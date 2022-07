Perinteiset jalkapallomaat ovat nostaneet tasoaan naisten jalkapallossa ja käyttävät siihen entistä enemmän resursseja. Suomella on kiire pysyä kehityksessä mukana.

Milton Keynes

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen kolmen ottelun urakka EM-turnauksessa osoitti, että Suomi on kovin paljon jäljessä Euroopan huippua.

Mutta samalla nykyisestä maajoukkueesta olisi voinut saada enemmän irti turnauksessa, sitä mieltä on HJK:n Kansallisen liigan joukkueen päävalmentaja Jonne Kunnas, joka toimi turnauksen aikana Ylen asiantuntijana.

Suomen joukkueen saldo oli murheellinen turnauksessa: kolme tappiota Espanjalle, Tanskalle ja Saksalle, maaliero 1–9 ja otteluissa tilastoidut maalintekoyritykset Suomi hävisi lukemin 15–84.

Suomen Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettisen mukaan naisten jalkapallon ammattimaistuminen on kehittynyt vauhdilla, ja se asettaa haasteensa Suomen kaltaiselle pienelle jalkapallomaalle. Miettinen ja Palloliitto yrittävät omilla keinoillaan taistella verrokkimaita pienemmillä resursseilla ylivoimaista kehitystä vastaan.

”Yksittäisten pelaajien taso on upea turnauksessa. Taso on kehittynyt taas harppauksella eteenpäin edellisestä EM-turnauksesta”, Miettinen sanoo.

Alle 17-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta kertoo, että hänen huolenaan oli jo 10–15 vuotta sitten se hetki, kun perinteiset jalkapallomaat Etelä- ja Itä-Euroopassa kääntäisivät katseensa tyttöjen ja naisten jalkapalloon.

”Nyt se on toteutunut. Ja nyt on kiire. Meillä on tyttö- ja naispelaajia 37 000, ja kilpailijamaillamme luvut ovat aivan toista luokkaa”, Marko Saloranta sanoo.

Heidi Kollanen yritti voittaa palloa Saksan väkivahvalta kärkipelaajalta Aleksandra Poppilta.

HJK:n naisten päävalmentajan Kunnaksen mukaan Suomesta jäi vaisu kuva turnauksessa. Suomen lohkon vastustajien tasoa on hänen mielestä turha alleviivata.

”Silti Suomi ei pystynyt yhdessäkään ottelussa haastamaan vastustajaa tosissaan tuloksesta”, Kunnas sanoo.

”Koen, että Suomen olisi pitänyt pystyä parempaan. Pelaamista olisi pitänyt viedä siihen suuntaan, että tuloksesta olisi pystynyt kamppailemaan. Minulle jäi se tunne, että joukkueesta ei saatu kaikkea irti, mitä olisi voinut saada.”

Ongelmana oli Kunnaksen mielestä Suomen pelitapa, jota ei toteutettu tarpeeksi hyvin. Suomi puolusti syvällä, ja sillä tavalla voisi kontrolloida puolustuslinjan selustaa ja linjojen välejä. Helmarit ei pystynyt kuitenkaan kontrolloimaan linjojen välejä.

Syvällä puolustamisella oli iso vaikutus tietenkin hyökkäyspelaamiseen. Suomi joutui lähtemään haluamiinsa vastahyökkäyksiin liian syvältä.

”Ajatuksena olisi pitänyt olla, että Suomi pallon voitettuaan saisi edes vähän pidempiä hyökkäyksiä ja pakotettua vastustajan pois pelin kontrollista ja luotua pelin rakenteella edes jotain tekopaikkoja”, Kunnas sanoo.

”Suomen pelaamista leimasi se, että riistojen jälkeen Suomi ei vaihtanut pelin painopistettä, vaikka kenttä olisikin täytetty oikein. Suomi puski väkisin samaa kaistaa eteenpäin. Silloin pelaaminen muuttui kaoottiseksi tilanteenvaihtopelaamiseksi, jossa joukkue ei ollut vahvoilla.”

Anna Signeul kirjoitti nimikirjoituksen Suomen lippuun Suomi–Saksa-ottelun jälkeen.

Kunnaksen mielestä Suomen hyökkäyspelaamisen rakenne on ollut samanlainen päävalmentaja Anna Signeulin yli viisi vuotta kestäneen pestin aikana. Peli ei ole kehittynyt.

”On helppo mennä sen selityksen taakse, että pelaajien taso ei riittäisi.”

Tanska-ottelun jälkeen Anna Signeul antoi ymmärtää, että siihen on syynsä, mitkä tietyt pelaajat ovat avauksessa koko ajan. Hän ei vaikuttanut luottavan vaihtopelaajien kykyyn, eikä myöskään tehnyt aikaisia vaihtoja ennen viimeistä Saksa-ottelua.

Ongelmana oli myös se, että Signeul ei pahemmin ole viiden viime vuoden aikana edes testannut uusia pelaajia maajoukkueeseen. Samat pelaajat pelasivat koko ajan.

Kunnaksen mielestä ei saisi tulla sellaista tilannetta, että kaikki satsataan yhteen karsintaan. Seuraavaa päävalmentajaa valittaessa ei pitäisi hänen mielestään kääntää katsetta vain niihin valmentajiin, jotka ovat toimineet naisten jalkapallossa.

”Pitäisi miettiä, kuka on paras jalkapallovalmentaja. Jani Honkavaaran nimi on heitetty ilmaan, ja hän sopisi profiiliin hyvin.”

Suomen pelaajat tsemppasivat toisiaan viimeistä kertaa vuoden 2022 EM-turnauksessa ennen Saksa-ottelua.

Palloliiton henkilöstöllä, kuten Marko Salorannalla ja Marianne Miettisellä ei ole lupaa kommentoida Helmareita tai Huuhkajia, mutta tulevaisuuden näkymiä he voivat kommentoida. Miettinen vastaa alle 15-vuotiaiden maajoukkueesta aina alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen sekä pelaajakehitystoiminnasta, talenttivalmennustoiminnasta aluetoiminnasta ja urheiluakatemiayhteistyöstä eli käytännössä tulevaisuuden Helmarit-pelaajista.

Miettisen mukaan Suomi pärjää kollektiivina hyvin vielä juniorimaajoukkueissa. Alle 17-vuotiaiden maajoukkueen sijoitus Euroopassa on kuudes ja alle 19-vuotiaiden maajoukkue on kymmenentenä. Se kertoo hänen mielestään siitä, että asioita ei tehdä aivan huonosti Suomessa.

Miettisen mukaan nuorten maajoukkueiden pärjääminen kertoo myös hyvästä yhteistyöstä seurojen kanssa. Seurojen talenttivalmentajia käytetään juniorimaajoukkueiden apuvalmentajina.

”Viestit maajoukkueista jalkautuvat pelaajien arkeen saman tien”, Miettinen sanoo.

Hänen mielestään Palloliiton valmennusprosessit ovat laadukkaita juniorimaajoukkueissa. Ongelmana vain on, että Suomesta ei tule yhdestä ikäluokasta yhtä paljon potentiaalisia pelaajia kansainväliselle tasolle kuin vaikkapa Ruotsista.

”Se tarkoittaa, että meidän pitää tehdä vielä paremmin asioita.”

Helmarit kiittivät Milton Keynesin stadionille tulleita Suomen kannattajia.

Pelin ammattimaistuminen on nostanut pelin intensiteettiä. Pelissä asiat tapahtuvat nopeammin ja tiiviimmässä rytmissä.

”Se on meidän haaste lapsuusvaiheesta alkaen, millaista intensiteettiä saamme harjoituksissa ja peleissä suhteessa kansainväliseen vaatimustasoon.”

Miettisen mukaan muutamaan asiaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Ensinnäkin tyttöjen ja poikien sekajoukkueita pitäisi edistää lapsuusvaiheessa. Valmennuksen tasalaatuisuus seuroissa parantaisi myös mahdollisuuksia kasvattaa entistä parempia pelaajia. Yksi keino pelaajien kehittämiseen ovat myös niin sanotut hybridiakatemiat, joissa urheilulukiot tekevät yhteistyötä seurojen kanssa.

Ja tulevaisuudessa Fifa ottaa käyttöön myös niin sanotun kasvattajarahakorvauksen myös naisten jalkapallossa, jolloin eveliinasummasia ja nataliakuikkia kasvattavat seurat saavat korvauksensa.

Miettisen mukaan se, mitä Suomessa tehdään tänään, ei riitä huomenna.

”Siksi kaikkien tyttö- ja naisjalkapallossa toimivien tulisi kriittisesti katsoa toimintaamme, löytää yhdessä ratkaisuja ja valintoja, joihin panostetaan, ja sitten tehdään pirusti hommia”, Miettinen sanoo.