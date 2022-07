Oliver Helander heitti keihään karsinnassa vain kerran.

Puolen ratakierroksen eli 200 metrin maailmanmestaruudet voitettiin yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa hurjilla tuloksilla varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Ensin Jamaikan Shericka Jackson voitti naisten kilpailun ajalla 21,45. Se on maailman kaikkien aikojen toiseksi kovin tulos.

Jacksonia nopeammin matkan on juossut vain Yhdysvaltojen Florence Griffith-Joyner, jonka maailmanennätys 21,34 on vuodelta 1988. Griffith-Joynerin aikaa on pidetty rikkomattomana, mutta Jackson jäi siitä vain 0,11 sekuntia.

Puolisen puolisen tuntia naisten kisan jälkeen Yhdysvaltojen Noah Lyles juoksi miesten 200 metrin voittoon 19,31.

Se on kaikkien aikojen kolmanneksi nopein pikajuoksun kaarrematkalla ja paras yli kymmeneen vuoteen.

Nopeammin ovat juosseet vain ME-mies Usain Bolt (19,19) ja toinen jamaikalainen Yohan Blake (19,26). Bolt juoksi maailmanennätyksen Berliinin MM-kisoissa vuonna 2009, ja Blake kellotti ennätyksensä syyskuussa 2011 Brysselissä.

Lyles vei myös Yhdysvaltojen ennätyksen Michael Johnsonilta, joka juoksi Atlantan olympiakisoissa silloin lyömättömänä pidetyn ME-ajan 19,32.

MIESTEN keihäänheiton finaalissa nähdään sunnuntaiyönä kaksi suomalaista, kun Oliver Helander ja Lassi Etelätalo selvittävät karsinnan.

Jälkimmäisessä ryhmässä heittänyt Helander sai tuloksen 82,41, joka riitti koko karsinnassa kuudenteen sijaan. Helander pääsi ensi kertaa arvokisoissa loppukilpailuun. Hän säästeli karsinnassa olkapäätään ja heitti vain kerran.

”Tärkeintä oli päästä vihdoin finaaliin. Olin melko varma, että yksi heitto riittää. Heittona se ei ollut mikään hyvä. Tuki ei ollut maailman parasta ja heitto lähti sivuun. Hyvillä mielin kohti finaalia”, Helander sanoi.

Ensimmäisessä ryhmässä kilpaillut Etelätalo heitti 80,03 ja sai jännittää pitkään ennen kuin jatkopaikka ratkesi. Hän pääsi mukaan finaalin viimeisenä eli kahdentenatoista heittäjänä.

Suomen kolmas edustaja Toni Keränen heitti 78,52 ja oli 16:s. Omassa ryhmässään hän oli yhdeksäs ja tiesi jo silloin, että uran ensimmäiset arvokisat ovat ohi.

Naisten 800 metrin alkuerissä Eveliina Määttänen karsiutui ajalla 2.02,68. Se toi erässä kuudennen ja yhteisajoissa 32. sijan.

”Ei voi olla kauhean pettynyt, uran kolmanneksi paras aika. Lähdin nauttimaan kilpailusta”, Määttänen sanoi.

MM-kilpailut, 7. päivän loppukilpailut:

Miehet:

200 m (+0,4 m/s): 1) Noah Lyles USA 19,31 (kk), 2) Kenneth Bednarek USA 19,77, 3) Erriyon Knighton USA 19,80, 4) Joseph Fahnbulleh Liberia 19,84, 5) Alexander Ogando Dominikaaninen tasavalta 19,93, 6) Jereem Richards Trinidad&Tobago 20,08, 7) Aaron Brown Kanada 20,18, 8) Luxolo Adams Etelä-Afrikka 20,47.

Naiset:

200 m (+0,6): 1) Shericka Jackson Jamaika 21,45 (kk), 2) Shelly-Ann Fraser-Pryce Jamaika 21,81, 3) Dina Asher-Smith Britannia 22,02, 4) Aminatou Seyni Niger 22,12, 5) Abby Steiner USA 22,26, 6) Tamara Clark USA 22,32, 7) Elaine Thompson-Herah Jamaika 22,39, 8) Mujinga Kambundji Sveitsi 22,55.