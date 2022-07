Päävalmentaja Martin Sjögrenin päätä vaaditaan vadille vuonomaassa.

Norjan taival jalkapallon naisten EM-kisoissa päättyi myöhään perjantai-iltana pettymykseen, kun A-lohkon toinen jatkaja ratkesi odotetusti päätöskierroksella.

Puolivälieriin eteni Itävalta, joka kukisti Norjan Nicole Billan osumalla 1–0.

”Fiasko”, norjalaislehti Verdens Gang (VG) tiivisti otsikkonsa verkkosivuillaan.

VG:n asiantuntija Lars Tjærnås oli pettymykseen päättyneiden kisojen jälkeen sitä mieltä, että Martin Sjögrenin päivät vuonomaan päävalmentajana ovat luetut.

”On helppoa syyttää valmennusta kaikesta, mutta Sjögren tiimeineen kantaa tästä suuren vastuun. He eivät todellakaan saaneet joukkueesta parasta irti. On kauhistuttavaa nähdä, miten niin monet hyvät pelaajat suoriutuivat niin huonosti.”

Tjærnås lisäsi, että valmentajan lähdön vaatiminen on aina vaikeaa, mutta hän ei tällä kertaa näe Norjalle muuta mahdollisuutta.

”Kyse on yhdestä asiasta. Siitä, että edellytysten ja hänen tekemän tuloksen välillä on liian suuri kuilu.”

Asiantuntija ei kaatanut koko ongelmaa valmennuksen niskaan. Hänen mukaansa monen runkopelaajan on katsottava itseään peiliin. Liian monen tukipilarin kisat olivat Tjærnåsin mukaan suuri epäonnistuminen.

Norjan kapteeni Maren Mjelde varoi puhumasta negatiivisia asioita päävalmentajasta ottelun jälkeen, VG kertoi.

”Seisomme tässä yhtenä rintamana. Olemme ryhmä, joka on työskennellyt pitkään yhdessä. Voitamme ja häviämme yhdessä, pääsemme EM-kisoihin yhdessä. Nyt on tärkeää pitää huolta toinen toisistamme”, Mjelde sanoi.

Kun häneltä kysyttiin suoraan, pitäisikö keskustelua olla, Mjelde kertoi kaikkien tarvitsevan rauhaa juuri nyt.

Maajoukkueeseen palannut tähtihyökkääjä Ada Hegerberg kieltäytyi vastaamasta samaan kysymykseen.

Kisojen järjestäjämaa Englanti selvitti alkulohkonsa puhtaalla pelillä toista kertaa peräkkäin, kun Pohjois-Irlanti kaatui lohkon päätöskamppailussa 5–0.

Englanti keräsi kolmessa pelissään komean maalieron 14–0.

”Englanti on todella paljon kaikkien muiden edellä tällä hetkellä”, Pohjois-Irlannin päävalmentaja Kenny Shiels ylisti ottelun jälkeen brittilehti The Guardianin mukaan.

”Jos he eivät voita mestaruutta, se on valtava epäonnistuminen parhailta pelaajilta. Jos sinulla on parhaat pelaajat, sinun on voitettava – niin yksinkertaista se on.”

Englanti on ensimmäinen temppuun pystynyt maa Saksan jälkeen. Saksa voitti kaikki alkulohkon ottelunsa vuosien 2001, 2005 ja 2009 EM-kisoissa.