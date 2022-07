Eugenessa 22-vuotias olympiavoittaja sai ensimmäisen MM-kultansa uskomattoman ylivoimaisella juoksulla. McLaughlie kilpaili ensi kertaa aikuisten arvokisoissa jo kuusi vuotta sitten.

Syndey McLaughlin on lajissaan ylivoimainen.

Eugene, Oregon

Uskomatonta, mutta totta.

Sydney McLaughlin istui itsekin Hayward Fieldin radan pinnalla epäuskoinen ilme kasvoillaan.

Yhdysvaltalainen juoksi MM-yleisurheilussa varhain lauantaina jo neljännen kerran maailmanennätyksen 400 metrin aidoissa. Ja millä tavalla: hän alitti 51 sekunnin haamurajan ajallaan 50,68.

”Olen niin kiitollinen”, syvästi katolinen McLaughlin kiitti Jumalaa.

”Voittoaikani on uskomaton lajissa, jossa juostaan yhä kovempaa ja kovempaa. Tämä on epätodellista”, McLaughlin sanoi ensi töikseen.

McLaughlin alitti myös ensimmäisenä 52 sekuntia. Se tapahtui Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa vuonna 2020, jolloin hän juoksi ajan 51,90.

Vuosi sitten hän voitti olympiakultaa Tokiossa ME-ajalla 51,46. Yhdysvaltalainen Dalilah Muhammad alitti samassa juoksussa toisena naisena 52 sekuntia, 51,58.

Tänä kesänä vauhti on vain kiihtynyt.

Juhannuksena hän juoksi Yhdysvaltojen mestaruuskisoissa samalla Hayward Fieldin MM-radalla vielä nopeammin: 51,41. Se oli hänen kolmas maailmanennätyksensä.

Silloin sanottiin, että on vain ajan kysymys, koska hän juoksee alle 51 sekunnin. MM-areenalla hän sitten paransi vajaa kuukautta vanhaa ME-aikaansa 73 sekunnin sadasosalla.

Voisiko McLaughlin juosta aidatun ratakierroksen jopa alle 50 sekunnin?

Se on mahdollista.

Se kuulostaa hurjalta, mutta alittihan Karsten Warholminkin murtamattomana pidetyn 46 sekunnin rajan miesten 400 metrin aidoissa Tokiossa, 45,94.

Sydney McLaughlin oli vasta 16-vuotias, kun hän juoksi olympiakisoissa Riossa vuonna 2016.

Kuusi vuotta myöhemmin hän 22-vuotiaana on yksi maailman parhaista yleisurheilijoista. Samanlainen supertähti kuin seiväshyppääjä Armand Duplantis tai kolmiloikkaaja Yulimar Rojas.

Vaikka McLaughlin on jo voittanut paljon, varhain lauantaina juostu maailmanmestaruus oli hänen ensimmäisensä, mutta tuskin viimeisensä. Kolme vuotta sitten hän hopealla Dohassa.

Sen jälkeen hän ei ole hävinnyt yhtään kilpailua 400 metrin aidoissa.

Eurooppalaisista lähemmäksi 52 sekuntia on päässyt Hollannin Femke Bol (52,08), jolla on sama sveitsiläinen valmentaja Laurent Meuwly kuin MM-kisoissa Suomen ennätyksen juosseella Viivi Lehikoisella.

MM-kisoissa Bol juoksi hopeaa kauden parhaallaan 52,27. Vuoden 2019 maailmanmestari Muhammad oli kolmas, 53,18.

Henkilökohtaisen olympiakullan, maailmanmestaruuden ja MM-hopean lisäksi McLaughlin oli mukana voittamassa olympiakultaa 4 x 400 metrin viestissä Tokiossa ja MM-kultaa Dohassa Yhdysvaltojen joukkueessa.

Voi olla, että hänet nähdään Eugenessa radalla vielä MM-kisojen päätöslajissa naisten pitkässä viestissä.

Sydney McLaughlin ja ME-aika.

McLaughlin on syntynyt urheilijaksi. Hänen Willie-isänsä juoksi välierissä 400 metrillä Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa vuonna 1984. Isän ennätys matkalla on 45,30. Markku Kukkoahon Suomen ennätys on 45,49.

Isä Willien kerrotaan lahjoneen lahjakasta tytärtään juoksemaan lahjomalla.

”Isäni lupasi, että jos juoksen, saan suklaapatukan. Juoksin sata metriä ja todella voitin. Luulen, että olin enemmän innoissani suklaasta kuin voitosta. Arvaan, että isäni houkutteli minua sillä tavalla urheilemaan”, McLaughlin kertoi MM-kisoissa.

”Tämä on uskomaton hetki myös perheelleni. Vanhempani ja molemmat veljeni olivat kaikki ensi kertaa paikalla, kun juoksin arvokisoissa.”

Myös McLauglinin äiti on juossut, ja kaksi vuotta vanhempi veli Taylor oli hopealla vuonna 2016 nuorten MM-kisoissa 400 metrin aidoissa.

Vuonna 2015 Sydney McLaughlin voitti 15-vuotiaana nuorten maailmanmestaruuden Calissa Kolumbiassa (55,94). Hänellä on nimissään myös kaikki parhaat ajat maailmassa 14–19-vuotiaiden 400 metrin aitajuoksuissa.

Ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan olympiakisoissa Riossa Sydney McLaughlin oli nuorin yhdysvaltalainen olympiaurheilija yleisurheilussa sitten Rhonda Bradyn, joka juoksi 100 metrin aitoja Montrealissa vuonna 1976.

Riossa McLaughlin oli 17:s, kun häntä kymmenen vuotta vanhempi Muhammad voitti olympiakultaa.

Lukioikäisenä McLaughlin voitti lähes kaikki kansalliset kilpailut, joihin hän otti osaa. Hänet on nimetty maan parhaaksi collge-urheilijaksi.

Uran varrella hänellä on ollut useita valmentajia, jotka ovat vieneet häntä tasolta toiselle. Nykyisin häntä valmentaa ansioitunut Bob Kersee.

Valmentajavelhon tunnetuimpia urheilijoita ovat olleet hänen vaimonsa Jackie Joyner-Kersee sekä Allyson Felix, jonka McLaughlin on nimennyt esikuvakseen.

Felix päätti uransa Eugenen MM-kisojen voittamalla uransa 19. mitalin, pronssin, Yhdysvaltojen 4 x 400 metrin sekaviestijoukkueessa.

Joyner-Kersee on kolminkertainen olympiavoittaja ja nelinkertainen maailmanmestari pituushypyssä ja seitsenottelussa.

Toukokuussa McLaughlin avioitui entisen amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Andre Levrone Jr:n kanssa. McLaughlin on mukana hyväntekeväisyystyössä ja tekee silloin tälläin vapaaehtoistyötä Punaiselle Ristille.

Eugenessa McLaughlinilta kysyttiin, missä hänen rajansa voivat olla? Kuinka kovaa hän voi vielä juosta?

”Olen yhä nuori, mutta olen oppinut paljon. Täydellistä juoksua ei olekaan. Aina löytyy parannettavaa. Teen kaiken mahdollisen, jotta menestyisin mahdollisimman hyvin.”

Amerikkalaismedia on jo väläytellyt, että McLaughlin voisi seuraavaksi juosta sileän 400 metriä ja tavoitella sillä itäsaksalaisen Marita Kochin maailmanennätystä 47,60. Koch juoksi sen Canberrassa Australiassa 6. lokakuuta 1985.

Mikään ei ole mahdotonta. Sen McLauglin juoksullaan osoitti.