Vastaus ei ollut ihan tyypillinen, kun australialainen golfammattilainen Cameron Smith sai viime sunnuntaina vastattavakseen perinteisen kysymyksen voitettuaan 150. kerran pelatun The Open Championshipin lajin legendaarisimmalla kentällä, St. Andrewsin Old Coursella Skotlannissa.

Miten aiot juhlia tänä iltana Claret Jugin kanssa?

”Aion ehdottomasti selvittää, kuinka monta olutta tähän mahtuu”, Smith virnuili ja vilkaisi kourassaan komeilevaa Claret Jugia, ainoan Euroopassa pelattavan major-kilpailun himoittua kiertopalkintoa.

Asiaan palattiin voittajan mediatilaisuudessa hetkeä myöhemmin. Siellä Smithiä pyydettiin arvioimaan, kuinka monta olutta kannuun mahtuu.

”Sanoisin, että kaksi tölkillistä. Tänä iltana juon varmaan 20 Claret Jugia”, Smith nauratti kuulijoita.

Seuraavana päivänä Smith kertoi Instagramissa osuneensa kahden tölkin arviossaan melko tarkalleen oikeaan.

Oluesta puhuminen tässä yhteydessä on hyvinkin perusteltua, sillä Smith on kotimaassaan ja muuallakin golfin ystävien keskuudessa erittäin suosittu urheilija, ja hän pitää oluesta. Smith on noussut jo lähes kulttimaineeseen parusjätkämäisellä olemuksellaan.

Ulkoisesti siihen kuuluvat niin sanotut amisviikset, olkapäille ulottuva kihartuva takatukka ja hieman liian isolta näyttävä lippis. Kun Smith kävelee golfkentällä, askeleissa on rauhallista rentoutta.

Takatukastaan Smith on itsekin vääntänyt huumoria jopa kilpailuissa. Tukasta häneltä kysyttiin myös sunnuntaina, ja se kuulemma säilyy.

Brisbanesta kotoisin oleva 28-vuotias Smith pitää erityisesti kotiosavaltiossaan Queenslandissa valmistettavasta XXXX Gold -oluesta, on vannoutunut rugbyjoukkue Brisbane Broncosin kannattaja sekä viihtyy vapaa-ajalla omassa F1-simulaattorissa ja rassaamassa vanhoja autoja kotonaan Floridassa.

Uransa ensimmäisen major-voiton jälkeen Smith suunnitteli pitävänsä muutaman viikon kilpailutauon ja keskittyvänsä kalastamiseen.

Suosio perustunee osittain siihen, että Smithiin on monien helppo samaistua. Toki sillä erotuksella, että Smith on tällä hetkellä yksi maailman parhaista tässä erittäin vaikeassa lajissa ja tienannut kymmeniä miljoonia euroja omilla ansioillaan.

Smithin perhetausta on työnväenluokkainen, kuten on pohjoisirlantilaisella Rory McIlroyllakin, joka nautti The Openissa hillitöntä yleisön tukea ja kannustusta.

Lähes virheettömästi palloa lyönyt mutta puttipelissään epäonnistunut McIlroy joutui taipumaan kolmen kierroksen jälkeisestä johtoasemasta, kun Smith jyräsi viisi peräkkäistä birdieä sisältäneellä 64 lyönnin päätöskierroksella voittoon.

Smith tutustui golfiin jo kaksivuotiaana brisbanelaisella Wantima Country Clubilla, jossa hänen isänsä Des toimi kapteenina. Cameronin kerrotaan viihtyneen kentällä päivittäin jo lapsena.

Kun sivulliset joskus ihmettelivät, miksi Des Smith ja hänen vaimonsa panostivat niin paljon taloudellisesti lastensa golfinpeluuseen kilpailumatkoineen, vastaus oli tyhjentävä.

”Kyse oli siitä, että lapset nauttivat golfista. Ja se tarkoitti, että he eivät notkuneet skeittipuistoissa ja kauppakeskuksissa. Halusimme, että heistä tulisi hyviä ihmisiä. Jos se maksoi rahaa, niin se maksoi rahaa. Cameron rakasti golfia, ja vaikka hän ei olisi koskaan tienannut senttiäkään golfista, niin se ei olisi haitannut minua yhtään”, Des Smith on sanonut The Guardianin mukaan.

Päästyään kiinni isompiin palkintotienesteihin Smith osti vanhemmilleen uudet autot. Ne oli koristeltu valtavilla ruseteilla ja herättivät vastaanottajissa liikutusta.

Smith sai kosolti urheilustipenditarjouksia amerikkalaisista yliopistoista, mutta hän hylkäsi ne, siirtyi ammattilaiseksi jo 19-vuotiaana ja nousi vähitellen maailman kovatasoisimmalle kiertueelle PGA-tourille.

Oman ammattilaisuransa lopettanut Peter Erofejeff muistaa nähneensä Cameron Smithin samassa kilpailussa pelatessaan Aasian-kiertueella vajaat kymmenen vuotta sitten.

”Hänestä puhuttiin silloin nousevana tähtenä. Pienikokoinen kaveri ja kuulemma tosi kova peluri”, myös Euroopan pääkiertueella pelannut Erofejeff muistelee.

Erofejeff pitää Smithiä ”kivana pirskahduksena” nykygolfissa.

”Yleinen stereotypia on vähän sellainen, että lyödään pirun pitkälle ja dominoidaan kenttää. Smith on sellainen klassinen pallonpelaaja. Hänellä on aivan maaginen putti, ja lähipeli on mieletöntä. Hän on niissä poikkeuksellisen hyvä. Se vähän rikkoo tätä stereotypiaa, vaikka hänkin lyö pitkälle.”

Monet pitävät Smithiä tällä hetkellä jopa huippugolfin parhaana puttaajana. The Openin toisella kierroksella Smith nousi kisan johtoon tehtyään PGA-kiertueen epävirallisen ennätyksen.

Hänen reikään uponneiden puttiensa yhteispituus oli noin 78 metriä, eli reikää kohden 4,3 metriä. Pisin reikään osunut putti oli lähes 20-metrinen.

Kokonaistuloksella -20 Smith nousi jakamaan kolmen muun pelaajan kanssa major-kilpailujen voittotulosennätystä.

”Smith pelaa vähän sellaista old school -golfia, joka on kivaa vastakaikua tälle uudelle tyypille. Ja hänhän on peluri viimeiseen saakka ja osaa ottaa rennosti. Golf ei ole hänelle välttämättä aina maailman tärkein asia. Vaikuttaisi siltä, että kentän ulkopuolella hän osaa nollata”, arvioi Erofejeff, joka elokuussa on Discoveryn ja Eurosportin suomenkielisten tv-lähetyksien asiantuntijana ainakin yhdessä PGA-kiertueen finaalikilpailussa.

Smithin voitto golfin syntysijoilla pelatussa The Openissa ei ollut huippugolfia seuraaville yllätys.

Maaliskuussa Smith voitti epävirallisena viidentenä major-kilpailuna pidetyn The Players Championshipin, jossa on vuosittain mukana kovempi pelaajajoukko kuin neljässä virallisessa major-kilpailussa.

”Se voitto lujitti todella paljon itseluottamustani. Tiesin, että ei menisi kauan, kun minulla on yksi näistä”, Smith sanoi mediatentissä viitaten major-voittoonsa.

Vuoden ensimmäisessä majorissa Mastersissa Smith pelasi viimeisen kierroksen kärkikaksikossa, mutta putosi jakamaan kolmatta sijaa kompuroituaan avauslyönneissään. Niiden tarkkuus on tilastojen mukaan häneen heikoin osa-alueensa.

Maailmanlistalla Smith oli ennen The Openia kuudentena mutta nousi voittonsa myötä toiseksi.

Nyt Smith on yksi golfin suurimmista tähdistä, mutta tämän tosiasian yllä leijuu synkkiä pilviä.

Vahvistamattomien mediatietojen mukaan Smith on saanut jopa 90 miljoonan dollarin tarjouksen siirtyä pelaamaan golfmaailmassa valtavaa kohua nostattaneelle saudirahoitteiselle LIV-kiertueelle.

Jos näin tapahtuisi, se olisi jättiläismäinen takaisku PGA-kiertueelle. Toistaiseksi LIV-kiertueelle on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta siirtynyt rahastamaan enimmäkseen uransa iltaruskoa viettäviä veteraanipelaajia sekä takarivin peruspelaajia.

Sunnuntain mediatilaisuudessa Smith venkoili LIV-kiertuetta koskevan kysymyksen kohdalla ja vetosi siihen, että hänen ”tiiminsä” vastaa näistä asioista.

Lähteet: The Guardian, Golf Digest, pgatour.com, asapsports.com

Miesten kauden 4/4 arvoturnaus, 150. The Open Championship, palkintoarvo 14 miljoonaa dollaria:

Lopputulokset 72 reiän jälkeen, par 72:

268 lyöntiä (20 alle parin): Cameron Smith Australia 67+64+73+64,

269 (–19): Cameron Young USA 64+69+71+65,

270 (–18): Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 66+68+66+70,

274 (–14): Tommy Fleetwood Englanti 72+69+66+67, Viktor Hovland Norja 68+66+66+74,

275 (–13): Brian Harman USA 73+68+68+66, Dustin Johnson USA 68+67+71+69,

276 (–12): Bryson DeChambeau USA 69+74+67+66, Patrick Cantlay USA 70+67+71+68, Jordan Spieth USA 71+69+68+68.

Major-voitto on Smithille uran ensimmäinen.