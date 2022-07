Lewis Hamiltonin koira Roscoe kiertää formulasirkuksen mukana, ja sillä on puoli miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa.

Seitsenkertainen formula ykkösten maailmanmestari Lewis Hamilton jakoi keskiviikkona Instagramissa videon kuntosalilta.

Kuvan oheen oli kirjoitettu ”treenikaverit”.

Treenikaverilla Hamilton viittaa koiraansa, bulldogiin nimeltä Roscoe.

Hamiltonin tapaan myös Roscoe on vegaani. Koira on myös kunnostautunut somettajana. Roscoelovescoco-nimimerkillä on noin puoli miljoonaa seuraajaa.

Videoilla Roscoe kiertää isäntänsä kanssa formulatapahtumissa, leikkii muiden koirien tai Mick Schumacherin kanssa, makoilee avoautossa ja juhlii synttäreitä. Varsinaista koiranelämää siis.

Roscoe on myös kuvannut formulaelämää omasta perspektiivistään mukana kulkevan kameran avulla.

”Olen vegaani bulldog, joka rakastaa matkustaa, pelata palloa ja saada huomiota tytöiltä”, Roscoen Instagram-profiilissa kerrotaan.

Hamilton on hyvin kiintynyt lemmikkiinsä, jonka kanssa harrastaa ahkerasti. Kepin tai frisbeen heitto edustaa perinteisempää koirapuuhailua, mutta Roscoe tekee paljon muutakin, kuten skeittaa.

Tiistaina julkaistulla Instagram-videolla näkyy, miten isäntä asettelee Roscoen laudalle, antaa pikkuisen vauhtia ja hihkuu ”hyvä poika, hyvä poika”, kun Roscoe skeittaa. Roscoe hypähtää tyylikkäästi laudalta, kun vauhti katkeaa.

Skeittailulle on hetki aikaa, sillä seuraava formulantäyteinen kisaviikonloppu on Ranskassa 22.–24. heinäkuuta. Tällä hetkellä mestaruustaistoa johtaa Red Bullin Max Verstappen. Mercedes-tallin Hamilton on kuudennella sijalla.