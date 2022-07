Kultamitali oli alle 0,5 virhepisteen päässä, kun Jone Illi lähti junioreiden esteratsastuksen EM-kilpailujen viimeiselle kierrokselle lauantaina Espanjassa.

”Luulin, että minulla olisi varaa yhteen pudotukseen ja olisin silti mitaleilla. Pystyin lähtemään ilman paineita. Silti vähän jännitti. Se oli hyvä, sillä normaalisti ei jännitä koskaan.”

Oikeasti yhden puomin pudotukseen ei olisi ollut varaa. Sillä ei ollut merkitystä, sillä Illi ja Eolita L -hevonen tekivät virhepisteettömän suorituksen – jälleen kerran. Tuloksena villit tuuletukset maalilinjalla ja EM-kultamitali Suomelle 34 vuoden tauon jälkeen.

”Tämä on ihan uskomatonta, en ole vieläkään sitä oikein sisäistänyt”, Illi kommentoi päivä voiton jälkeen.

”Superlahjakkuus”, ”ainoa lajiaan”. Muun muassa näin valmentajat ovat 14-vuotiasta Karijoelta kotoisin olevaa Jone Illiä kommentoineet. EM-mitalin lisäksi Illi on voittanut muun muassa PM-kultaa, ollut kotimaassa lyömätön ja tahkonnut virhepisteetöntä tulosta kymmenissä kansainvälisissä kilpailuissa. Valmentajien mukaan Illin lahjakkuus näkyy monella tavalla: hänellä on erittäin hyvä rytmi ratsastuksessa, hän saa hevosen kuin hevosen puolelleen, hän näkee estehyppypaikat hyvin ja on kylmäpäinen.

Illi itse hämmentyy lahjakkuuspuheesta.

”En näe itsessäni mitään erityistä, olen ratsastaja muiden joukossa.”

Sen hän myöntää, että on hyvä ratsastamaan esteradalla reippaassa rytmissä.

”Rytmi on kaikista tärkein. Se puuttuu monelta Suomessa.”

Ja estesilmäkin on hyvä.

”Näen ponnistuspaikat hyvin. Se on auttanut ihan sikana.”

Takana on kuitenkin ennen kaikkea paljon ratsastustunteja.

Jone Illi sanoo tykkäävänsä kisaamisesta.

Suomen olosuhteita on kiittäminen siitä, että Illi päätyi ratsastamaan. Hänen vanhemmillaan on ratsastuskoulu, mutta ratsastus ei kiinnostanut Illiä aluksi ollenkaan. Hän jalkapalloili ja ajoi cartingia.

Perhe asui vuoden Espanjassa, jossa Illi pelasi jalkapalloa tosissaan. Paluu 9-vuotiaana Suomeen oli karu: jalkapallon harrastamisen lähtökohdat olivat hyvin erilaiset kuin Espanjassa. Illi myöntää, että ilman Suomeen paluuta hän olisi jatkanut jalkapalloilijana.

”Kotona pelasin pleikkaa [Playstationia] kaikki päivät, joten äiti hermostui ja työnsi ratsastustunneille. Ei se siltikään oikein aluksi innostanut. Vasta kun pääsin hyppäämään esteitä, homma alkoi kiinnostaa.”

Oma palo lajiin syttyi lopullisesti kilpailemisen myötä. Ratkaisevaa oli ensimmäinen oma Mara-poni. Hyvin koulutettu poni opetti nuorta ratsastajaa ja antoi maistiaisia kilpailussa menestymisestä.

”Kisaaminen on homman juju. Tykkään ratsastaa uusintaa ja aikaa.”

Oikeat hevosvalinnat ovat seuranneet läpi kilpailu-uran. Tärkeintä oli EM-kultahevosen Eolita L:n löytyminen.

Kolme vuotta sitten Illit etsivät sopivaa hevosta Jonelle. Äiti Sanna Illi katseli ostovideoita ja olisi niiden perusteella ostanut Eolitan eli Elsan saman tien. Perhe kuitenkin lähti Hollantiin katsomaan Elsaa, sillä kiinnostavia ostokohteita oli muitakin.

”Vaikka Elsa ei ollut kokeilluista hevosista se hohdokkain, se tuntui heti omalta”, Jone Illi sanoo.

Elsa oli koulutettu ratsuksi hyvin myöhään, vasta 7-vuotiaana. Ostettaessa sillä ei ollut kuin muutama kilpailutulos 120 senttimetrin luokista. Kukaan ei arvannut, että tamma hyppäisi vielä 140 senttimetrin esteitä Euroopan ykköstasolla. Ratsukko on kolmen vuoden aikana kasvanut yhteen ja noussut yhdessä aina seuraavalle tasolle.

”Elsa on taistelija, ei luovuta kilpailuissa koskaan. Vaikka tultaisiin esteelle vähän pohjaan, sieltä löytyy aina joku kengurupomppu.”

Hevonen on aina valmis töihin. Illi kuvailee sitä varsinaiseksi ilopilleriksi.

”Se hörisee aina, kun tulen talliin.”

Lahjakkuutta tai ei, menestys on vaatinut paljon tunteja satulassa. Se on ollut mahdollista, koska Illillä on käytössään Elsan lisäksi neljä muutakin hevosta.

”Kun ratsastaa paljon, oppii paljon.”

Jone Illi ja Eolita L ovat hitsautuneet yhteen. Viime vuonna taistelupari voitti SM-kultaa junioreissa.

Illi ratsastaa arkisin 1–3 hevosella päivässä, aina valmentajan silmien alla. Ulkopuoliset valmentajat ovat tärkeitä, mutta kotivalmentajana toimii äiti. Se ei ole aiheuttanut riitoja.

”Molemmat lapset ovat olleet pienestä asti ratsastuskoulutunneilla mukana. He ovat oppineet siihen, että kaikki tekevät sen, mitä ratsastuksenopettaja sanoo. Vielä ei ole tullut mitään änkyröintiä”, Sanna Illi toteaa.

Jone Illi vahvistaa, ettei hevosasioissa ole ollut riitaa koskaan.

EM-kulta junioreissa tuli eurooppalaisittainkin poikkeuksellisen nuorena, vasta 14-vuotiaana. Kun tavoite täyttyi jo ensimmäisenä juniorivuonna, mitä ensi vuonna on luvassa?

”Olisiko sitten kaksi EM-kultaa eli sekä yksilökultaa että joukkuekultaa”, Jone Illi sanoo ja naurahtaa.

”Meillä on mahtava junioritiimi, joten se voisi olla jopa mahdollista.”