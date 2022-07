HS jakoi Suomen MM-joukkueen urheilijat neljään kategoriaan: onnistujiin, tasolleen yltäneisiin, alisuorittajiin ja mukana matkassa olleisiin.

Eugene, Oregon

Suomi kilpaili yleisurheilun MM-kisoissa isolla 36 urheilijan joukkueella.

Suurin osa suomalaista pääsi mukaan Kansainvälisen yleisurheiluliiton sijoituspistelaskujärjestelmän, eli rankingin kautta.

Lisäksi Suomi sai neljä viime hetken lisäpaikkaa, kun kaikki maat eivät ilmoittaneet urheilijoitaan kisoihin.

Suomi jäi kolmannen kerran peräkkäin ilman MM-mitalia. Pistesijoja tuli neljä kertaa enemmän kuin kolme vuotta sitten Dohassa.

Viisi suomalaista oli lajissaan kolmanneksi paras eurooppalainen, kun asiaa peilaa ensi kuun EM-kisoihin.

Suomen naisille MM-kisat olivat selkeä läpimurto. Se kertoo paljon siitä, että yleisurheilusta on tullut hyvin paljon naisten laji, jossa on kasvamassa hyviä tyyppejä, miehiä väheksymättä.

Entä kuka sitten oli Suomen joukkueen paras urheilija?

Wilma Murto oli kuudennella sijallaan paras nainen ja Lassi Etelätalo samalla sijalla paras mies.

Suomen joukkueen väriläiskiä olivat 400 metrin aitajuoksija Viivi Lehikoinen ja entinen aitajuoksija, mutta 800 metrille siirtynyt Eveliina Määttänen.

Lehikoinen teki SE:n, samoin Elisa Neuvonen ja Aleksi Ojala 35 kilometrin kävelyssä

Naismoukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo olivat joukkueen ilopillereitä.

HS jakoi Suomen MM-joukkueen urheilijat neljään kategoriaan, onnistujiin, tasolleen yltäneisiin, alisuorittajiin ja mukana matkassa olleisiin.

Onnistujat

Wilma Murto, seiväshyppy

Vuosi sitten Murto oli olympiakisoissa Tokiossa viides, nyt MM-kisoissa kuudes arvokisojen parhaalla tuloksellaan 460. Tokiossa Murto oli Suomen paras yleisurheilija.

Murto oli kolmanneksi paras eurooppalainen, mikä kielii mitaliodotuksia EM-kisoissa.

Lue lisää: Wilma Murto hyppäsi seipäässä kuudenneksi ja oli lähellä tehdä elämänsä hypyn: ”Innolla odotan jo EM-kisoja”

Lassi Etelätalo, keihäänheitto

Etelätalo onnistui jälleen suurkisoissa, vaikka mitali jäi kauaksi. Kuudes sija on silti kelpo suoritus. Etelätalo heitti kauden parhaansa 82,70.

Etelätalo oli kolmanneksi paras eurooppalainen.

Keihäs lähtee Lassi Etelätalon kädestä.

Lue lisää: Keihäsmitali karkasi suomalaisilta, Lassi Etelätalo oli jälleen paras suomalainen: ”Isot kisat sytyttävät”

Silja Kosonen, moukarinheitto

Kosonen oli finaalissa seitsemäs ja kolmanneksi paras eurooppalainen tuloksellaan 70,81. Tulos olisi voinut olla parempikin: Kososen ennätys on 73,43.

Kosonen arvosti ensimmäistä aikuisten arvokisasijaansa korkeammalle kuin viime vuoden nuorten maailmanmestaruutta.

Moukarikaverukset Silja Kosonen ja Krista Tervo.

Viivi Lehikoinen, 400 metrin aidat

Suomen ennätys ja välieräpaikka. Lehikoinen teki MM-kisoissa ison kansainvälisen läpimurtonsa. Samalla hän rikkoi kahdella sadasosalla (54,60) Tuija Helanderin 35 vuotta vanhan SE-ajan.

Välierissä Lehikoinen oli kolmastoista ja kuudenneksi paras eurooppalainen.

Viivi Lehikoisen onnea.

Lue lisää: Viivi Lehikoinen rikkoi vihdoin ikuiseksi tuomitun Suomen ennätyksen: ”Ei enää tarvitse vastata siihen kysymykseen”

Oliver Helander, keihäänheitto

Helander pitää laskea onnistujiin, vaikka hän sai vaikeissa tuulioloissa vain yhden onnistuneen heiton, 82,24. Hän kuitenkin heitti kaikki kuusi kisaheittoa ja pääsi ensi kertaa loppukilpailuun, jossa hän oli kahdeksas ja viidenneksi paras eurooppalainen.

Alisa Vainio, maratonjuoksu

Vainio jakoi voimansa oikein ja juoksi lähelle ennätystään ajallaan 2.30.29. Vainio oli 16:s ja neljänneksi paras eurooppalainen, mikä lupaa hyvää EM-maratonilla elokuussa.

Vainio juoksi Eugenessa tämän kauden kolmannen maratoninsa. Sevillassa helmikuussa hän juoksi lähes sekunnilleen saman ajan 2.30.22.

Alisa Vainio palautumassa.

Lue lisää: Alisa Vainio juoksi neljänneksi parhaaksi eurooppalaiseksi maratonilla, hämmästeli kiinalaisen ”sekoilua”

Kristiina Mäkelä, kolmiloikka

Mäkelä pitää laskea MM-kisojen onnistujiin, vaikka hän jäi finaalissa neljännen kerran arvokisoissa yhdeksänneksi.

Mäkelä loikki karsinnassa neljänneksi parhaaksi ennätyksellään 14,48, joka on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras tulos.

”En tiedä, onko sijoitus kirous, mutta maailmasta löytyy kahdeksan parempaa. Miettikää, että vain kahdeksan parempaa.”

Mäkelä oli toiseksi paras eurooppalainen.

Lue lisää: Kristiina Mäkelä koki taas yhdeksännen sijan kirouksen

Lue lisää: Kristiina Mäkelä tyrmää täysin väitteet hänen ja Senni Salmisen huonoista väleistä: ”Aivan puppua!”

Lue lisää: Kristiina Mäkelä loikki finaaliin ennätyksellään: ”Tämä meni juuri niin kuin suunniteltiin”

Saga Andersson, seiväshyppy

Andersson sai viimeisiä lisäpaikkoja, mutta täytti sen hyvin. Andersson oli ensimmäinen karsiutuja seiväsfinaalista. Hän oli 16:s ylitettyään 435.

Neljä hyppääjää pääsi finaaliin samalla tuloksella, koska he ylittivät korkeuden ensimmäisellään. Andersson yritys 450:stä oli lähellä onnistua.

Saga Andersson ponnista.

Lue lisää: Hyvän harjoituskaverin seipään katkeaminen harmitti finaaliin hypännyttä Wilma Murtoa: ”Siinä meni vähän pasmat sekaisin”

Kristiina Halonen, 400 metrin aidat

Suomen MM-joukkueen tuntemattomin urheilija juoksi ennätyksensä 56,68. Halosen, 24, uraa ovat varjostaneet lukuiset loukkaantumiset. Halonen oli alkuerissä 28:s.

Jos hän saa harjoitella terveenä, edessä voi olla hieno tulevaisuus aitajuoksijana.

Lue lisää: ”Päätin lähteä” – Kristiina Halonen ei ollut uskoa todeksi yllättävää kisaonneaan

Elisa Neuvonen, 35 km:n kävely

Lääketieteen tohtoriksi väitellyt Neuvonen ylsi kolmantena suomalaisurheilijana Suomen ennätykseen. Hän sijoittui ajallaan 2.57.42 sijalle 20.

Neuvonen käveli 35 kilometriä vasta toisen kerran urallaan, joten ennätykset paukkuvat.

Aleksi Ojala, 20 ja 35 km:n kävelyt

Kaksi sijoitusta 20 joukkoon vaativilla matkoilla. Ojala oli ensin 20 kilometrillä 20:s ja sitten 35 kilometrillä 13:s ja kolmanneksi paras eurooppalainen.

Hän käveli matkalla kaksi SE-aikaa, ensin 30 kilometrillä (2.06.51) ja sitten 35 kilometrin loppuajassa (2.28.22). MM-kisoissa hän käveli 35 kilometriä kolmannen kerran urallaan. Hän on tehnyt joka kerta Suomen ennätyksen.

Omalla tasollaan

Krista Tervo, moukarinheitto

Tervo lähti finaaliin karsinnan toiseksi parhaana heittäjänä (73,83), mutta toisena päivänä leka ei enää lentänyt samalla tavalla. Tervo heitti 69,04 ja oli yhdestoista.

”Ei vain osunut”, Tervo sanoi.

Tervo on hyvä, mutta epätasainen kilpailija, joka on vasta kehityskaarensa alkutaipaleella. Tavoitteena on olympiamitali Pariisissa 2024, kuten myös Silja Kososella.

Senni Salminen, kolmiloikka

Salminen ei ole yltänyt vielä tällä kaudella samanlaisiin tuloksiin kuin vuosi sitten, jolloin hän loikki SE:n 14,63.

Karsinnassa Salminen hyppäsi 14,21 ja oli 14:s. Hän jäi finaalipaikasta kuusi senttiä. Uusi yritys EM-kisoissa ja paremmalla onnella.

Nathalie Blomqvist, 1 500 metriä

Blomqvist juoksi lähelle ennätystään alkuerissä ajallaan 4.11,98 ja oli 37:s.

Ilman sitkeää akillesjännevaivaa Blomqvist olisi tavoitellut ennätystään 4.10,25.

”Harmittaa, että vaiva tuli tähän paikkaan. Täytyy miettiä, mikä on tästä eteenpäin järkevää”, hän sanoi.

Sini Lällä, korkeushyppy

Lällä hyppäsi karsinnassa 186 senttiä ja oli 21:nen. Lällän ennäys on 190. MM-kisoissa hän oli hankkimassa kokemusta, kuten sanotaan.

Heta Tuuri, korkeushyppy

Myös Tuuri ponnisti 186 ja oli samalla sijalla kuin Lällä. Tuurin ennätys on 190, kokemusmatkalla hänkin.

Tommi Holttinen, seiväshyppy

Holttinen sai viime hetken kutsun MM-kisoihin. Hän tosin aavisti, että kutsu tulee, ja siksi hän osasi valmistautua matkaan.

Hän ylitti karsinnassa 550, joka on vakiintunut hänen tuloksekseen tänä kesänä. Karsinnassa hän oli 22:nen.

Reetta Hurske, 100 metrin aitajuoksu

Hurske pääsi välieriin aikavertailusta (13,09). Välierissä juoksu meni pilalle loppupuolella.

Alisuorittajat

Topi Raitanen, 3 000 metrin estejuoksu.

Raitanen putosi alkuerässään kärjen vahdissa jo alkuvaiheessa. Loppuaika 8.43,01 oli hänelle vaatimaton ja sijoitus 37:s.

Raitanen tunsi olonsa voimattomaksi. Hän ei pystynyt syömään juuri mitään kisapäivänä ja energia oli loppu. EM-kisoissa elokuussa Raitanen olisi kunnossa ollessaan finalistien joukossa.

Topi Raitasen juoksu ei kulkenut.

Lue lisää: Vatsavaivainen Topi Raitanen väsähti täysin esteiden alkuerissä: ”Jaloissa ei ollut energiaa”

Elmo Lakka, 110 metrin aitajuoksu

Lakan juoksu meni piloille jo toisella aidalla, jolla häneltä katosi rytmi. Lakka juoksi ajan 13,91 ja oli 35:s.

”Kaikki vauhti kuoli kakkosaitaan”, Lakka sanoi.

Ehjällä juoksulla Lakka on vähintään välierissä EM-kisoissa elokuussa.

Kristian Pulli, pituushyppy

Pulli hyppäsi karsinnassa 756 senttiä ja oli 26:s. Pulli valitteli väsymystä, jonka hän arveli johtuneen aikaerosta.

Pituusfinaaliin pääsi neljä eurooppalaista. Finaalipaikka on Pullin otettavissa EM-kisoissa, mutta se vaatii uutta ryhtiliikettä.

Lue lisää: Aikaero ja liian kova viimeistelytreeni väsyttivät pituushyppääjä Pullin: ”Ehkä siinä tehtiin virhearviointi”

Ella Junnila, korkeushyppy

Junnila puhkesi karsinnan jälkeen kyyneliin. Tulos 186 senttiä ja 18. sija olivat iso pettymys. Junnila loukkaantui kolme viikkoa ennen kisakauden alkua, eikä hän ehtinyt saada riittävästi laadukkaita treenihyppyjä.

Ehjä loppukausi voi tuoda esiin vielä uudenlaisen Ella Junnilan.

Lue lisää: Ella Junnila putosi finaalista ja herkistyi kyyneliin: ”Taas olen täällä teille itkemässä”

Elina Lampela, seiväshyppy

Lampela ylitti karsinnassa 420 senttiä ja oli 26:s. Lampela piti kesällä pitkään hyppytaukoa loukattuaan nilkkaansa alastulossa Espoossa 8. kesäkuuta.

Ennen sitä Lampelan kausi oli menossa hyvässä suuntaan. Nilkkaa olisi ehkä kannattanut mieluummin säästää loppukauden muihin kisoihin kuin tulla rasittamaan sitä Amerikkaan asti.

Tiia Kuikka, 35 kilometrin kävely

Kuikka hylättiin neljän varoituksen takia. Muutenkin hänellä oli vaikea MM-reissu, kun hän sairastui flunssaan.

Mikko Paavola, seiväshyppy

Paavola aloitti karsinnan hyvin, mutta jäi korkeuteen 550. Hän on ylittänyt tällä kaudella 570. Karsinnassa hän oli jaetulla 19. tilalla.

Lue lisää: Mikko Paavolan seiväskarsinta alkoi hyvin ja päättyi huonosti: ”Tarjottiin tilaisuutta”

Toni Keränen, keihäänheitto

Keränen heitti karsinnassa 78,52 ja oli 18:s. Kauden parhaallaan 82,89 hän olisi päässyt kirkkaasti finaaliin. Toisaalta silloin hän olisi pudottanut sieltä toisen suomalaisen Lassi Etelätalon.

Lue lisää: Suomi sai kaksi miestä keihään finaaliin – Helander heitti vain kerran, Etelätalo mukaan viimeisenä heittäjänä: ”Olin melko varma, että yksi heitto riittää”

Aaron Kangas, moukarinheitto

Kangas heitti 69,69 ja oli karsinnassa 27:s.

Vielä kaksi vuotta sitten Kangas heitti lekaa lähes kymmenen metriä pitemmälle. Kankaan fysiikka on ilmeisen kunnossa, mutta heittotekniikka ei.

Tuomas Seppänen, moukarinheitto

Seppänen heitti 72,81 ja oli karsinnassa 23:s.

Nakkilassa työskentelevä tehdastyömies on heittänyt tällä kaudella 74,97, mikä olisi riittänyt MM-finaaliin.

Veli-Matti ”Aku” Partanen, 35 km:n kävely

Partanen lähti isoin odotuksin uudelle MM-kisamatkalle. Pettymys oli valtava, kun hän sai neljä varoitusta ja hylättiin.

Lue lisää: Paniikki­häiriö oli Aku Partaselle kuin karhu metsässä: ”Se on häiriö, joka tulee, vaikkei karhua olekaan”

Mukana matkassa

Anniina Kortetmaa, 200 metriä

Kortetmaa sai viime hetken ylimääräisen kisapaikan, joka tuli kesken kovan treenipaikan. Kortetmaa ei itsekään odottanut MM-kisoista sen kummempaa juoksua.

Hän juoksi alkuerissä ajan 23,51 ja oli 38:s.

Salla Sipponen, kiekonheitto

Sippponen heitti kesällä ensi kerran yli 60 metriä, joka toi MM-paikan. Karsinnassa hän heitti kovassa jännityksessä 57,16 ja oli 26:s.

Lue lisää: Salla Sipponen ja Anniina Kortetmaa karsiutuivat: ”Jännitti ihan kamalasti”

Camilla Richardsson, 5 000 metriä

Paahtava kuumuus koitui Richardssonin kohtaloksi alkuerissä ja hän keskeytti.

Richardsson tuli MM-kisoihin ennätyksellään 15.30,08. Alkuerissä se olisi riittänyt 24. tilaan.

Lue lisää: Camilla Richardsson uupui ja keskeytti helle­juoksunsa alkuerässä: ”Kävi niin, että minä hyydyin”

Suvi Koskinen, moukarinheitto

Koskinen sai Suomen viimeisiä lisäpaikkoja. Häneltä ei odotettu mitään, ja tulos 67,98 riitti 23. sijaan. Koskinen on 70 metrin heittäjä.

Enni Nurmi, 20 kilometrin kävely

Arvokisojen ensikertalainen oli tyytyväinen päästyään 30 parhaan joukkoon. Hän oli 29:s ajallaan 1.37.29.