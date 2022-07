Armand Duplantis on noussut Sydney McLaughlinin ohi maailman parhaiten palkatuksi yleisurheilijaksi. Syynä tähän ovat useat ME-parannukset.

Ruotsin seiväshyppytähti Armand Duplantis, 22, on hänen agenttinsa Daniel Wessfeldtin mukaan noussut maailman parhaiten palkatuksi yleisurheilijaksi. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Monen vuoden ajan titteliä piti hallussaan yhdysvaltalainen 400 metrin aitajuoksun ME-nainen Sydney McLaughlin, 22. Wessfeldt arvioi, että McLaughlin tienasi vuodessa noin 1,75 miljoonaa dollaria.

Wessfeldt ei paljastanut Duplantisin vuosiansioita, mutta vahvisti niiden olevan yhdysvaltalaista suuremmat.

Syynä tähän on pitkälti Duplantisin ME-tulosten tehtailu. Reilun kahden vuoden aikana hän on korottanut ennätystä neljä kertaa – aina sentin kerrallaan. Nykyinen ME on 620.

”Maailmanennätysten tekemisestä tienaa”, Wessfeldt sanoi Expressenille.

”Kun rikkoo ennätyksiä, kisajärjestäjiltä tulee rahaa ja sponsoreilta bonuksia. Ne taas muodostavat pohjan seuraavan vuoden peruspalkalle.”

Duplantis yrittää kirkastaa Eugenessa vuoden 2019 MM-kisojen hopeisen mitalinsa. Hän on hallitseva olympiavoittaja Tokiosta 2021.

Miesten seiväsfinaali hypätään kisojen päätöspäivänä 24. heinäkuuta.