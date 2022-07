Urheilupsykologi Tatja Holm on mukana useiden maajoukkueiden toiminnassa.

Paula Thesleffistä piti tulla tanssija, mutta lonkka­vaiva muutti uran suunnan. Nyt hän on yksi Suomen harvoista suoritus­kyvyn psykologiaan erikoistuneista ihmisistä. Urheilu­psykologi Tatja Holm on puolestaan lähdössä Nuorten Leijonien matkaan jääkiekon MM-kisoihin.

Urheilupsykologi Tatja Holm vastaa puhelimeen Vierumäeltä Nuorten Leijonien MM-kisojen valmistavalta leiriltä. Hän lähtee elokuussa mukaan alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-turnaukseen, joka pelataan Edmontonissa Kanadassa.

Leirillä Holm tukee sekä pelaajia että valmentajia. Päävalmentaja Antti Pennanen on hänen tärkeä työparinsa.

”Aluksi tapaan jokaisen pelaajan ja kartoitan, millainen heidän tilanteensa on ja mikä on heidän kannaltaan tärkeää leirillä. Äsken olin esimerkiksi mukana jäällä havainnoimassa harjoituksia. Tuen täällä joukkueen kokonais­valtaista hyvin­vointia ja suorituskykyä”, Holm kuvaa rooliaan leirillä.

Urheilu­psykologia on tieteenala, joka tutkii urheilu- ja liikuntasuorituksiin liittyviä psyykkisiä tekijöitä ja pyrkii urheilijoiden suorituskyvyn parantamiseen.

Holm on Pääkaupunkiseudun urheilu­akatemia Urhean vastaava urheilu­psykologi. Hän tekee yhteistyötä sekä nuorten että aikuisten maajoukkueiden ja huippu-urheilijoiden kanssa. Holm tapaa urheilijoita ja valmentajia, mutta myös kehittää psyykkistä valmennusta Urheassa ja muualla.

” ”Psyykkisiä taitoja täytyy opetella samalla tavalla kuin mitä tahansa muita taitoja.”

Tatja Holm tapaa urheilijoita vastaanottotilan lisäksi myös lounaalla tai kävelyllä.

Holm aloitti työnsä psyykkisenä valmentajana kymmenisen vuotta sitten ja sai urheilupsykologin sertifikaatin viitisen vuotta myöhemmin.

Suomessa on kahdenlaisia urheilu­psykologian sertifikaatteja. Urheilu- ja liikunta­psykologin sertifikaatti on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat valmistuneet psykologian maisteriksi. Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatin voivat puolestaan saada henkilöt, joilla on muu soveltuva akateeminen maisteritason pohjakoulutus.

Suomen psykologiliiton mukaan Suomessa on 30 sertifioitua urheilu- ja liikunta­psykologia ja 21 urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatin saanutta henkilöä.

Uransa alussa Holm tapasi urheilijoita ja valmentajia omassa vastaan­otto­tilassaan.

”Alku oli enemmän sellaista psykologin perustyötä”, hän tiivistää.

Nykyisin hänen työnsä painopiste on enemmän psyykkisen valmennuksen ja maajoukkueiden toiminta­kulttuurin kehittämisessä. Yksilö­tapaamiset ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa työtä.

Yhteistyö samojen urheilijoiden ja valmentajien kanssa jatkuu usein pitkään.

”Pitkäjänteisyys ja työnteko arjessa on tärkeää. Psyykkisiä taitoja täytyy opetella samalla tavalla kuin mitä tahansa muita taitoja”, Holm sanoo.

Käynnit Holmin vastaanotolla ovat usein kartoituksia siitä, miten urheilijalla ja hänen urallaan menee sillä hetkellä. Hän tapaa urheilijoita välillä vastaan­otto­tilassaan, toisinaan lounaalla tai kentän laidalla.

”Kun urheilija tulee tapaamaan minua, hänellä ei usein ole mitään ongelmaa. Totta kai kenelle tahansa voi tulla ongelmia psyykkisen terveyden kanssa, ja silloin autan saamaan tukea niihin. Välillä puhutaan kilpailuista ja peleistä, välillä perheestä ja ystävyyssuhteista tai siitä miten voi.”

” ”Joku voi todella huonosti ja on hyvin itkuinen, kun taas toinen haluaa vain lisää tulosta.”

Paula Thesleff kiinnostui urheilupsykologiasta voimistelutaustansa kautta.

Myös sertifioidun urheilupsykologin Paula Thesleffin työ on paljon muutakin kuin vastaanoton pitämistä. Yksil­övastaanotot vievät hänen työajastaan noin 30 prosenttia.

Niiden ohella hän pyörittää suorituskyvyn psykologiaan erikoistuneen Cope oy:n toimintaa sen toimitusjohtajana, pitää koulutuksia sekä työnohjausta ja on mukana yhdistys­toiminnassa, esimerkiksi Suomen urheilu­psykologisen yhdistyksen puheenjohtajana.

”Monipuolisuus on samaan aikaan parasta ja haastavinta työssäni. Välillä to do -listat ovat aika pitkiä ja mielessä on monta asiaa yhtä aikaa”, Thesleff kertoo.

Hän aloitti työnsä alihankkijana nykyisessä yrityksessään yhdeksän vuotta sitten, ja vuonna 2016 hänestä tuli yrityksen osakas.

Thesleffin työviikko alkaa maanantain vastaan­otto­päivällä, jonka aikana hän tapaa neljästä kuuteen asiakasta. Lisäksi viikossa on yksi koulutusten vetämiselle ja yksi ryhmä­työn­ohjauksille pyhitetty työpäivä, jolloin Thesleff tapaa esimerkiksi valmentajia. Yhtenä päivänä Thesleff hoitaa yrityksensä asioita, ja alan yhdistysten toiminta vie yleensä puolikkaan työpäivän viikossa.

Thesleffin nuorimmat asiakkaat ovat 10-vuotiaita ja vanhimmat kuusikymppisiä, jotka harrastavat esimerkiksi tennistä tai golfia suhteellisen korkealla tasolla ja haluavat saada enemmän irti itsestään. Lapset tulevat vastaanotolle yleensä vanhempien tai valmentajan aloitteesta esimerkiksi siksi, että lapsi ei onnistu kilpailu­tilanteessa yhtä hyvin kuin harjoituksissa.

”Treeneissä menee hyvin, mutta kilpailuissa tapahtuu jotain eikä suoritus kulje ja lapsi on hyvin pettynyt”, Thesleff kuvailee.

Etenkin nuorilla aikuisilla saattaa olla vakavampia huolia, jolloin Thesleff tarjoaa 5–10 kerran lyhytterapiaa. Yleistä on esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuus, ylikuormitus sekä syömiseen ja ulkonäköön liittyvät haasteet.

”Ongelmat eivät välttämättä liity urheiluun, mutta urheilijat tulevat vastaanotolleni, koska minulla on ymmärrystä urheilusta.”

Myös loukkaantuminen tai uran lopettaminen on yleinen syy hakeutua Thesleffin vastaanotolle. Osalla asiakkaista ei ole varsinaista ongelmaa, vaan he haluavat vain parantaa suorituskykyään. Silloin Thesleff saattaa esimerkiksi auttaa kilpailuihin valmistautumisessa.

”Jokainen vastaanottokerta on erilainen. Joku voi todella huonosti ja on hyvin itkuinen, kun taas toinen haluaa vain lisää tulosta.”

Myös työkaluja asiakkaiden tilanteiden työstämiseen on paljon. Esimerkiksi loukkaantuneena mieli­kuva­harjoittelu voi olla keino ylläpitää taitoja.

”Kilpailujännityksestä kärsivä voi harjoitella vastaanotolla, miten hengitystä voi käyttää apuna jännityksen hallinnassa tai millaisen itsepuheen avulla omaa itseluottamuksen kokemusta voi vahvistaa”, Thesleff antaa toisen esimerkin.

Hän ei kuitenkaan varsinaisesti ratkaise asiakkaidensa pulmia.

”Ajattelen, että ammatti­kuntamme tehtävä on auttaa ihmistä itseään löytämään omat ratkaisut ja polut. Emme ole neuvonantajia, mutta sekin on tilanne­kohtaista. Jos tapaamisen ote on valmentava, saatan olla aktiivisempi.”

” ”Jonkin aikaa minusta piti tulla tanssija eikä psykologi.”

Paula Thesleff on vetänyt psyykkistä valmennusta nuorimmillaan 8–10-vuotiaille.

Jos Thesleff ei olisi saanut vuonna 2011 vaikeaa lonkkavaivaa, hänen urapolkunsa olisi saattanut olla aivan erilainen. Opintojensa aikana ja valmistuttuaan psykologian maisteriksi hän teki muutamia vuosia tanssijan töitä sekä ilma-akrobatiaa.

”Jonkin aikaa minusta piti tulla tanssija eikä psykologi.”

Lonkkavaiva murskasi unelman, ja Thesleff päätyi tekemään toisen maisterin­tutkinnon Jyväskylän yliopiston kansainväliseen urheilu- ja liikunta­psykologian maisteri­ohjelmaan.

Thesleffin urheilutausta sytytti rakkauden urheilu­psykologiaan jo aiemman tutkinnon aikana. Thesleff aloitti kuusivuotiaana rytmisen voimistelun ja voimisteli lähes 20 vuotta. Joukkue­voimistelun viisinkertainen maailman­mestari kilpaili myös rytmisessä voimistelussa maajoukkuetasolla.

” ”Jouduin parikymppisenä perustelemaan professoreille, miksi haluan tehdä esitelmän urheilupsykologiasta.”

Tatja Holmilta kysytään paljon, mitä hänen työhönsä kuuluu.

Myös Holmin kiinnostus ammattia kohtaan syntyi intohimosta urheiluun. Hänen taustansa on yleisurheilussa, jonka hän lopetti parikymppisenä.

”Olen saanut yhdistettyä ihanasti kaksi intohimoni kohdetta, urheilun ja psykologian.”

Psyykkisen valmennuksen ja urheilu­psykologian asema Suomessa on kokenut viimeisen viidentoista vuoden aikana hurjan muutoksen. Kun Holm aloitti psykologian opintonsa Turun yliopistossa 2000-luvun loppupuolella, alaa ei otettu tosissaan.

”Jouduin parikymppisenä perustelemaan professoreille, miksi haluan tehdä esitelmän urheilu­psykologiasta, ja pyytämään erityisluvan, jotta sain tehdä harjoittelun urheilu­psykologian parissa. Monet ihmettelivät, mihin urheilu­psykologiaa edes tarvitaan”, Holm kertoo.

Tilanne on muuttunut täysin. Nyt urheilijat, valmentajat ja muut taustajoukot ovat kiinnostuneita psyykkisestä valmennuksesta, ja urheiluseurat haluavat sen olennaiseksi osaksi omaa toimintaansa.

”Monista on itsestäänselvää, että urheilupsykologi on mukana toiminnassa.”

Thesleffin mukaan monet urheiluseurat haluavat psyykkisen valmennuksen osaksi toimintaansa pienistä junioreista lähtien. Hänen yrityksensä on tällä hetkellä mukana Olarin Voimistelijoiden hankkeessa, jossa tavoitteena on, että kolmen vuoden projektin päätyttyä seuran jokaisella joukkueella on oma nimetty psyykkinen valmentaja.

Thesleff on käynyt vetämässä psyykkistä valmennusta nuorimmillaan 8–10-vuotiaiden ryhmille. Ikäryhmän valmennuksessa keskitytään suurimmaksi osaksi valmentajien tukemiseen.

”Enää ei ole vain yksittäisiä toimijoita siellä täällä tekemässä psyykkistä valmennusta muun työnsä ohessa, kuten oli 10–15 vuotta sitten”, Thesleff kertoo.

Kehitettävää on kuitenkin edelleen paljon.

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on vielä vähän urheilu­psykologeja ja psyykkisiä valmentajia ja alan resurssipula on iso.

”Siinä on vielä tekemistä, miten psyykkinen valmennus saadaan osaksi kaikkea seuratoimintaa eikä vain niiden, joilla on varaa”, Thesleff pohtii.

Myös urheilupsykologin työnkuva on edelleen monelle arvoitus.

”Tosi paljon tullaan kysymään, mitä työhöni kuuluu. Se selvästi kiinnostaa”, Holm toteaa.