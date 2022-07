Krista Tervo yritti liikaa ja jäi MM-finaalissa kymmenenneksi.

Eugene, Oregon

Silja Kosonen palautti Suomen naiset pistesijakantaan yleisurheilun MM-kisoissa.

Kosonen sijoittui seitsemänneksi naisen moukarifinaalissa myöhään sunnuntaina Suomen aikaa.

Edellinen kahdeksan parhaan joukkoon eli pistesijalla MM-kisoissa sijoittunut suomalaisnainen oli Paula Tarvainen, joka oli keihäänheitossa kuudes vuonna 2005 Helsingissä.

Kosonen on suurkisojen heittäjä. Viime kesänä hän voitti moukarissa ensin 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuden ja sitten nuorten maailmanmestaruuden.

Eugenessa Kosonen heitti ehjän sarjan. Ensimmäinen heitto jäi alle 70 metrin (69,46), mutta sen jälkeen tulppa niin sanotusti irtosi ja heitti neljä kertaa yli 70 metriä.

Paras tulos syntyi neljännellä kierroksella, 70,81.

Ennen viimeistä heittokierrosta Kosonen oli kuudentena, mutta Kanadan Jillian Weir meni yli 72 metrin heitollaan turkulaisen ohitse.

Kosonen pani vielä kaiken peliin omaan viimeiseen heittoonsa, mutta paras terä oli jo mennyt (70,75).

Perjantain karsinnassa Kosonen oli myös seitsemänneksi paras heitollaan 72,15. Finaalissa sekään ei olisi nostanut häntä seitsemättä sijaa korkeammalle.

Kososen ennätys on 73,43, jonka hän heitti vuosi sitten Vaasassa. Tulos on myös alle 20-vuotiaiden maailmanennätys.

Krista Tervo poistui pettyneenä moukariringistä.

Sen sijaan Krista Tervon MM-unelma kariutui. Hän sai finaalissa vain yhden onnistuneen heiton, 69,01, ja jäi ulos kolmelta viimeiseltä kierrokselta. Yliyrittänyt Tervo oli kymmenes.

Kaksi muuta kisaheittoaan Tervo nakkasi suojaverkkoon, hänelle kävi niin jo verryttelyssä. Tokion olympiakisoissa Tervo heitti kaikki kolme karsintaheittoaan verkkoon.

MM-kisojen karsinnassa perjantaina Tervo oli tuloksellaan 73,83 kolmanneksi paras. Tervolle on ominaista, että taso vaihtelee liikaa kilpailusta toiseen, kuten myös Suomen Urheiluliiton moukarivalmentaja Kalle Lehmusvuori on sanonut.

”Silja on teknisesti varmempi heittäjä kuin Krista. Nyt on yksi välietappi saavutettu, kun saimme heittäjän kahdeksan parhaan joukkoon. Seuraava tavoite on sitten mitali”, Lehmusvuori sanoi.

Pohjoisamerikkalaiset heittäjät kävivät tiukan keskinäisen kisan MM-mitaleista.

Yhdysvaltojen Brooke Andersen vei kultamitalin heitollaan 77,42. Kanadan Camryn Rogers otti hopeaa (75,56) ja yhdysvaltalainen Janee' Kassanavoid pronssia (74,86).

Andersson heitti vielä viimeisellään pitkän kaaren kotiyleisön riemuksi: 78,96.

Eugenen finaalista puuttui kovatasoisia moukarinaisia. Kovat puolalaiset ovat loukkaantuneina ja hallitsevalla maailmanmestarilla yhdysvaltalaisella DeAnna Pricella on korona.