko korona olisi jo ohi”, tohtori Laukka huokaisi.

Pelaajat ovat majoittuneet omissa huoneissaan, joukkueen tilat hotellissa ovat ulkopuolisilta suljetut, ja hotellin henkilökuntakin on tartuntojen alettua testanneet itseään ja käyttäneet maskeja.

”Fokus on ollut kaikilla siinä, että tehdään töitä. Ulkopuoliset kontaktit olleet aika vähäisiä. Koko EM-leirin aikana oli juhannuksena yksi päivä vapaa ja silloin oli mahdollisuus tavata läheisiä. Eikä meillä tainnut olla pieniäkään flunssia ensimmäisiin kolmeen viikkoihin”, Laukka kertoi.

Korpela ja Hyyrynen voivat Laukan mukaan ”olosuhteisiin ja tautiin nähden ihan hyvin”.