36-vuotias pikajuoksija saavutti Eugenessa uransa 19. MM-mitalin.

Ilmassa oli ripaus haikeutta, kun yhdysvaltalainen pikajuoksun legenda Allyson Felix pinkoi uransa mahdollisesti viimeisen arvokisastartin kotiyleisön edessä Eugenessa.

36-vuotias Felix kuului Yhdysvaltain 4 x 400 metrin sekaviestijoukkueeseen, joka sai MM-kisojen avauspäivänä pronssia Dominikaanisen tasavallan ja Hollannin takana.

”Oli hyvin erityistä, että sain juosta viimeisen kilpailuni kotiyleisön edessä. Se oli tosi siistiä. Tyttäreni oli katsomossa, ja tämä oli ilta, jonka muistoa tulen vaalimaan”, Felix kertasi kilpailun jälkeen medialle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ilman henkilökohtaista MM-kisapaikkaa jäänyttä Felixiä ei näillä näkymin nähdä maan viestijoukkueissa. Se kävi ilmi myös hänen puheistaan.

”Minulla on ollut paljon hyviä muistoja. Tiedän, että nyt on oikea aika, ja nämä kaverit vievät tätä hommaa eteenpäin tulevaisuudessa”, Felix sanoi.

Hän lisäsi siirtyvänsä elämässään seuraavaan vaiheeseen rauhallisin mielin ja olevansa valtavan kiitollinen yleisurheilulle.

Felix debytoi MM-kisoissa vain 17-vuotiaana, kun hän kilpaili 200 metrin alkuerissä Pariisissa vuonna 2003. Jo seuraavana vuonna Felix juoksi saman matkan hopeaa Ateenan olympialaisissa ja kirkasti mitalinsa kultaiseksi Helsingin MM-kisoissa vuonna 2005.

MM-kisoissa Felix on saavuttanut 13 maailmanmestaruutta ja kaikkiaan 19 mitalia. Olympiakultia hänellä on seitsemän ja olympiamitaleita yhteensä 11.

Felix rikkoi Eugenessa kaksi komeaa yleisurheiluennätystä, kisajärjestäjät kertoivat varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa sähköpostitiedotteessaan.

Yhdysvaltalaissprintteri on nyt saanut mitalin kahdeksassa eri MM-kilpailussa. Hän jakoi aiemmin tilaston ykkössijan kenialaisen estejuoksijan Ezekiel Kemboin kanssa, mutta nousi nyt yksin tilastokärkeen. Kemboilla on mitali seitsemistä MM-kisoista.

Felixin ensimmäisen ja viimeisen MM-mitalin väli on 17 vuotta. Aiempi ennätys on 16-vuotisen mitalijakson saavuttanut espanjalainen Jésus Ángel García, joka käveli mitalinsa vuosien 1993 ja 2009 välissä.

Felix oli kaikkien aikojen ykkösnimi MM-mitalitilastossa jo ennen tämän vuoden kisoja. Nyt hänen etumatkansa tilastokärkenä on viisi mitalia, sillä jamaikalaiset Usain Bolt ja Merlene Ottey jäivät urallaan 14 MM-mitaliin.

Dominikaanisen tasavallan voittoaika 3.09,82 on maailman kaikkien aikojen toiseksi kovin tulos 4 x 400 metrin sekaviestissä. Kovempaa on juossut ainoastaan Yhdysvaltain joukkue Dohan MM-kisoissa vuonna 2019. Tuolloin juostu maailmanennätys on 3.09,34.