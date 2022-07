Syynä poikkeukselliseen ratkaisuun on se, että Stenson on tarttumassa kohutun saudirahoitteisen LIV-kiertueen miljoonahoukutuksiin.

Henrik Stenson kilpaili viime viikolla 150. kerran pelatussa The Open Championshipissä Skotlannissa, mutta ei päässyt jatkoon viikonlopun kierroksille. Stenson voitti tämän Euroopan major-kilpailun vuonna 2016.

Ruotsin golftähti Henrik Stenson nimettiin maaliskuussa Euroopan joukkueen kapteeniksi vuoden 2023 Ryder cupiin, joka on yksi maailman tunnetuimmista golfkilpailuista. Se pelataan joka toinen vuosi Yhdysvaltojen joukkuetta vastaan.

Tuolloin Stenson piti kapteeniutta muun muassa suuren unelman toteutumisena ja vakuutti olevansa ”täysin sitoutunut” pestiin.

Keskiviikkona iltapäivällä tuo unelma puhkesi, kun Stenson sai potkut kapteenin tehtävästä. Asiasta ilmoitti Euroopan Ryder Cup -organisaatio. Jo jonkin aikaa huhuttu päätös astuu voimaan välittömästi.

Syynä äärimmäisen poikkeukselliseen ratkaisuun on käytännössä se, että 46-vuotias Stenson on tekemässä sopimuksen kohutun saudirahoitteisen LIV-kiertueen kanssa, joka monien silmissä on ajamassa miesten huippugolfia hajaannukseen.

Ryder Cup Europe perusteli ratkaisuaan sillä, että Stensonin ”henkilökohtaisen tilanteen takia” on selvää, että hän ei pysty täyttämään tiettyjä sopimuksellisia velvoitteita, joihin hän oli sitoutunut ennen kuin kuin hänet nimettiin maaliskuussa kapteeniksi.

Ryder Cup pelataan ensi vuoden syyskuussa Roomassa. Euroopan uusi kapteeni nimetään myöhemmin.

Stensonista on tulossa jälleen yksi uransa huippuvaiheen taakseen jättänyt veteraanipelaaja, joka siirtyy miljoonapalkkioitten perässä Saudi-Arabian rahoittamalle kiertueelle.

Sen järjestämiä kilpailuja pidetään monilla tahoilla lähinnä näytösluonteisina tapahtumina, joissa myös huonosti pelanneet ja tuloslistan hännille jääneet pelaajat tienaavat huomattavia summia.