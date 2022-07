Alex Morgan sai innoituksen CONCACAF-mestaruusjuhliin golftähti Cameron Smithin olutkokeilusta.

Yhdysvaltojen naisten jalkapallojoukkue voitti Kanadan CONCACAF-turnauksen finaalissa 1-0 maanantaina. Kyseessä on Pohjois-Amerikan ja Keski-Amerikan jalkapalloliiton merkittävin turnaus.

Finaalin ainoasta maalista vastannut Alex Morgan sai suitsutusta Yhdysvaltojen maajoukkueen päävalmentajalta.

"Hän tietää, kuinka voittaa suuria pelejä. Hän tietää, miten suoriutua suurissa peleissä, hän on tehnyt sen ennenkin. Hän on voittanut maailmanmestaruuden ja olympialaisissa, hän on voittanut suuria turnauksia. Sellainen ei tule yhdessä yössä," Vlatko Andonovski kuvaili tähtipelaajaa ESPN:lle.

Tehtyään voittomaalin ​​finaalissa, hyökkääjä juhli mestaruutta kaatamalla "arviolta 20 margaritaa" pokaaliin. Hän julkaisi kuvan palkinnosta ja palkintohörpystä Twitteriin.

Innoituksensa Morgan sai australialaiselta golftähti Cameron Smithiltä, joka juhli Open Championship -mestaruuttaan kaatamalla mahdollisimman monta olutta arvostettuun Claret Jug -palkintoon. Golf-palkinto ei ole kovin kookas. ESPN kertoo, että sinne olisi mahtunut kaksi olutta.

Morgan varmisti maalillaan maansa yhdeksännen naisten CONCACAF-mestaruuden ja ankkuroi olympiapaikan. Morganille itselleen mestaruus oli kolmas. Ensi vuonna tähtäimessä on MM-pokaali.