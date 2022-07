Valmentajan mielestä Revon mitali on osoitus menestyspotentiaalista.

Helsinkiläistä uimahyppyseuraa Tiiroja edustava Eerika Repo saavutti torstaina metrin ponnahduslaudalla nuorten EM-pronssia Romanian Bukarestissa.

Repo oli jo alkukilpailussa vahva hypäten kolmanneksi. Pisteitä hän kirjautti 297,75 häviten kilpailun voittaneelle Italian Giorgia de Sanctisille 28,95 pistettä.

"Pystyin pitämään pääni tosi hyvin kasassa. Heti alussa tuntui siltä, että nyt mennään. Tuntui hyvältä kisata, on hyvä fiilis, mä haluan kisata”, Repo sanoi Uimaliiton tiedotteessa.

Itseluottamusta finaaliin Repo ammensi hyppäämällä vahvan kisaharjoituksen.

”Olin saanut tosi laadukkaita toistoja. Sain korjattua niitä pieniä virheitä, joita siellä vielä piti korjata, ja sain vielä ne hyvät korjaukset kisaan. Oli tarkka kisa, tasaista kokonaisuudessaan, ei tullut yhtään epäonnistumista. Kaikki tuli pystyyn, ja tänään oli hyvä päivä”, jatkoi Repo.

Nuorten valmentaja Salla Sofieva nosti esille suojattinsa vahvan keskittymisen.

”Eerika onnistui pitämään pakan kasassa kovassa paikassa. Hän oli hyvin keskittynyt jo kisatreenissä, jossa teki useita laadukkaita toistoja. Eerikan vahvuuksia metrillä ovat tasaisuus, hyppyjen näyttävä nousukorkeus sekä erityisesti eteen- ja sisäänpäin pyörivien hyppyjen kilpailuvarmuus”, Sofieva sanoi.

Revon harjoittelun pääpaino on kolmen metrin laudalla, olympiatelineellä. Metrin taidot karttuvat harjoittelun sivutuotteena.

”Eerika on kasvanut kilpatason uimahyppyjen parissa ja on sitoutunut taitolajin vaativaan harjoittelukulttuuriin. Tämä on Eerikalle hieno palkinto vuosien tinkimättömästä työstä mutta myös osoitus nuorten suomalaishyppääjien tämänhetkisestä menestyspotentiaalista”, sanoo Sofieva.