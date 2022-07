Janne Korven ohjastama Run For Royalty oli St Michel -ajon sankari.

Jukka Keskisalo hevosella Anything Goes (vas.) ja Iivo Niskanen hevosella Bella Follo kilpailivat Mikkelin raveissa.

Jääkiekon maailmanmestari Antti Pihlström kukisti ravien ohjastajauransa alussa olevan hiihtäjä Iivo Niskasen sunnuntaina Mikkelin ravilähdössä, jossa lajin ammattilaiset ottivat mittaa muiden lajien huippu-urheilijoista.

Raviurheilun ammattilaiset ottivat kaksoisvoiton, sillä Antti Teivainen voitti lähdön ja Esa Holopainen sijoittui toiseksi.

Kolmanneksi ja parhaiten muiden lajien huippu-urheilijoista sijoittui olympiamitalisti ja maailmanmestari Pihlström. Estejuoksun Euroopan mestari Jukka Keskisalo oli kuudes, lumilautailijana tunnettu Janne Korpi seitsemäs, Niskanen yhdeksäs ja pesäpalloilija Juha Puhtimäki kymmenes.

”Hienoa, että nämä kaverit ovat löytäneet tämmöisen harrastuksen ja kipinän raveihin. Tykkäävät touhuta hevostenkin kanssa, kun omilta kiireiltään ehtivät. Lisää vain tällaisia lähtöjä”, Teivainen kommentoi voittajahaastattelussa Hippoksen tiedotteen mukaan.

Keskisalo ohjasti raveissa uransa seitsemännen lähdön. Niskaselle startti oli ohjastajauran toinen, ja jatkoa seuraa jo 22. heinäkuuta kotikonnuilla Vieremällä.

”Vähän jännitti, täytyy sanoa, mutta esittelyn jälkeen ei enää jännitä. Hevonen oli aika hyvä, mutta lähtöpaikkana rata kahdeksan on haastava”, Niskanen totesi ja kertoi nauttineensa ajamisesta suuren yleisön edessä.

Ohjastaja Janne Korpi (oik.), hevostenhoitaja Jenina Hamari ja ravuri Run For Royalty juhlivat St. Michel -ajon voittoa Mikkelin raveissa.

Perinteinen lämminverihevosten kansainvälinen suurkilpailu St Michel -ajo päättyi tänä vuonna kotivoittoon, kun Pekka Korven valmentama ja hänen poikansa Janne Korven ohjastama Run For Royalty oli paras kilometriajalla 09,7aly.

Tulisessa St Michel -ajon kiihdytyksessä yhteen iskivät Hannu Torvisen ajama kahden vuoden takaisen kilpailun sankari Next Direction ja Santtu Raitalan Global Withdrawl, joka pystyi ryöstämään keulapaikan itselleen.

Sen taakse pääsi entisen huippulumilautailijan Janne Korven ohjastama Run For Royalty. Kiritilaa Korpi löysi loppukaarteessa, ja lopulta 8-vuotias ruuna puristi hallittuun voittoon.

”Juoksu meni tosi suotuisasti. Koko maalisuoran oli kutina, että voitan, ja maalilinjalla oli aivan huikea fiilis”, Janne Korpi sanoi voittajahaastattelussa.

Toiseksi kiri Petri Salmelan valmentama Makethemark, ja kolmanneksi venyi kärkipaikalla ravannut Global Withdrawl.

Kausi on ollut Run For Royaltylle upea, sillä se on neljän kilpailun jälkeen tappioton ja kaksi viikkoa takaperin se kuittasi 96 000 euroa Suur-Hollola-ajon voitostaan.

Nyt ykkössijastaan 80 000 euroa tienannut Run For Roaylty on tänä vuonna tehnyt nousun kansainväliselle tasolle, kun taas hopeaa napannut Makethemark on siellä ollut jo aiemmin.

Yli 1,1 miljoonaa euroa tienannut huippuori tekee vaikeampien kausien jälkeen paluuta kirkkaimpiin valoihin.

Petri Salmela oli todella tyytyväinen suojattiinsa.

”Pienestä oli kiinni, että lopussa tuli kiritilaa, mutta hyvä, että tuli. Hevonen on hyvällä mallilla ja valmis vielä kilpauraansa jatkamaan.”