Lähteet: Robert Lewandowskin siirto Bayern Münchenistä FC Barcelonaan on varmistunut

Urheilumedia The Athletic ja brittilehti The Guardian kertovat puolalaisen tähtihyökkääjän siirrosta.

Bayern Münchenille jäähyväiset viime kauden päätteeksi heiluttaneen Robert Lewandowskin siirto FC Barcelonaan on varmistunut kahden suuren ja luotettavan uutismedian mukaan.

Tähtihyökkääjä Robert Lewandowski laukoo seuraavaksi maaleja Espanjan liigassa FC Barcelonan riveissä, kertovat urheilumedia The Athletic ja brittilehti The Guardian.

33-vuotias Lewandowski siirtyy katalonialaisjättiin saksalaista jalkapalloa vuosikaudet hallinneen Bayern Münchenin riveistä monivuotisella sopimuksella. The Athleticin mukaan sopimus on nelivuotinen, The Guardian kertoo kolmivuotisesta sopimuksesta.

The Athletic kertoo seurojen sopineen, että FC Barcelona maksaa Lewandowskista Bayern Münchenille 45 miljoonaa euroa. Sopimuksen lisäosat voivat nostaa hinnan 50 miljoonaan euroon. The Guardian muotoilee summan olevan jopa 50 miljoonaa euroa.

Brittilehden mukaan seurat sopivat asiasta perjantaina. The Athletic kertoo hyökkääjän lentävän sunnuntaina Yhdysvaltoihin ja käyvän lääkärintarkastuksessa Miamissa. Muu FC Barcelonan joukkue lentää uuteen kauteen valmistavalle kiertueelleen jo lauantaina.

Puolalainen hyökkääjä kertoi jo kesäkuun alussa, että hänen aikansa saksalaisseurassa on tullut päätökseen.

”Lähden, koska haluan lisää tunteita elämääni. He eivät halunneet kuunnella minua loppuun saakka. Jotain kuoli sisälläni, ja siitä on mahdotonta päästä yli”, hän sanoi kotimaassaan suositun Onet-sivuston podcastissa.

Lewandowski yhdistettiin ilmoituksensa jälkeen muun muassa Englannin Valioliigassa pelaavaan Chelseaan ja Ranskan pääsarjan jättiläiseen Paris Saint-Germainiin, mutta hän ei halunnut The Guardianin mukaan keskustella kuin FC Barcelonan kanssa.

Lewandowski pelasi Bayernissä kaudesta 2014–2015 lähtien ja juhli jokaisella kahdeksalla kaudellaan Saksan mestaruutta sekä vuonna 2020 Mestarien liigan voittoa.

Lewandowski rikkoi seurassa myös lukuisia ennätyksiä, joista merkittävin on Bundesliigan yhden kauden maaliennätys. Hän teki kaudella 2020–2021 peräti 41 maalia, mikä ohitti Gerd Müllerin kaudella 1971–1972 syntyneen ennätyksen yhdellä osumalla.

Mestarien liigassa Lewandowski on 86 osumallaan kaikkien aikojen kolmanneksi paras maalintekijä yhdessä Karim Benzeman kanssa. Edellä ovat vain 140 maalin Cristiano Ronaldo sekä 125 osuman Lionel Messi.

Lewandowskin sopimus Bayernin kanssa päättyy kesäkuun 2023 lopussa, joten Bayern voi saada tähdestään rahaa vain myymällä hänet kesken sopimuskauden.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan vuoden miespelaajaksi 2020 ja 2021 valittu Lewandowski kertoi jo kesäkuun alussa, että ”hyväksyttävän ratkaisun” löytäminen olisi molemmille osapuolille paras vaihtoehto. Hän sanoi tuolloin haluavansa Barcelonaan.

FC Barcelonan kerrottiin tehneen kesäkuun alussa Lewandowskista 32 miljoonan euron tarjouksen. The Athletic uutisoi heinäkuun alussa, että Barca on päässyt Lewandowskin kanssa yksimielisyyteen tämän sopimuksen henkilökohtaisista ehdoista.

Seuran tarjous Bayernille oli tuolloin kohonnut 40 miljoonaan euroon. FC Barcelonan puheenjohtaja Joan Laporta sanoi odottavansa Bayernin vastausta tarjoukseen ja uskoi saksalaisseuran suhtautuvan siihen positiivisella tavalla.