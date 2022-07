Nathalie Blomqvist juoksi lähelle ennätystään, mutta karsiutui naisten 1 500 metrillä.

Eugene, Oregon

Topi RaitaSEN askel painoi liikaa yleisurheilun MM-kisojen 3 000 metrin estejuoksun alkuerissä.

Raitanen jäi alkuerässään yllättäen viimeiseksi ajalla 8.43,01. Kolmen alkuerän yhteisajoissa hän oli 37:s. Suomalaisen taakse jäi vain kolme estejuoksijaa.

Raitanen jättäytyi porukan hännille jo juoksun alkuvaiheessa. Maaliintulonsa jälkeen hän kertoi pienelle suomalaistoimittajien ryhmälle, ettei jaloissa ollut energiaa.

Vielä keskiviikon tiedotustilaisuudessa Raitanen vakuutteli, että kaikki on kunnossa ja että viimeistelyleiri oli mennyt hyvin.

Ongelmat alkoivat ennen juoksua.

”Ravinto ei ole pysynyt sisällä. Ilman sitä on vaikea juosta. Tällainen olo on ollut jo jonkin aikaa. Muutama päivä on ollut niin ja näin, mutta verryttelyssä alkoi tuntua pahalta”, Raitanen sanoi ja yritti peittää pettymystään, vaikka sisällä sananmukaisesti myllersi.

”Tuntui, ettei mikään oikein pysynyt vatsassa, mitä söin. Tämä päivä oli vaikea ja raskas. Olen pettynyt. Odotin paljon tätä päivää, mutta tähän ei saa jäädä”, Raitanen sanoi.

Raitanen ei osannut sanoa, mikä aiheutti vatsaongelman.

”Lounaalla söin vähän ja sitten olen oksennellut. Totta kai piti juosta. Tämmöistä ei ole ennen ollut”, sanoi Raitanen, joka juoksi vuosi sitten esteissä kahdeksanneksi olympiakisoissa Tokiossa ajalla 8.17,44.

MM-kisoissa vuonna 2019 Dohassa Raitanen karsiutui alkuerissä (8.32,44). Dohassa ja Tokiossa juostiin kuumassa säässä, kuten myös Eugenessa.

Raitasen onneksi tällä kaudella on vielä toisetkin arvokisat, kun elokuussa järjestetään EM-kisat Münchenissä.

Esteiden finaali juostaan Eugenessa tiistaina. Raitanen yrittää aikaistaa kotimatkaansa, kunhan ensin löytyy syy vaisulle juoksulle ja huonolle ololle.

”Viimeistelyleiri näytti, että olen hyvässä kunnossa, mutta tämä päivä ei ollut hyvä.

Normaalijuoksussa Raitanen olisi todennäköisesti selvittänyt tiensä helposti finaaliin, jonne Espanjan Daniel Arce pääsi viimeisenä juoksijana ajalla 8.21,06.

Raitasen ennätys on 8.16,57. Tällä kaudella hän on juossut 8.19,34.

”Tuollaisella vauhdinjaolla noita aikoja [8.21] on tullut juostua aika monta. Nyt olisi vaadittu vain perusrutiinisuoritusta.”

Alkuerin nopein oli Marokon olympiavoittaja Soufiane El Bakkali, 8.16,65.

Suomen Nathalie Blomqvist sijoittui naisten 1 500 metrin alkuerissä yhteisajoissa samalla sijalla kuin Raitanen: 37:s.

Blomqvistin aika oli 4.11,98. Hän on juossut tällä kaudella ennätyksensä 4.10,25. Eugenessa hänellä ei ollut tavoitetta päästä jatkoon.

”En ole aikaan tyytyväinen aikaani. Olisin halunnut juosta ennätykseni, mutta juoksussa oli tönimistä ja jännitti”, Blomqvist sanoi.

Akillesjännevaivoista kärsinyt Blomqvist pääsi MM-kisoihin rankingpisteiden kautta.

”Vähän jännitti myös se, että voinko juosta ollenkaan, jos jalka ei kestä. Harmittaa, että vaiva tuli tähän paikkaan, mutta minulla on ollut sitä ennenkin. Jänteessä ei ole mitään rikki, mutta täytyy miettiä, mikä on tästä eteenpäin järkevää.”

Kristiina Mäki juoksi suoraan välieriin ajalla 4.08,43. Mäellä on Tšekin ja Suomen kaksoiskansalaisuus. Arvokisoissa hän edustaa Tšekkiä.