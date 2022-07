Honka voitti Lahden 5–0.

Hongan pyörremyrskymäinen alku käytännössä kellisti FC Lahden jalkapalloliigassa. Kotijoukkue hyökkäsi heti kärkeen poutasäässä kuin herhiläinen ja etenni lopulta 5–0-murskavoittoon.

”Päätös oli nousta ja dominoida, siinä onnistuttiin. Taustalla oli viime matsin pettymys”, kommentoi Hongan Agon Sadiku peilaten tapahtumia SJK-tappioon.

Hongan maali-iloittelun käynnisti läpiajoaan seuranneella takanurkkasijoituksellaan Rui Modesto seitsemännellä minuutilla.

Tovi myöhemmin Sadiku ohjasi jalallaan ilmasta FC Lahden maalivahti Joona Tiaisen torjuman pallon tämän taakse. Pelin 20. minuutilla Modesto johti rynnäkköä, jonka Tiainen alkuun kilpisti, mutta josta Sadiku viimeisteli jo 3–0.

Junioreissa hämeenlinnalaista HJS:ää ja HJK:ta edustanut sekä Pikkuhuuhkajiin yltänyt Sadiku, 19, nousi kahdella osumallaan liigan maalipörssin jaetulle kärkisijalle, Hakan Lee Erwinin ja KuPSin Tim Väyrysen rinnalle.

”Ensinmäisenä tavoitteena on liigamestaruus. Tärkeintä on meidän voitot. Oma tavoite on maalikuninkuus”, Sadiku arvotti.