Nokialla jaetaan frisbeegolfissa historiallinen palkintopotti – Kisaan osallistuvalla tähdellä on kymmenen miljoonan sponsorisopimus

Yhdysvaltalainen frisbeegolfammattilainen Paul McBeth on saavuttanut kaiken, mitä lajissaan voi ja enemmänkin. Viikonloppuna hän metsästää kuudetta voittoaan Nokialla Euroopan avoimista.

Yhdysvaltojen Paul McBeth on voittanut paitsi frisbeegolfin MM-kilpailut myös Euroopan avoimet yhden käden sormien verran. Torstaina alkava nelikierroksinen arvokilpailu järjestetään Tampere–Nokia-akselilla jo kymmenettä kertaa. Mukana ovat maailman parhaat, ja kilpailussa jaetaan ensi kertaa Euroopassa kuusinumeroinen palkintopotti.

Satoja, jos ei tuhansia kenttiä kiertänyt McBeth kehuu Nokian Beast-kenttää suosikikseen koko maailmassa.

”Beast haastaa pelaajan jokaisella osa-alueella. Täytyy osata heittää rystyä ja kämmentä, ja kahta samanlaista avausta ei juuri ole.”

Yhdysvaltojen-kiertueella on finaalipäivänä McBethin arvion mukaan muutamia satoja katsojia, mutta Nokian puistoissa oli edellisissä Euroopan avoimissa kolme vuotta sitten jo tuhansia.

McBeth sanoo, että suuri katsojaparvi vaikuttaa keskittymiseen.

”On ihmetelty, miksi frisbeegolfissa ollaan herkkiä liikkeelle eikä niinkään äänille. Se johtuu siitä, että asiat tapahtuvat silmien tasolla eivätkä niin kuin golfissa, että katsotaan alaspäin.”

Viisi voittoa major-turnauksesta tuo Suomesta lämpimiä muistoja, mutta yhdysvaltalainen harvoin erittelee Suomea muusta Euroopasta, sillä rapakon takana osavaltiot ovat toisinaan suurempia kuin valtiot täällä.

Eurooppalaisista frisbeegolfaajista McBeth nostaa yhtenäisen puttitavan.

”Eurooppalainen putti alkaa navan kohdalta ja lähtee suoraan”, hieman pohja edellä ja kovalla kierteellä.

Tukku kotimaisia kärkinimiä on nostanut tuon väylän viimeistelevän suorituksen syyksi, joka erottaa heidät maailman huipulta.

McBeth näkee, että viat ovat tekniikassa ja henkisellä puolella.

”Tuuli nappaa helpommin eurooppalaiseen puttiin. Parempi tapa olisi lähettää kiekko mahdollisimman tasaisena, jotta ilmavirrat eivät vaikuta.”

”Lisäksi olen huomannut, että pelaajat jakautuvat iästä riippumatta pelottomiin ja epäröiviin puttaajiin. Peloton ei mieti, mitä tapahtuu, jos sattuu menemään ohi, kun taas epäröivä varmistelee, mikä tiputtaa onnistumisprosenttia.”

10 vuotta, 10 miljoonaa. Siinä yksinkertaisuudessaan sponsorisopimus, joka McBethillä on kiekkovalmistaja Discraftin kanssa. Nelisen vuotta sitten saksalainen Simon Lizotte teki erään toisen valmistajan kanssa viisivuotisen sopimuksen, joka tuolloin koettiin mullistavana.

Vuonna 2019 Discraftille siirtyneen McBethin sopimus solmittiin alkuvuodesta 2021, alle 30 kuukautta Lizotten jälkeen. Perässä on seurannut muun muassa McBethin kova kilpakumppani Ricky Wysocki, jolla on myös kiekkoyhtiöltä miljoonasopimus.

Frisbeegolf on astellut isolle framille pelaajamäärien kasvun ulkopuolellakin, ja sosiaalinen media on keskeinen osa sitä. McBethillä on Instagramissa, jota hän päivittää itse, yli 200 000 seuraajaa. YouTubessa tilaajia löytyy noin 120 000.

Suomalaispelaajat ovat sanoneet, että tekevät somea, koska se mahdollistaa ammattiurheilun. Viisinkertainen maailmanmestari on samoilla linjoilla, sillä hänkään ei seuraajaluvuista huolimatta nauti somepostailusta.

”Rahallisesti se on kannattavaa, mutta en oma-aloitteisesti ottaisi selfieitä tai kuvaisi videopäiväkirjaa. Syötteenkin pitää näyttää hyvältä, niin käyttäisin sen ajan mieluummin harjoitteluun.”