Eugene, Oregon

Veli-Matti Partanen, kutsumanimeltään Aku, oli lähellä sensaatiota vuosi sitten olympiakisoissa Tokiossa.

Partanen käveli pitkään kärkiporukassa, kunnes putosi arvokisojen toistaiseksi viimeisessä 50 kilometrin kilpakävelyssä yhdeksänneksi.

Tänä vuonna pisin kävelymatka MM-kisoissa on 35 kilometriä, joka alkaa kello 6.15 kilpailujen päätöspäivänä sunnuntaina. Suomessa eletään parasta katseluaikaa kello 16.15.

Matkan toinen suomalaiskävelijä on Aleksi Ojala, joka otti tuntumaa kilometrin reittiin 20 kilometrin kisassa lauantaina. Ojala oli 20:s.

Myös Partanen olisi halunnut kävellä 20 kilometriä, ellei koronavirus olisi sotkenut keväällä suunnitelmia. Helsingissä asuva lappeenrantalainen joutui pitämään harjoittelutaukoa, eikä enää löytänyt sopivia näyttökisoja 20 kilometrille.

Partanen sanoo tietyllä tavalla kaipaavansa lopetettua 50 kilometrin kisaa. Se karsi jyvät akanoista.

”Nyt otettiin pois jännittävin pätkä (15 km), jolla tapahtui hyytymiset, nousut ja laskut. En kaipaa sitä osaa enää aktiivisesti, mutta kun päätös tuli, se harmitti”, Partanen sanoo.

Kisamatkan muutos vaikutti Partasen harjoitteluun. Kun hän harjoitteli 50 kilometrille, pisin harjoituslenkki oli 40 kilometriä. Nyt pisimmät lenkit ovat 25–30 kilometriä.

”Aikalailla kymppi putosi lenkistä pois. Vastaavasti olen lisännyt tehoharjoittelua.”

Eugenessa Partasen tavoitteena on uusia Tokion olympiakävely ja parantaa sitä. Kävelyssä kaikki on mahdollista.

Isoista kävelynimistä Ranskan Yohann Diniz lopetti pitkän uransa Tokion jälkeen, samoin teki Slovakian olympiavoittaja ja maailmanmestari Matej Tóth.

”Monet kävelijät elävät neljän vuoden sykleissä, ja aika tyypillistä on, että osa vanhemmista lopettaa olympialaisten jälkeen. Kun matkakin vaihtui, niin dieselmiehet kokivat, etteivät halua lähteä viimeisinä vuosina lyhyemmälle matkalle”, Partanen sanoo.

Itse hän ei näe mitään syytä, miksei voisi kävellä kovaa 30-vuotiaana.

”Olen harjoitellut hyvin ja saanut olla koronan jälkeen terveenä.”

” ”Parasta palautumista on, kun antaa itsensä vain olla.”

Tokion olympiakisojen jälkeen Partanen avautui julkisuudessa mielen­terveysongelmistaan. Hän sai paniikkihäiriöitä, joista hän pääsi eroon puhumalla.

”Silloin, kun paniikkihäiriöt olivat päivittäin päällä, niistä oli vaikea puhua, mutta nyt kun olen saanut siihen etäisyyttä, siitä on helpompi puhua.”

Antaa Partasen kertoa.

”Paniikkihäiriö ei ole aktiivinen, mutta välillä niitä tulee enemmän, jos on tietty elämäntilanne. Väsymys ja stressi laukaisevat paniikin. Ei saa olla liian kiire, juosta tukka putkella paikasta paikkaa. Pitää antaa keholle aikaa palautua.”

”Parasta palautumista on, kun antaa itsensä vain olla. Ei tarvitse täyttää tyhjiä hetkiä sillä, että tekee jotain. Huomaan, että tarvitsen paljon väljyyttä päivään ja arkeen.”

”Kohtauksen pahimmassa vaiheessa sydän hakkaa, kädet tärisevät ja hikoavat. Olo on outo, omituinen ja ahdistava, kunnes laantuu melko nopeasti pois.”

” ”En yritä väkisin työntää jännitystä pois, se saa tulla.”

Yksi iso stressin aiheuttaja on kilpailujännitys. Partanen myöntää jännittävänsä paljon, muttei myöskään pelkää sitä.

”En yritä väkisin työntää jännitystä pois, se saa tulla. Se on luonnollista ja kertoo, että tämä asia on minulle tärkeä. Se ei yleensä toimi, että kiellän jännittämisen ja yritän olla rento.”

Partanen vertaa jännityksen tuomaa painetta vesiputkeen.

”Jos jännittää tosi pitkään, vesi tulee isosta aukosta. Helpottaa, jos sen onnistuu kaventamaan niin, että vesi tulee vain pienestä aukosta kovalla paineella. Vähän kuin näkisi metsässä karhun ja säikähtäisi oikein kovaa. Minulle se on häiriö, joka tulee, vaikkei karhua olekaan.”

Mutta palataan vielä tulevaan 35 kilometrin kävelyyn. Eugenessa kävellään ensi kertaa kahdeksan vuoteen normaalisäässä, kuten vuonna 2014 EM-kisoissa Zürichissä.

Sunnuntaiaamuksi on luvattu 12 celsiusasteen lämpötilaa, joka nousee tunnin ja 20 minuutin päästä noin 20 asteeseen. Päivällä on kuuma, mutta silloin kävely on ohi.

Näin kävelijöiden ei tarvitse nauttia yletöntä määrää nestettä, kuten yleensä kuumassa 50 kilometrin kävelyssä.

Valtava nestemäärä voi velloa vatsassa kohtalokkain seurauksin, jos se ei imeydy.

”Olin varautunut kävelemään kuumassa. Siitä ei ainakaan ole haittaa, jos on viileämpää”, sanoo Partanen, joka joi 50 kilometrin kisassa 5–6 litraa.

”Nyt menee maksimissaan kolme litraa. Juomisen merkitys ei ole niin suuri.”

Partanen käyttää MM-kävelyssä hiilikuitupohjaisia urheilutossuja, joilla hän on opetellut uutta tekniikkaa.

”Tossut ovat pehmeämmät kuin entiset ja säästävät jalkaa.”

Partanen on kävellyt kaikki kahdeksan arvokisakävelyään uransa Tokioon lopettaneen Jarkko Kinnusen kanssa.

Onko Jarkkoa ikävä?

”On, muttei hänen suolistokaasujaan”, Partanen nauraa hyväntahtoisesti vanhasta kämppäkaveristaan.

Suomen kävelyjoukkue MM-kisojen 35 kilometrillä: Aleksi Ojala, Tiia Kuikka, Elisa Neuvonen ja Veli-Matti ”Aku” Partanen.

Myös naiset kävelevät MM-kisoissa 35 kilometriä. Suomen edustajina ovat Tiia Kuikka ja Elisa Neuvonen.

Kuikan osallistuminen perjantaiaamun kisaan on epävarmaa. Kuikka on toipumassa flunssasta ja Suomen joukkueen lääkäri Maarit Valtonen tai Ilkka Räsänen arvioi hänen kävelykuntonsa ennen lähtöä.

”Turhaa riskiä ei oteta”, kävelyvalmentaja Veli-Matti Ranta sanoo.

Kuikka on varsinainen epäonnen soturi. Myös edellisissä MM-kisoissa vuonna 2019 Dohassa hän sairastui flunssaan kisan aattona.

MM-kisojen jälkeen hän joutui Savonlinnassa autokolariin, josta toipuminen kesti pitkään. Hän sai keskivaikean aivovamman, mutta toipui täysin.

Naisten 35 kilometrin kävely perjantaina 22. heinäkuuta kello 16.15. Miesten 35 kilometrin kävely sunnuntaina 24. heinäkuuta kello 16.15.

Lue lisää: Tiia Kuikka kävelee taas