Florida Panthers kauppasi Jonathan Huberdeaun ja MacKenzie Weegarin Calgary Flamesiin, joka puolestaan lähetti Matthew Tkachukin Floridaan.

NHL-seurat Florida Panthers ja Calgary Flames julkistivat varhain lauantaina Suomen aikaa suuren vaihtokaupan.

Panthersin tähtihyökkääjä Jonathan Huberdeau ja puolustaja MacKenzie Weegar siirtyvät vaihdossa Flamesiin, joka puolestaan kauppasi Panthersiin huippuhyökkääjänsä Matthew Tkachukin.

Panthers antoi vaihtokaupassa myös Cole Schwindtin sekä ehdollisen ensimmäisen kierroksen varausvuoron vuoden 2025 varaustilaisuuteen. Flames antoi puolestaan ehdollisen neljännen kierroksen varausvuoron saman vuoden varaustilaisuuteen.

Tkachuk siirtyy Panthersin hyökkäykseen joukkueen suomalaiskapteenin Aleksander Barkovin seuraksi.

Panthersissa pelaavat suomalaishyökkääjistä myös Anton Lundell ja Eetu Luostarinen. Flamesissa pelaa suomalaisista puolestaan puolustaja Juuso Välimäki.

Tkachuk iski viime kaudella 82 runkosarjaottelussa tehot 42+62=104, kun taas Huberdeau tehoili vielä hieman enemmän, sillä hän teki 80 runkosarjaottelussa pisteet 30+85=115.

Weegar latoi puolestaan tehot 8+36=44.

”Matthew on sitkeä, fyysinen vastustaja, jolla on suunnattoman ainutlaatuiset taidot. Hän on hyökkääjien parhaimmistoa ja yksi NHL:n parhaista dynaamisimmista nuorista pelaajista. Olemme innoissani saadessamme tällaisen lahjakkuuden kokonpanoomme”, Panthersin urheilujohtaja Bill Zito kommentoi Tkachukin siirtoa seuran tiedotteessa.