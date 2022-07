Oleksandr Zintšenko siirtyy Valioliigassa pelaavaan Arsenaliin pitkäaikaisella sopimuksella.

Englannin Valioliigassa pelaavan Manchester Cityn ukrainalainen tähtipelaaja Oleksandr Zintšenko siirtyy Arsenaliin. Pelaajan uusi seura tiedotti asiasta perjantaina verkkosivuillaan.

BBC:n mukaan Zintšenkon siirtosumma on 30 miljoonaa puntaa eli noin 35 miljoonaa euroa. Arsenal kertoo tiedotteessaan, että Zintšenkon sopimus on ”pitkäaikainen”. Jalkapallotoimittaja Fabrizio Romanon mukaan sopimus on nelivuotinen.

”Lapsuuteni unelma toteutui, sillä olin suuri Arsenalin fani lapsena”, Zintšenko kommentoi siirtoa BBC:n mukaan.

”Alex on todella laadukas pelaaja, joka tuo meille vaihtoehtoja ja monipuolisuutta. Se ei tarkoita pelkästään sitä, että hän voi pelata monella pelipaikalla, vaan myös monipuolisuutta, jota hän tuo meille hyökkäykseen sekä puolustukseen”, Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta sanoi puolestaan seuran tiedotteessa.

Zintšenko pelaa yleensä vasempana laitapuolustajana, mutta hän voi pelata myös keskikentällä. Hän juhli viime kaudella Cityssä Valioliigan mestaruutta.

Ukrainalaistähti siirtyi Cityyn vuonna 2016, minkä jälkeen hän voitti yhteensä neljä Valioliigan mestaruutta, neljä Englannin liigacupia ja yhden FA Cupin.

Zintšenko on toinen pelaaja, joka siirtyy Citystä Arsenaliin kesän siirtoikkunassa. Myös brasilialaishyökkääjä Gabriel Jesus vaihtoi lontoolaisseuraan Manchesterista.