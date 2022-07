Korte kertoo jatkavansa uraansa vuoden 2024 loppuun. Positiiviseksi asiaksi hän nostaa sen, että viime syksynä operoidut takareidet ovat kunnossa ja toimivat paremmin kuin ennen.

Aitajuoksija Annimari Kortteen kilpailukausi on ohi.

Korte sanoo päivityksessään Facebookissa, ettei hän ole toipunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

”Voi korona! On jouduttu tekemään valitettava päätös, että tällä kaudella ei kisata. En ole toipunut toukokuun alussa ja kesäkuun lopulla sairastetuista koronataudeista”, Korte kertoo.

Toukokoon alun koronatartunnan jälkeen Kortteen sydämen sykevälivaihtelu lähti viikoiksi laskuun. Hermosto ei palautunut ja hänellä alkoi tulla erilaisia ongelmia.

”Eka kisa oli 1,5 viikkoa koronan jälkeen, ja jo siinä näki, ettei kaikki ole kunnossa, kun treenit olivat menneet huomattavasti paremmin. Juuri kun alkoi kesäkuun lopulla vihdoin tuntua, että alkaa palautua ekasta koronasta, tuli toinen korona ja sykevaihtelu romahti entisestään ja sykkeet menivät aivan sekaisin”, Korte kertoo.

Aitajuoksijan mukaan pienkin hölkkä tai portaiden kävely nosti sykkeen korkealle kuin olisi ”juossut happovetoja”.

Korte sanoo, että hänen tarkoituksenaan on jatkaa uraa vuoden 2024 loppuun asti. Samana vuonna pidetään olympiakisat Pariisissa ja yleisurheilun EM-kisat Roomassa.

”Nyt on jo muutama viikko toivuttu ja voin pian aloittaa kauteen 2023 valmistumisen ilman mitään kiirettä.”

Koronapandemia sekoitti arvokisojen rytmiä niin, että myös ensi vuonna on MM-kisat. Ne pidetään Budapestissä.

Positiiviseksi asiaksi Korte nostaa sen, että viime syksynä operoidut takareidet ovat kunnossa ja toimivat paremmin kuin ennen.

”Nyt tämän vuoden suuret ponnistukset ja kova työ menevät henkisesti hukkaan, mutta toivottavasti tuovat tulosta ensi vuodelle.”

Kortteen kauden parhaaksi ajaksi jäi Lahdessa toukokuun lopulla juostu 13,10. Espoossa 8. kesäkuuta hän keskeytti finaalissa.

Paavo Nurmen kisoissa 14.kesäkuuta Korte juoksi ajan 13,48 eikä enää kisannut sen jälkeen.

Myös Suomen toinen huippuaituri Nooralotta Neziri on loukkaantuneena. Hänellä on kantapäävamma ja myös hänen kautensa on ohi.

Reetta Hurske juoksee 100 metrin aitojen alkuerissä MM-kisoissa lauantai-iltana.