Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump on kannustanut golfareita osallistumaan Saudi-Arabian rahoittamalle LIV-golfkiertueelle. Toukokuussa PGA kielsi pelaajiaan osallistumasta LIV:n turnauksiin ja uhkasivat erottamisella.

Yhdysvaltojen edellinen presidentti Donald Trump on kannustanut golfareita osallistumaan Saudi-Arabian rahoittamalle LIV-golfkiertueelle. Trump sanoi Truth Social -palvelussa, että lojaalius PGA-kiertueelle tulee pelaajille kalliiksi ja että heidän kannattaisi ottaa rahat nyt.

”Kaikki ne golfarit, jotka pysyvät lojaaleina epälojaalille PGA:lle sen kaikissa muodoissaan, joutuvat maksamaan ison hinnan, kun väistämätön fuusio tulee ja saatte vain suurkiitokset PGA:n toimihenkilöiltä, jotka tienaavat miljoonia dollareita vuodessa”, hän kirjoitti.

Uusi kiertue on hiertänyt PGA:n puolella kevään ja kesän aikana. Toukokuussa PGA kielsi pelaajiaan osallistumasta LIV:n turnauksiin ja uhkasivat erottamisella. Kesäkuussa PGA ilmoitti sakoista ja porttikielloista LIV-kiertueen avausturnauksessa pelanneille.

Seuraava kiertueen osakilpailu on tarkoitus pelata Trumpin omistamalla kentällä New Jerseyssä. Trump kannusti golfareita osallistumaan muutama päivä sen jälkeen, kun syyskuun 11. päivän terrori-iskussa vuonna 2001 kuolleiden omaiset vetosivat Trumpiin, että hän peruisi kiertueen.

Uhrien omaiset uskovat, että Saudi-Arabia on vuoden 2001 iskujen takana ja he ovat haastaneet Saudi-Arabian oikeuteen. Terrori-iskua tutkinut virallinen komissio on sanonut, että Saudi-Arabian osallisuudesta ei ole näyttöä.

Omaiset muistuttivat, että Trump itsekin on esittänyt epäilyjä, että iskujen takana olisivat saudiarabialaiset. He syyttävät Trumpia rahan valitsemisesta, jos golfkilpailu järjestetään.

”Meistä on käsittämätöntä, että entinen presidentti hylkäsi rakkaansa saadakseen henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn”, sanoi omaisten ryhmää edustava juristi Brett Eagleson, joka menetti terrori-iskussa isänsä ollessaan 15-vuotias.

”Se lähettää viestin, että riittävällä rahamäärällä ihmiset voivat unohtaa kaiken. Jos joku tietää Saudi-Arabian roolin laajuuden iskussa, se on Trump.”