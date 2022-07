Jakob Ingebrigtsen harmittelee, että olisi pystynyt juoksemaan paljon nopeammin.

Norjan odotukset Eugenen MM-kisoissa olivat kovat varhain keskiviikkona, kun vuorossa oli miesten 1 500 metrin juoksu ja 400 metrin aidat.

Aitajuoksija Karsten Warholmilla oli allaan loukkaantuminen, mutta Tokion olympiavoittaja Jakob Ingebrigtsenin odotettiin olevan mestaruusiskussa 1 500 metrillä.

Odotukset vaihtuivat pettymyksiin, kun Ingebrigtsen lyötiin kirikamppailussa ja Warholm romahti seitsemänneksi eli finaalin toiseksi viimeiseksi.

Iso-Britannian Jake Wightman yllätti Ingebrigtsenin 1 500 metrin loppukirissä, kun maaliin oli 250 metriä matkaa. Wightman juoksi ajan 3.29,23, kun Ingebrigtsen tuli 24 sadasosaa jäljessä maaliin ajalla 3.29,47.

Norjalaislehti Aftenposten kertoo Ingebrigtsenin olleen kisan jälkeen hyvin itsekriittinen.

”Se oli kauheaa”, Ingebrigtsen sanoi lehdistölle.

Hopea ei selkeästi maistunut juoksijalle, vaikka kyseessä on 21-vuotiaan ensimmäinen MM-mitali. Veli Filip Ingebrigtsen saavutti samalla matkalla MM-pronssia vuonna 2017.

”Se ei merkitse minulle mitään. Monille muille paljonkin, se on Norjan ensimmäinen hopea. Filipillä on pronssi ja minulla hopea. Se on hienoa Norjan urheiluhistorian kannalta, mutta minä en sitä niin arvosta. On kiva ottaa mitali, mutta olen hyvin keskittynyt tekemään töitä ja lunastamaan tavoitteeni. Tämä ei ollut tavoitteeni”, Ingebrigtsen sanoi.

Norjalaisjuoksija lähti ottamaan kaulaa muihin jo varhaisessa vaiheessa. Kisan jälkeen hän harmitteli ettei juossut nopeammin. Paukkuja siihen olisi kuulemma ollut.

”Tämä on omaa syytäni. Juoksimme nopeasti, mutta olisin pystynyt juoksemaan paljon nopeammin, minusta tuntui niin hyvältä. Siksi olen niin pettynyt.”

Perjantaina Ingebrigtsenillä on vielä mahdollisuus mestaruuteen, kun juostaan 5 000 metriä.

Kesäkuun Timanttiliigassa takareitensä loukannut Warholm suhtautui suoritukseensa rauhallisesti.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa hän kertoo olevansa pettynyt, mutta sijoitus on olosuhteisiin nähden ymmärrettävä. Warholm aloitti hyvin, mutta hapot iskivät kahdeksannella aidalla ja muut menivät menojaan.

”Tulin tänne ja tein kaikkeni. Olen ylpeä siitä”, Warholm sanoi NRK:lle.