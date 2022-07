”Nyt on löydetty ruotsalaisiakin hitaampia lähettäjiä” – MM-lähettäjien ampumarytmi on hämmentävän löysä

Eugenen Hayward Field on pelkästään yleisurheiluun tarkoitettu ja uusittu stadion. Elmo Lakka pääsee ensimmäisenä suomalaisena pikajuoksijana huippunopealle radalle.

Eugene

Elmo Lakka pääsee ensimmäisenä suomalaisena pikajuoksijana kokeilemaan Hayward Fieldin nopeaksi kehuttua juoksurataa yleisurheilun MM-kisojen stadionilla Eugenessa.

Yhdysvaltalainen Sydney McLaughlin rikkoi Hayward Fieldillä naisten 400 metrin aitojen maailmanennätyksen kesäkuun lopulla ajallaan 51,41 maan mestaruuskisoissa, joissa tehtiin muitakin kovia tuloksia.

Hayward Field on pelkästään yleisurheiluun tarkoitettu ja uusittu stadion, jonne mahtuu 25 000 katsojaa. Stadion on loppuunmyyty, sillä Eugene on Yhdysvaltojen yleisurheilun keskus.

”Hienoa kisata pelkästään yleisurheiluun tehdyllä stadionilla. Rata on todella nopea ja napakka”, Lakka sanoo.

Miesten 110 metrin aitojen alkuerät juostaan lauantaina kello 21.25 Suomen aikaa. Eugenessa kello on silloin 11.25 lauantaina päivällä.

Viime vuonna Lakka aitoi SE:n 13,31. Eugenessa se riittäisi jatkopaikkaan. Tällä kaudella Lakka on juossut neljä kertaa 13,55–13,58 väliin osuneita loppuaikoja.

Lakka teki radalla perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa viimeistelyharjoituksensa. Samalla hän harjoitteli sikäläisen lähettäjän lähetysrytmiä, joka voi yllättää.

”Aika pitkään pidettiin telineissä. Täytyy vielä kuunnella miesten satasen alkueriä, millainen lähetysrytmi siinä on”, Lakka mietti.

Pikajuoksijoiden valmentajan Petteri Jousteen mukaan MM-kisoissa on löydetty vielä ”ruotsalaisiakin hitaammin lähettäviä lähettäjiä”.

”Jokainen lähettäjä ampuu omalla tavallaan. Kokeneet urheilijat osaavat lähteä. He eivät ota tahallaan vilppilähtöjä”, Jouste sanoo.