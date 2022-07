Pittsburgh Penguinsin luottotoimittaja ei voinut ymmärtää Kasperi Kapaselle annettua 6,4 miljoonan dollarin sopimusta.

Jääkiekkoilija Kasperi Kapanen on solminut kaksivuotisen jatkosopimuksen Pittsburgh Penguinsin kanssa, seura kertoo verkkosivuillaan.

25-vuotias Kapanen on edustanut Pittsburghia edellisen kahden kauden ajan. Hän tienaa tuoreella sopimuksellaan 3,2 miljoonaa dollaria kausittain. Summa on sama, jonka hän on tienannut myös aiemmalla kolmivuotisella sopimuksella.

Arvostetun The Athleticin Pittsburghia seuraava toimittaja Josh Yohe tyrmäsi sopimuksen Twitterissä.

”6,4 miljoonaa kahdesta kaudesta on käsittämätöntä, kun miettii viime kauden näkymättömiä esityksiä. Olisin käyttänyt nuo rahat muuhun. Todella erikoinen ratkaisu”, Yohe kirjoitti.

Kapanen siirtyi Pittsburghiin vuonna 2020 vaihtokaupassa Torontosta. Hän on alun perin Pittsburghin varaus vuodelta 2014.

Viime kaudella Kapanen pelasi 79 ottelua runkosarjassa tehden vaatimattomat 11 maalia ja 21 maalisyöttöä. Pudotuspeleissä hän antoi kolme syöttöä seitsemässä pelaamassaan ottelussa.

NHL-urallaan Kapanen on pelannut 321 ottelua tehoilla 63+89=152. Pudotuspelejä hänelle on kertynyt 38 ja niissä tehot 5+8=13.