Lylesin voittoaika 19,31 on maailman kaikkien aikojen kolmanneksi kovin. Jackson kiiti kultaan kaikkien aikojen toiseksi parhaalla ajalla 21,45

Eugene, Oregon

Kolmoisvoitto satasella, kolmoisvoitto kahdella sadalla metrillä.

Yhdysvallat oli tyly isäntä miesten pikamatkoilla MM-yleisurheilussa.

Satasella alkuviikosta MM-kultaa juhlinut Fred Kerley putosi tylysti finaalista, mutta kolme muuta yhdysvaltalaista hoiti homman kotiin.

Nooa Lyles kiiti voittoon huippuajalla 19,31. Kenneth Bednarek juoksi kauden parhaansa 19,77 ja vasta 18-vuotias Erriyen Knightonin otti pronssia, 19,80.

Lylesin aika on maailman kaikkien aikojen kolmanneksi nopein. Usain Boltin ME-aika on 19,19. Jamaikan Yohan Blake on juossut 19,26.

Lyles vei myös Yhdysvaltojen ennätyksen Michael Johnsonilta, joka juoksi Atlantan olympiakisoissa silloin lyömättömänä pidetyn ME-ajan 19,32.

Lyles oli MM-kisoissa vakuuttava. Hän voitti alkuerät ajalla 19,98 ja väläytti välierissä ajallaan 19,62.

Edellisen kerran Yhdysvallat juhli 200 metrillä kolmoisvoittoa MM-kisoissa Helsingissä, jossa mitalikolmikkona oli Justin Gatlin, Wallace Spearmon ja John Capel.

Yhdysvaltojen mestaruuskisoissa juhannuksena Lyles voitti 200 metriä ajalla 19,67.

Silloin hän näytti maaliviivalla samalla Hayward Fieldn kentällä Knigtonille sormeaan, jolla hän palautti nuorta haastajaansa takaisin ruotuun. Kyseessä oli temppuiluun tottuneen Lylesin tyypillinen show.

Varhain perjantaiaamuna juoksijat halasivat veljellisesti toisiaan.

Knighton on MM-kisahistorian nuorin mitalisti 200 metrillä ja toiseksi nuorin kaikki lajit huomioiden.

Kenialainen Richard Chelimo oli 18-vuotiaana hieman nuorempi kuin Knighton voittaessaan MM-pronssia 10 000 metrillä Tokiossa vuonna 1991.

Vuosi sitten olympiakisoissa Knighton oli 200 metrillä 17-vuotiaana neljäs. Vielä kolme vuotta sitten hän pelasi amerikkalaista jalkapalloa.

Vuonna 2019 Lyles pinkoi maailmanmestariksi Dohalla ajalla 19,83.

Hän on MM-historian kolmas miesjuoksija, joka on pystynyt puolustamaan voittoaan 200 metrillä. Saman ovat tehneet Bolt (2009–2015) ja Yhdysvaltojen Calvin Smith (1983–1987).

Eugenen MM-finaali oli lähes toisinto vuoden takaisesta olympiajuoksusta Tokiossa. Vain kanadalainen olympiavoittaja Andre De Grasse puuttui.

De Grasse juoksi vaatimattomasti satasen välierissä ja jäi pois kakkosen alkueristä.

Myös Jamaikan Rasheed Dwyer puuttui Tokion finalisteista. MM-kisojen uusina finalisteina nähtiin Etelä-Afrikan Luxola Adams ja Dominikan Alexander Ogando. Adams oli kahdeksas (20,47) ja Ogando viides (19,93).

Yhdysvalloissa opiskeleva liberialainen Joseph Fahnbulleh oli neljäs, 19,84.

Shericka Jackson villiintyi voitostaan.

Jamaikan naisilla on vastaavasti samanlainen ylivoima naisten pikamatkoilla kuin yhdysvaltalaisilla miehillä. Satasella maa sai kolmoisvoiton, mutta kakkosella tuli vain kaksoisvoitto.

Shelly-Ann Fraser-Pryce vaihtaa värikkään perukin kisasta toiseen, mutta vauhti pysyy lähes samana. Hän oli maailman nopein nainen satasella, mutta sai tyytyä kakkosella MM-hopeaan.

Matkan tilastokärki Shericka Jackson pyyhälsi maailmanmestaruuteen kisaennätyksellä ja kaikkien aikojen toiseksi kovimmalla ajalla 21,45.

Maailmanennätystä pitää vain 38-vuotiaana kuollut Florence Griffith-Joyner, joka juoksi Soulissa 1988 olympiakultaa ajalla 21,34.

”Maan ennätys, kisaennätys ja MM-kultaa. En olisi voinut toivoa enempää. Olen kiitollinen, koska tämä oli ensimmäinen maailmanmestaruuteni ja olen ollut loukkaantuneena. Oli mahtavaa palata voittajana”, Jackson sanoi.

Fraser-Prycen aika oli hänen kauden parhaansa 21,81.

Matkan olympiavoittaja Elaine Thompson-Herah hyytyi seitsemänneksi, 22,39.

Päinvastoin kuin miesten kakkosella, MM-juoksussa oli mukana vain kolme Tokion olympiafinalistia: Fraser-Pryce, Thompson Herah ja Sveitsin Mujinga Kambundji, joka jäi finaalin viimeiseksi, 22,55.

Vuoden 2019 maailmanmestari britti Dina Asher-Smith ei juossut Tokion finaalissa, mutta juoksi nyt MM-pronssia, 22,02.