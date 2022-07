Barcelona on hankkinut useita pelaajia siirtomarkkinoilta.

Saksalaisen jalkapallojätin Bayern Münchenin päävalmentaja Julian Nagelsmann hämmästelee Barcelonan kykyä hankkia pelaajia jalkapallon siirtomarkkinoilta.

Barcelona hankki hiljattain Bayern Münchenistä puolalaishyökkääjä Robert Lewandowskin, josta seura maksoi 45 miljoonaa euroa. Lisäksi joukkueeseen siirtyy brasilialainen laitapelaaja Raphinha 55 miljoonalla eurolla.

Ilmaisilla siirroilla Barcelona hankki toppari Andreas Christensenin ja keskikenttäpelaaja Franck Kessién.

”He ostavat paljon pelaajia, en tiedä miten”, Nagelsmann sanoi lehdistö­tilaisuudessa Washingtonissa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Se on maailman ainoa joukkue, jolla ei ole rahaa mutta joka voi ostaa minkä pelaajan tahansa. Minusta se on hullua. He löytävät ratkaisut. En tiedä miten, mutta kyllä, heillä on parempi joukkue kuin viime kaudella.”

Nagelsmann sanoi, että Lewandowskin siirto oli joukkueelta onnistunut teko, vaikka kovan maalipyssyn menettäminen kirpaiseekin. Hyökkääjä oli ilmoittanut haluavansa pois Bayernista, ja ensi kesänä sopimus olisi päättynyt.

Aiemmin Barcelonan siirtoja on kommentoinut myös Bayernin entinen puheenjohtaja Uli Hoeness.

”He ovat ilmeisesti taloustaiteilijoita, jotka löytävät aina uuden lainan myöntävän pankin, vaikka heillä on jo paljon velkaa”, Hoeness sanoi, kun Lewandowskia huhuttiin seuraan.

Barcelonan velkojen on aiemmin arvioitu olleen miljardiluokassa. Myös tähtipelaaja Lionel Messin lähtö seurasta vuosi sitten johtui talousongelmista. Sittemmin seura on järjestellyt lainojaan ja tehnyt uusia kumppanuus­sopimuksia, esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn kanssa.