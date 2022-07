Edellinen toimitusjohtaja Matti Nurminen siirtyi Kansainvälisen jääkiekkoliiton pääsihteeriksi.

Suomen jääkiekkoliitto on nimittänyt toimitusjohtajakseen Sami Kauhasen. Liiton edellinen toimitusjohtaja Matti Nurminen siirtyi Kansainvälisen jääkiekkoliiton pääsihteeriksi.

50-vuotias Kauhanen pestattiin talvella Helsingin Jokerien KHL-organisaation toimitusjohtajaksi, mutta Jokerit jätti ruplajäät Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hän on työskennellyt aiemmin myös muun muassa Veikkauksen ja Suomen hippos ry:n palveluksessa.

Jokerien edustusmiehistöllä ei ole pelipaikkaa missään sarjassa tulevalla kaudella.

”Jääkiekkoliitto saa Samista osaavan ja monipuolisen kokemuksen omaavan toimitusjohtajan, jonka sydän sykkii jääkiekolle”, liiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoi tiedotteessa.

”Merkittävää on myös se, että Sami on ollut jääkiekossa mukana monissa eri rooleissa: pelaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana ja nykyisin Kiekko-Espoo ry:n hallituksen jäsenenä. Jääkiekkoliitto on ennen kaikkea seurojensa palveluorganisaatio, minkä vuoksi on ehdottomasti plussaa, että toimitusjohtajalla on käytännön kokemusta seura-arjesta.”

Kauhasen aloituspäivä uudessa tehtävässä ei ole vielä selvillä, joten jääkiekon MM-kotikisojen pääsihteeri Heikki Hietanen toimii siirtymäajan vt. toimitusjohtajana. Tehtävä on hänelle tuttu, koska Hietanen työskenteli liiton toimitusjohtajana ennen Nurmista.

Kauhanen odottaa työtään innolla ja kuvailee toimitusjohtajan pestiä yhdeksi suomalaisen urheilujohtamisen ykköspaikoista.

”Yhdessä liiton organisaation, seurojen ja sidosryhmien kanssa jatkamme työtä sen eteen, että jääkiekko lajina voi hyvin myös tulevaisuudessa”, Kauhanen sanoi.