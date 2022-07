Tommi Holttinen ei pelkää lähes mahdotonta tehtävää: ”Täällä on vain voitettavaa”

Tommi Holttinen on Suomen MM-joukkueen toinen toisen polven edustusurheilija Ella Junnilan ohella.

Eugene, Oregon

Tommi Holttinen on Suomen yleisurheilun MM-joukkueen toinen urheilija, jonka isä tai äiti on ollut maajoukkueurheilija.

Ella Junnilan äiti Ringa Ropo hyppäsi menestyksellisesti pituutta ja korkeutta. Tommi Holttisen isä Jari Holttinen kilpaili pitkään seiväshypyssä 1970–1990-luvuilla ja voitti ulkona yhden SM-hopean vuonna 1991.

Jari Holttinen myös valmentaa poikaansa, joka on toistaiseksi hypännyt yhdeksän senttiä korkeammalta kuin isänsä. Isän ennätys on 555, pojan 564 viime vuodelta. Tänä vuonna hän on ylittynyt 550.

Edellisen kerran Tommi Holttinen kilpaili arvokisoissa vuonna 2018 EM-kilpailuissa Berliinissä, jossa hän jäi tuloksellaan 551 yhden sijan päähän finaalista. Nuorten arvokisoissa hän on ollut kolme kertaa, kahdesti EM-kisoissa ja kerran MM-kisoissa.

MM-kisoissa seipään loppukilpailupaikkaan tarvittaneen 575 sentin ylitys. Taso on niin kova. Holttiselle se voi olla niin sanotusti mahdoton tehtävä.

”Arvokisat ovat tuttua hommaa minulle, ei se mahdotonta ole. On helpompi suhtautua MM-kisojen karsintaan kuin Kalevan kisojen karsintaan. Siellä ei ole kuin hävittävää, täällä on vain voitettavaa”, Holttinen sanoo ennen lauantaina kello 3.05 Suomen aikaa alkavaa karsintaa.

”On sillain helppo valmistautua, kun ei tarvitse miettiä, millä seipäällä hyppää, kun pitää vaan mennä yli.”

Seiväskarsinta alkaa korkeudesta 530. Seuraavat korkeudet ovat 550, 565, 575 ja 580, joka on karsintaraja. Niin korkealta tuskin tarvitsee hypätä, kun finaalin 12 hyppääjää ovat selvillä.

Holttinen muistuttaa, että hänellä on sama lähtötilanne nyt kuin neljä vuotta sitten EM-kisoissa. Turkulainen oli tilastojen viimeinen hyppääjä mutta ponnisti lähes finaaliin.

”Karsinnassa osa aina jännittää itsensä ulos, tai jollain ei kulje. Itse osaan kääntää jännityksen energiaksi kisaan.”

Holttinen osaa käsitellä kropan energiaa. Hän opiskelee fysioterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulussa.

Turulla on vahva edustus MM-kisoissa. Holttisen lisäksi moukarinheittäjä Silja Kosonen ja keihäänheittäjä Sanne Erkkola edustavat Turun Urheiluliittoa. Seiväshyppääjä Wilma Murto ja korkeushyppääjä Heta Tuuri ovat Turun urheiluakatemiassa.

”Turun seudulla on muutenkin paljon nuorten arvokisoihin lähtijöitä ja yleisurheilussa hyvä porukka”, Holttinen sanoo.

Seivästä Holttinen on hypännyt isänsä innoittamana pikkupojasta asti. Siinä mielessä hän on samalla tiellä kuin ruotsalainen Armand Duplantis, joka alkoi hypätä jo pienenä isänsä Greg Duplantisin opeilla.

Duplantis on MM-kisojen ylivoimaisimpia voittajasuosikkeja, kuten Yulimar Rojas kolmiloikassa ja Sydney Mclaughlin 400 metrin aidoissa.

”Olen kasvanut koko elämäni seiväshyppyyn. Sitä olen hypännyt niin kauan kuin muistan”, sanoo Holttinen, joka pelasi nuorena myös jääkiekkoa.

Suomen toinen hyppääjä seiväskarsinnassa on Mikko Paavola, joka on ylittänyt tällä kaudella 570.

Myös Paavolan isällä Jyrki Paavolalla on yleisurheilutaustaa kymmenottelijana (ennätys 6 628 pistettä).

Seipäiden kuljettaminen vaikeutuu koko ajan

Seiväshyppy on laji, jossa hyppääjillä pitää olla omat välineet. Kisapaikalla ei tarvitse olla järjestäjien seipäitä.

Suomalaisten seiväshyppääjien mukaan lentoyhtiöt ovat kiristäneet sääntöjään, ja seipäitä on yhä vaikeampi kuljettaa paikasta toiseen.

”Monet lentoyhtiöt eivät enää edes ota seipäitä kuljetettavakseen. Esimerkiksi amerikkalaisilla hyppääjillä pitää kohta olla toinen seivässetti valmiina Euroopassa”, Mikko Paavola sanoo.

”Lentoyhtiöiden ei tarvitse selittää, miksi ne eivät ota seipäitä kyytiinsä. Monilla lukee, etteivät ota seipäitä, ja se on kategorisesti lisääntynyt koronan jälkeen”, Tommi Holttinen sanoo.

Yhtiö ottaa seiväsputkesta noin 100 euron kuljetuskorvauksen. Viisimetrisen seiväsputkilon arvo on noin 7 000–8 000 euroa, joten sen kadottaminen voi tulla kalliiksi.

Heittolajeissa voi käyttää kisajärjestäjien välineitä, mutta seipäät ovat aina henkilökohtaisia. Niitä saa lainata kisassa myös kilpakumppaniltaan, mutta pakko ei ole antaa.

”Seipään pituus, grippi (ote) ja merkki. Siinä on tekijöitä, jotka tekevät siitä henkilökohtaisen. Samanlainen seiväs voisi löytyä kaverilta, mutta se on aika harvinaista ja haluaako kukaan käyttää lainavälineitä”, Paavola sanoo.

