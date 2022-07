Entinen Afrikan mestari voitti MM-kultaa Kazakstanin väreissä naisten 3 000 metrin esteissä ja lupasi, että seuraavaksi on sisaren vuoro

Norah Jeruto nappasi mestaruuden, kun alkuerissä karsiutunut sisar Daisy Jepkemei kannusti yleisössä.

Naisten 3 000 metrin esteissä mestariksi juoksi Kazakstanin Norah Jeruto. Kovatasoisessa kisassa kansalliset ennätykset paukkuivat, kun ensi kertaa kolme naista naista ylitti maaliviivan alle yhdeksän minuutin.

Jeruto vei voiton MM-kisaennätyksellä 8.53,02. Hopeaa ja pronssia meni Etiopiaan, kun Werkuha Getchew kellotti ajan 8.54,61 ja Mekides Abebe 8.56,08.

Voittokolmikossa oli vahva afrikkalaisedustus, sillä Jeruto on vuoden 2016 Afrikan mestari 3 000 metrin esteissä. Hän on syntyjään kenialainen, mutta vaihtanut hiljattain Kazakstanin väreihin.

Moni kenialaisurheilija on siirtynyt edustamaan toista maata, koska saavat näin paremman mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin kisoihin. Esimerkiksi Yhdysvallat tarjoaa kovan luokan rahapalkinnot arvokisavoittajille.

Mutta on muitakin maita, joilla on varaa ja halua maksaa urheilun tuomasta maineesta. Esimerkiksi Kenian Ruth Jebet vaihtoi kansallisuutta 16-vuotiaana vuonna 2013, ja voitti 2016 Rion olympialaisissa Bahrainin ensimmäisen kultamitalin 3 000 metrin naisten estejuoksussa.

Jeruto kiitteli mestaruutensa jälkeen vanhempia, valmentajaa ja manageria. Hän kiitti myös sisartaan Daisy Jepkemeitä, joka myöskin edustaa nykyään Kazakstania. Jepkemei on 3 000 metrin esteiden nuorten maailmanmestari vuodelta 2012. Tuolloin hän vielä edusti Keniaa.

Jepkemei kisasi samalla matkalla sisarensa kanssa, mutta karsiutui lauantain alkuerissä ajalla 9.23.07.

”Sisareni karsiutui, mutta haluan sanoa hänelle, että hän on seuraava mestari”, Jeruto sanoi.

Kazakstanin Daisy Jepkemei ja Etiopian Sembo Almayew ylittivät estettä 3000 metrin kisassa lauantaina.

Jeruton sisar kannusti häntä katsomossa muun Kazakstanin tiimin kanssa. Riemulla ei ollut rajoja, kun mestaruus ratkesi.

Tuore maailmanmestari kertoi nauttineensa kisasta, vaikka lähtöviivalla häntä jännitti etiopilaiset ystävät, jotka Jeruto tiesi koviksi kilpakumppaneiksi.

”Tein parhaani voittaakseni, eikä se ollut helppoa, kisa oli kova. Päätin ottaa kärkipaikan, koska tunnen kanssakilpailijani ja halusin kontrolloida kilpailua ja olla etummaisena varmistaakseni sen, että voin taistella mitaleista.”

World Athleticsin Youtube-videolla Jeruto kertoo, että kisoja on jäänyt väliin uuden kansalaisuuden myötä. Edustusoikeutta vaihdettaessa urheilijan on odotettava kolme vuotta siitä, kun on viimeksi edustanut aiempaa maataan.

Jeruto ei esimerkiksi voinut osallistua Tokion olympialaisiin viime vuonna, koska kansalaisuudenvaihtoprosessi oli kesken.

Videolla Jeruto myös kertoo yhä harjoittelevansa Keniassa, jossa on paremmat sääolosuhteet kuin Kazakstanissa.

Maailmanmestariksi Jeruto on varsin tuntematon urheilija. Esimerkiksi hänen Instagram-tilillään on vaatimattomat noin 2 000 seuraajaa.